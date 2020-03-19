وفاة وإصابات في حادثة سير مفجعة بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

لفظ شاب، اليوم الخميس، أنفاسه الأخيرة في حادثة سير خطيرة، وقعت بالمدينة العتيقة التابعة لمراكش، بعد اصطدام سيارة أجرة من الصنف الأول بدراجات نارية.

وأصيب في هذه الحادثة، التي وقعت بباب أيلان ضمن النفوذ الترابي للمحلقة الإدارية قشيش، شبان آخرون كانوا على متن دراجات نارية بإصابات متفاوتة الخطورة.

وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بعين المكان عناصر الأمن وعناصر الوقاية المدنية التي نقلت المصابين إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل بمراكش قصد العلاج.

وأشرفت عناصر أمن الدائرة الثانية، بأمر من النيابة العامة بالمحكمة المختصة بمراكش، على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمراكش، وفتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث.