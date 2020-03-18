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الرئيسية | حوادث | خبر زائف حول "كورونا" يورّط شابا في بنسليمان

خبر زائف حول "كورونا" يورّط شابا في بنسليمان

خبر زائف حول "كورونا" يورّط شابا في بنسليمان
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:40

أسفرت العمليات التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، للتصدي للأخبار الزائفة المرتبطة بوباء "كورونا" المستجد "كوفيد- 19"، عن توقيف شخص بمدينة بنسليمان يشتبه بتورطه في إعداد محتوی زائف حول تطور "فيروس كورونا" المستجد، ونشره في شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكر بلاغ للمديرية أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 26 سنة، احتُفظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن أسباب وظروف وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تنطوي على مساس خطير بأمن وسلامة المواطنين.

وبمدينة تمارة، يضيف البلاغ، أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة، على خلفية رصد صورة منشورة بمواقع التواصل الاجتماعي، مشفوعة بتعليق زائف يدعي إصابة مواطن أجنبي بوباء "كوفيد-19"، أن هذه الصورة لا علاقة لها نهائيا بوباء "كورونا" المستجد، وأن المواطن الأجنبي المذكور تاه عن بيت ابنته المقيمة بمدينة الرباط بسبب مرض مزمن يؤثر على ذاكرته، قبل أن تتدخل عناصر الشرطة وتتكلف بإشعار ذويه وتسليمه لهم.

وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها "إذ تحرص على توضيح صحة هذه الصورة المنشورة، فإنها تؤكد في المقابل أن الأبحاث لا زالت جارية لتحديد الخلفيات الحقيقية لطرح هذا المنشور للتداول، وكذا توقيف المتورطين في نشره، بهدف المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - عابر سبيل الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:49
الله يعطيك الصحة أ مديرية الأمن الوطني... لأن أمثال هؤلاء الذين ينشرون أخبار زائفة كمثل الإرهابيين... هم في التخويف و الترويع و التضليل سواء... و المغربي مسكين راه الصحة النفسية ديالو على قد الحال... شكرا للأمن على مجهوداتكم..
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15
2 - الخبر والبوليس الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:51
واش حنا ذابا في المزاح. الكلخ هذا راه مشا زمان ديال تكلم كيف بغيتي او اكتب ما شئت فاليوم الاجهزة ديال الامن تطورت ويمكنهم ايجبدوك وخا تكون في خيبر. وزيادة على هذا في هذا اللحظة بالدات حتى الى ماعندكش المال بال تتضامن معا اخوانك المغاربة لازالت هذا الوباء او الحد من خطورته غير سكتنا من صداعك واديها في سوق راسك.
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3 - خالد الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:52
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ألا يكفي ما نحن فيه الآن. عوض أن يستغفر إلى الله تعالى ويكف عن المعاصي والذنوب ويطلب الرحمة منه عز وجل للجميع. لازال لديه قلب وعقل يفكر في الكدب وزيادة الطين بلة.
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4 - زواقي الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:58
هؤلاء المزيفون للحقيقة ،هؤلاء الكاذبون يريدون بافعالهم جر الأمن الوطني بفروعه الى معارك جانبية. أدعوهم التحلي بالمسؤولية الوطنية والرجوع عن غيهم. و تحية إكبار لرجال الأمن الوطني.
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5
5 - الاسماعيلي الدواز الأربعاء 18 مارس 2020 - 22:01
مزيان
البشر دخلو الطمع
10 دراهم كونكسيون وقناة يوتوب ونشر أخبار زائفة طلبا 170 درهم من عند يوتوب بعد شهر ونصف
مئات المغاربة تركوا أعمالهم وتفرغوا للقنوات على اليوتوب لأنها تجلب لهم دخلا بدون عمل...
أرجو أن لا تتوقف الشرطة والنيابة العامة عن مثل هذه المتابعات لأنها تعالج فيروس{كورونا} الأول بالمغرب {أكاذيب اليوتوب}
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3
6 - محمد الزموري الأربعاء 18 مارس 2020 - 22:03
نستغرب لتصرفات بعض الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه الجرائم الإلكترونية التي لا أساس له من الصحة على حساب أشخاص آخرين هذا نوع من السادية وأكثر من هذا ليس له دراية كافية بعالم التواصل ويظن أنه سيفلت من الرقابة وعدم المتابعة في عالمنا المعاصر هاتفك هو شخصيتك الثانية أو إن صح القول الحالة المدنية يجب إنزال أقصى العقوبات وغرامة مالية في حدود 5000 درهم
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7 - السعيدي الأربعاء 18 مارس 2020 - 22:05
هاذ الوباء ديال كورونا غادي يكون هو السبب باش هادوك أصحاب الفضول والبلبلة آلي مقابلين النهار كامل التليفون والمقاهي وحاضيين الناس والمس باعراضهم، هذه فرصة باش الدولة تقوم بتربيتهم في غياب تربية الوالدين.
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8 - rachid الأربعاء 18 مارس 2020 - 22:05
يجب معاقبته اشد العقوبة لكي يكون عبرة لكل من سولت له نفسه المساس بوطني الحبيب
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9 - محمد الأربعاء 18 مارس 2020 - 22:06
جزاهم الله خيرا،ونصرهم ،نحن معهم أقول لهم إضربوابيدمن حديدعلى يدخفاش الليل
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10 - متطوع في المسيرة الخضراء الأربعاء 18 مارس 2020 - 22:10
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم هؤلاء ينادون بالديمقراطية وحرية التعبير ولم يلتزموا هم بذالك حرية التعبير يجب أن يلتزم بها الجميع من ينشر الأكاذيب يهدف من وراء ذالك إزعاج السلطات وخلق البلبلة في نفوس المواطنين هذا حرام شرعا لكن المؤاخد عن المشرفين على التواصل الاجتماعي ان يفرضوا الرقابة على الانترنت ووسائل الاتصالات الخاصة وان لايسمح وا لولوج التواصل الاجتماعي إلى لمن تبت انهم مسجلين بأرقام الهواتف النقالة التي يملكونها لدى الشركات المختصة بذالك يسهل الوصول إلى كل من سولت له نفسه التلاعب بالمقدسات الوطنية والتلاعب بالمشاعر والمتاجرة بالأوهام على الإدارة العامة الخ
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0
11 - Aisa الأربعاء 18 مارس 2020 - 22:13
من عار ان يصور احد منا ولو كانت حقيقة وكيف بخبر زاءف في بعض الحالة قد يكون شخصا فيه مرض السكر فيسقط فلا يجد من يساعده فيفقد حياته او احد من المرضى الاعصاب ،يجب علينا مساعدة الناس واجتناب الصور حرام حرام ،فلاصل بالاسلام حرام الصور كيف كان والسلام.
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