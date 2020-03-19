24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:4017:0219:4220:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الرئيس الأمريكي يعد العالم بتوفير علاج "كوفيد 19" خلال أسابيع (5.00)

  2. حقوقيون يطالبون بالإفراج عن فئات من السجناء لتفادي "كورونا" (5.00)

  3. فيدرالية أولياء التلاميذ: المصلحة الفضلى للوطن (5.00)

  4. مديرية تطوان تعدّ كبسولات مصوّرة للتعليم عن بعد (5.00)

  5. رسالة لمن يهمهم أمر "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | وفاة وإصابات في حادثة سير مفجعة بمراكش

وفاة وإصابات في حادثة سير مفجعة بمراكش

وفاة وإصابات في حادثة سير مفجعة بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 19 مارس 2020 - 17:25

لفظ شاب، اليوم الخميس، أنفاسه الأخيرة في حادثة سير خطيرة، وقعت بالمدينة العتيقة التابعة لمراكش، بعد اصطدام سيارة أجرة من الصنف الأول بدراجات نارية.

وأصيب في هذه الحادثة، التي وقعت بباب أيلان ضمن النفوذ الترابي للمحلقة الإدارية قشيش، شبان آخرون كانوا على متن دراجات نارية بإصابات متفاوتة الخطورة.

وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بعين المكان عناصر الأمن وعناصر الوقاية المدنية التي نقلت المصابين إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل بمراكش قصد العلاج.

وأشرفت عناصر أمن الدائرة الثانية، بأمر من النيابة العامة بالمحكمة المختصة بمراكش، على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمراكش، وفتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.