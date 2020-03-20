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الرئيسية | حوادث | سلطات القنيطرة تضبط "منتجات فاسدة للتعقيم"

سلطات القنيطرة تضبط "منتجات فاسدة للتعقيم"

سلطات القنيطرة تضبط "منتجات فاسدة للتعقيم"
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 مارس 2020 - 20:55

تمكنت السلطة المحلية بإقليم القنيطرة من حجز كمية من المواد داخل وحدة إنتاجية كانت تقدّم للمستهلك على أساس أنها مادة منظفة ومعقمة للأيدي والأسطح.

وفي تفاصيل العملية، أوضحت مصادر هسبريس أنه "في إطار الجولات التي تقوم بها مصالح المراقبة وتتبع تموين السوق التابعة لقسم العمل الاقتصادي بعمالة إقليم القنيطرة، تمكنت السلطة المحلية من معاينة عرض منتوج جديد مصنع بوحدة إنتاجية متواجدة بالمنطقة الصناعية بير الرامي، يقدم للمستهلك على أساس أنه مادة منظفة ومعقمة للأيدي والأسطح".

وأضافت المصادر ذاتها أن لجنة مختلطة قامت بتفتيش هذه الوحدة الإنتاجية، اليوم، و"تبين أن المنتوج المذكور يصنع في ظروف غير صحية ولا يتوفر على معايير الجودة والسلامة الصحية المطلوبة، كما أن الشركة لا تتوفر على أي ترخيص مسلم من طرف السلطات المختصة حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل".

وورد ضمن المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أنه تم حجز المواد المصنعة وإرسال عينات إلى المختبر قصد التحليل وإغلاق هذه الوحدة الإنتاجية، كما تم فتح بحث قضائي من قبل السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كافة المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال.

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