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الرئيسية | حوادث | فيديو زائف حول كورونا يورط شخصا بالجديدة

فيديو زائف حول كورونا يورط شخصا بالجديدة

فيديو زائف حول كورونا يورط شخصا بالجديدة
هسبريس من الرباط
الخميس 19 مارس 2020 - 22:11

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، زوال الخميس، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في السكر العلني البين والتهديد والمشاركة في إعداد وبث شريط فيديو يتضمن محتويات رقمية زائفة حول وباء كورونا المستجد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الخلية المركزية للرصد واليقظة المعلوماتية لمكافحة الأخبار الزائفة كانت قد رصدت شريط فيديو يظهر فيه المشتبه فيه وهو يرتدي قناعا وملابس شبيهة بتلك التي ترتديها الأطر الطبية والتمريضية، مدعيا إصابته بوباء كورونا المستجد، ومتعمدا تهديد وتخويف إحدى المواطنات بالشارع العام بدعوى نقل العدوى لها عن طريق افتعال السعال بالقرب منها.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة قد مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه، الذي تم توقيفه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية، وكذا الكشف عن أسباب وخلفيات نشر هذا المحتوى الرقمي الذي يمس بأمن وسلامة المواطنات والمواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - hosain الخميس 19 مارس 2020 - 22:18
الله يرحم الوالدين الامن و الدولة.
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39
2 - المغربي الخميس 19 مارس 2020 - 22:18
عوض مراقبة تفشي الوباء يخرج لنا زمرة من اصحاب هاته الأخبار التي تزيد الذعر في المواطن. مكانش التساهل. انتهى
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38
3 - adil الخميس 19 مارس 2020 - 22:22
اخواني اخواتي المغاربة.ان شاء الله بعد قرار حظر التجوال غايتم السيطرة على الفيروس.تفاءلوا خيرا تجدوه.انا متفاءل شكون معايا.
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84
4 - يحيى الخميس 19 مارس 2020 - 22:25
معقولا باش بنادم يتكمش براكا من التفاهات والإشعات كاين لي الخوف غيهبط ليه المناعة
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13
5 - الإعدام الخميس 19 مارس 2020 - 22:27
الإعدام او السجن مع الأعمال الشاقة
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9
6 - ابن الشعب الخميس 19 مارس 2020 - 22:28
نحن امام وباء خطير و مشكل حقيقي يتهدد البشرية جمعاء،و العالم يبحث عن حلول ،و للاسف شعبنا يتخذ هذا الوباء مادة للضحك و الاستهزاء ،
خاصة المقاطع المعدة للاستهزاء بالجالية المغربية بالخارج!!!!هذا وباء من عند الله يا متخلفين فبمن تستهزؤن ؟؟؟واجبنا كمسلمين ان ندعوا الله او السكوت على الاقل (قل خيرا او اصمت)
فشكرا للسلطات على وضع اجراءات زجرية لهذه الفئة اللتي لا تنفع معها التوعية
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6
7 - مواطن غيور. الحق و الواجب الخميس 19 مارس 2020 - 22:29
السلام عليكم
واعباد الله واش هاد الناس ما بغاتش تفهم؟ الظروف صعيبة و الناس لي فيها كافيها، باراكا من الضحك الباسل.
لي عندو شي تعليق يفكر مزيان راه القضية فيها شهور حتى لسنوات من السجن، و إلى قدر الله حظرتي شي واقعة ما تسرعش و تحكم حتى تجيك الأخبار الصحيحة.
وحتى الأشخاص راه ما عندكش الحق تصورهوم و تنشرهم في الويب و الأنترنيت بلا الموافقة ديالهوم.
اللهم إني بلغت.
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8 - Badr 07 الخميس 19 مارس 2020 - 22:30
بقيتي هير انت لنقصنا ،.!!!!!!الله يلطف بينا
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4
9 - مغربي حر الخميس 19 مارس 2020 - 22:31
الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاستهتار بامن البلاد .
تحية لرجال الامن .
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10 - باموح الخميس 19 مارس 2020 - 22:37
له سوابق متعددة، بمعنى أنه لم يتعظ، ولم تنفع معه عقوبة سلب الحرية، لذا أطالب بدق عظامه وتخليص البلاد منه ومن أمثاله.
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11 - medmod الخميس 19 مارس 2020 - 22:39
سلام ما بال السلطات في شأن شخص منداول على الواتساب بقدم نفسه بالدكتور وامامه طاولة منزلية عليها مجموعة من الخمور ويشرح بصفته الدكتور الوصفة المنقدة الا وهي الجعة ( la bierre) تاخذ قبل الاكل مع شرح مفعولها وبعدها الخمور الحمراء ومفعولها وذلك وسط الاكل وفي الاخير انواع الوبسكي بعد الاكل ما ييقظي على الفيروس على حسب زعمه . نطلب من السلطات التحري لمعرفة هذا الشخص الذي يستهزء بالشعب كله. وشكرا هيسبريس.
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12 - خديجة الخميس 19 مارس 2020 - 22:39
اتقوا الله عندي ام مسنة هاد الأخبار الزائفة غتقتلها اكتر من كورونا
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13 - Zaki الخميس 19 مارس 2020 - 22:41
يستااهل عقاب مكااينش ربي ياخد الحق في من كان حيلة و سبااب
هادشي راه بزاف
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14 - خديجة الخميس 19 مارس 2020 - 22:42
نشكر صحيفة هسبرس اخباركم موثوق بها أنا لا أثق بأي جريدة إلا جريدكم
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15 - Rambo الخميس 19 مارس 2020 - 22:42
قمة الجهل والكلاخ واش ما بغيتوش توعاوا بان هذا الرام ديال الهواتف كلهم مراقبين من طرف الامن. وا تكمشوا شويا او باركا ون ديك العياقا الخاوية باش تبان على صاحبتك بانك انت هو رامبو.
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16 - يوبا الخميس 19 مارس 2020 - 22:48
كل من ينشر الاكاذيب والاشاعات يجب ان يعاقب
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17 - عزيز الخميس 19 مارس 2020 - 22:54
صرامة الأمن و التزام المواطنين بتعليمات السلطات هما الكفيلين بمساعدة البلاد على تجاوز هاته المحنة بأقل الأضرار.
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18 - الفيلسوف الخميس 19 مارس 2020 - 23:00
يجب أن تنتبه الأجهزة الأمنية إلى أن اصحاب السوابق العدلية يتعمدون فعل مثل هذا من أجل الرجوع إلى السجن للحصول على الاكل و الشرب بالمجان لذالك يجب تفعيل قوانين زجرية تتناسب مع الأفعال حتى يعلم المجرم انه ينتظره الأسوء وسوف يستعد لكي يقوم بالأعمال الشاقة...
يجب وبموجب قانون الطوارئ تحيين العقوبات ونشرها في وسائل الإعلام...
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19 - مغربي غيور الخميس 19 مارس 2020 - 23:06
تحية لرجال الأمن يجب الضرب بيد من حديد لكل واحد سخن عليه راسو للاسف بعض الاشخاص يصعبون المئمورية بعنادهم و جهلهم...
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