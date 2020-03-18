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كُتّاب وآراء
خبر زائف حول "كورونا" يورّط شابا في بنسليمان
أسفرت العمليات التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، للتصدي للأخبار الزائفة المرتبطة بوباء "كورونا" المستجد "كوفيد- 19"، عن توقيف شخص بمدينة بنسليمان يشتبه بتورطه في إعداد محتوی زائف حول تطور "فيروس كورونا" المستجد، ونشره في شبكات التواصل الاجتماعي.
وذكر بلاغ للمديرية أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 26 سنة، احتُفظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن أسباب وظروف وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تنطوي على مساس خطير بأمن وسلامة المواطنين.
وبمدينة تمارة، يضيف البلاغ، أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة، على خلفية رصد صورة منشورة بمواقع التواصل الاجتماعي، مشفوعة بتعليق زائف يدعي إصابة مواطن أجنبي بوباء "كوفيد-19"، أن هذه الصورة لا علاقة لها نهائيا بوباء "كورونا" المستجد، وأن المواطن الأجنبي المذكور تاه عن بيت ابنته المقيمة بمدينة الرباط بسبب مرض مزمن يؤثر على ذاكرته، قبل أن تتدخل عناصر الشرطة وتتكلف بإشعار ذويه وتسليمه لهم.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها "إذ تحرص على توضيح صحة هذه الصورة المنشورة، فإنها تؤكد في المقابل أن الأبحاث لا زالت جارية لتحديد الخلفيات الحقيقية لطرح هذا المنشور للتداول، وكذا توقيف المتورطين في نشره، بهدف المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
البشر دخلو الطمع
10 دراهم كونكسيون وقناة يوتوب ونشر أخبار زائفة طلبا 170 درهم من عند يوتوب بعد شهر ونصف
مئات المغاربة تركوا أعمالهم وتفرغوا للقنوات على اليوتوب لأنها تجلب لهم دخلا بدون عمل...
أرجو أن لا تتوقف الشرطة والنيابة العامة عن مثل هذه المتابعات لأنها تعالج فيروس{كورونا} الأول بالمغرب {أكاذيب اليوتوب}