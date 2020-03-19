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الرئيسية | حوادث | "أكاذيب كورونا" وراء توقيف ثلاثيني في كلميم‬

"أكاذيب كورونا" وراء توقيف ثلاثيني في كلميم‬

"أكاذيب كورونا" وراء توقيف ثلاثيني في كلميم‬
مصطفى البكار
الخميس 19 مارس 2020 - 19:45

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية بكلميم، اليوم الخميس، صاحب مخبزة على خلفية تورطه في نشر محتوى زائف حول فيروس "كورونا" المستجد.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مطلعة لجريدة هسبريس، فقد جاء إيقاف الشاب الثلاثيني بعد نشره يوم الاثنين لفيديو بتقنية المباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يستهزئ خلاله من خطورة مرض "كوفيد 19" على صحة المغاربة ويقلل فيه من قيمة المجهودات التي تبذلها الجهات المسؤولة قصد محاربته.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن أسباب وظروف وخلفيات ارتكابه هذه الأفعال الإجرامية لما تشكله من مساس خطير بأمن وسلامة المواطنين.

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