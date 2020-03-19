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كُتّاب وآراء
خبر كاذب يوقع بشابة في قبضة أمن مدينة مراكش
أوضحت الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة بخصوص "شريط مرئي يظهر شخصا ملقى على الأرض بمراكش، أن الحالة المرضية الموثقة فيه لا علاقة لها نهائيًا بوباء "كورونا" المستجد".
وأفادت مصادر من ولاية أمن مراكش، "أن المقطع يخص شخصا تعرض لوعكة صحية بالشارع العام بمدينة مراكش، جراء إصابته بتسمم غذائي وتناول مفرط لمواد مخدرة".
وأسفر هذا البحث القضائي المنجز في هذه القضية "عن توقيف سيدة تبلغ من العمر 31 سنة، للاشتباه بتورطها في تصوير شريط فيديو يتضمن معطيات زائفة حول إصابة مفترضة بوباء "كورونا" المستجد، من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين".
وبأمر من النيابة العامة المختصة، فُتح بحث قضائي مع المشتبه فيها، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في أفق تقديمها أمام العدالة.