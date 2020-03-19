فيديو زائف حول كورونا يورط شخصا بالجديدة

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، زوال الخميس، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في السكر العلني البين والتهديد والمشاركة في إعداد وبث شريط فيديو يتضمن محتويات رقمية زائفة حول وباء كورونا المستجد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الخلية المركزية للرصد واليقظة المعلوماتية لمكافحة الأخبار الزائفة كانت قد رصدت شريط فيديو يظهر فيه المشتبه فيه وهو يرتدي قناعا وملابس شبيهة بتلك التي ترتديها الأطر الطبية والتمريضية، مدعيا إصابته بوباء كورونا المستجد، ومتعمدا تهديد وتخويف إحدى المواطنات بالشارع العام بدعوى نقل العدوى لها عن طريق افتعال السعال بالقرب منها.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة قد مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه، الذي تم توقيفه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية، وكذا الكشف عن أسباب وخلفيات نشر هذا المحتوى الرقمي الذي يمس بأمن وسلامة المواطنات والمواطنين.