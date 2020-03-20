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الرئيسية | حوادث | أقراص "ريفوتريل" توقف رجلا وامرأة بمدخل فاس

أقراص "ريفوتريل" توقف رجلا وامرأة بمدخل فاس

أقراص "ريفوتريل" توقف رجلا وامرأة بمدخل فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 20 مارس 2020 - 02:35

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص وسيدة يبلغان من العمر 57 و19 سنة، للاشتباه بتورطهما في الحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبحسب ما أورده مصدر أمني لهسبريس، جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة فاس، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة.

مصدر الجريدة أوضح أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور بحوزة المعنيين بالأمر على 960 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريفوتريل"، علاوة على ثلاثة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ترويج المخدرات.

واحتُفظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، يضيف المصدر ذاته.

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