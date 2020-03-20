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الرئيسية | حوادث | مداهمة مقهى بمدينة فاس لخرق قرار الإغلاق

مداهمة مقهى بمدينة فاس لخرق قرار الإغلاق

مداهمة مقهى بمدينة فاس لخرق قرار الإغلاق
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 20 مارس 2020 - 09:07

داهمت السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية لحي الرياض بفاس، أمس، مقهى كائنة بشارع بحر قزوين، بعد رفض صاحبها الالتزام بقرار وزارة الداخلية، القاضي بإغلاق المقاهي والأماكن التي يرتادها العموم، في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر تفشي "وباء كورونا" المستجد.

وبحسب ما أكدته مصادر هسبريس، فإن قائد ملحقة حي الرياض داهم المقهى المذكورة، رفقة أعوان السلطة المحلية وعناصر من القوات المساعدة والعناصر الأمنية، بعد التبليغ عنها بخرقها لقرار الإغلاق ومواصلتها تقديم الخدمة للزبناء وراء الأبواب نصف المغلقة.

المصادر ذاتها أشارت إلى أن عملية المداهمة أسفرت عن حجز بعض تجهيزات المقهى المذكورة، ضمنها كراس وطاولات وآلة لتحضير القهوة.

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