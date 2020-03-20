24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:03
|07:29
|13:40
|17:02
|19:43
|20:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسؤول طبي يترقب ذروة انتشار كورونا في إيران
- الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" تصل إلى 58 حالة في المملكة
- السلطات تباشر تدابير "مواجهة الجائحة" ببني ملال
- الاحتياط من كورونا يخفض وتيرة تسيير القطارات
- كورونا يؤجل انتخاب 3 أعضاء بمجلس المستشارين
الأمن الوطني يتصدى لمروجي الأخبار الزائفة حول فيروس "كورونا" (5.00)
الحكومة تُقر قانوناً جديداً لردع سلوكات المغاربة على "فايسبوك" (5.00)
الرئيس الأمريكي يعد العالم بتوفير علاج "كوفيد 19" خلال أسابيع (5.00)
مجموعة بنوك المغرب تقترح تأجيل سداد القروض لمدة ثلاثة أشهر (5.00)
- عاجل .. إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في المملكة - (235)
- سيل الانتقادات ينهال على أرباب مدارس التعليم الخاص في المغرب - (200)
- نواب يدعون إلى تأهيل مستشفى بنصميم كإجراء لمواجهة "كورونا" - (187)
- 3 حالات جديدة ترفع عدد الإصابات بكورونا إلى 61 حالة في المغرب - (178)
- وزارة الصحة تعلن شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس "كورونا" بالمغرب - (161)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أقراص "ريفوتريل" توقف رجلا وامرأة بمدخل فاس
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص وسيدة يبلغان من العمر 57 و19 سنة، للاشتباه بتورطهما في الحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وبحسب ما أورده مصدر أمني لهسبريس، جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة فاس، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة.
مصدر الجريدة أوضح أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور بحوزة المعنيين بالأمر على 960 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريفوتريل"، علاوة على ثلاثة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ترويج المخدرات.
واحتُفظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، يضيف المصدر ذاته.