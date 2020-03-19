إشاعات "كورونا" تجر امرأة إلى المتابعة بتزنيت‬

مصطفى البكار من تزنيت

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، الخميس، متابعة امرأة نشرت محتوى رقميا زائفا حول موضوع "كورونا"، في حالة سراح مع أدائها كفالة مالية.

وسبق لعناصر الشرطة القضائية أن باشرت تحرياتها من أجل تحديد مصدر وملابسات مقطع صوتي تداوله رواد منصة التراسل الفوري "واتساب"، تؤكد فيه صاحبته أن مدينة تزنيت عرفت تسجيل ثلاث حالات إصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وتمكنت المصالح الأمنية من توقيف المشبه فيها وتقديمها أمام أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعتها في حالة سراح، اعتبارا لكونها أما لرضيع لا يتجاوز عمره تسعة أشهر.

وسبق لوزارة الداخلية أن أهابت بالمواطنات والمواطنين بضرورة توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة، مؤكدة حرصها على اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم.