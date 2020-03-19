ترويج معدات شبه طبية يوقف شابا في إنزكان‎

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكّنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، أمس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بترويج معدات شبه طبية بدون ترخيص.

وأفاد مصدر أمني أن مصالح ولاية أمن أكادير تفاعلت، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مشفوع بتعليقات تفيد أن المعني بالأمر يعرض قفازات وكمامات طبية للبيع بالقرب من المحطة الطرقية بإنزكان.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه القضية، أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه، إذ ضُبط متلبسا بترويج تلك المعدات شبه الطبية وحجز 100 قفاز.

وفُتح بحث قضائي مع المشتبه فيه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، في أفق تقديمه أمام العدالة فور انتهاء إجراءات البحث التمهيدي.