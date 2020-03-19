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الرئيسية | حوادث | التحاليل تُخلي سبيل 4 أشخاص في طنجة ووزان

التحاليل تُخلي سبيل 4 أشخاص في طنجة ووزان

التحاليل تُخلي سبيل 4 أشخاص في طنجة ووزان
أيوب صدور من تطوان
الخميس 19 مارس 2020 - 20:25

أبعدت نتائج التحاليل المخبرية التي خضع لها 4 أشخاص، 3 بمدينة طنجة وآخر بوزان، شبهة حملهم لفيروس "كورونا" المستجد.

وحسب مصدر مطلع، فإن نتيجة التحاليل التي خضع لها شاب ينحدر من مدينة تطوان اشتبه في إصابته بمدينة وزان، مطمئنة وتؤكد أنه غير مصاب بالفيروس، موضحا أنه ظهرت عليه حالة إعياء، ما جعله يسارع إلى المستشفى الإقليمي بوزان قصد الكشف قبل أن يتم وضعه في غرفة معزولة، ويتبن أن وضعه الصحي لا علاقة له بالفيروس.

وكشف المصدر ذاته، لجريدة هسبريس الإلكترونية، نتائج 3 أشخاص اشتُبه في حالتهم بمدينة طنجة، قبل أن يُتأكد من سلامتهم وعدم حملهم لـ"كوفيد 19"، ليصل بذلك عدد الحالات غير المصابة إلى 4 حالات منذ ليلة أمس.

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