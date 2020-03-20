﻿أمن بني ملال ينفي خبر فرار مصاب بـ"كورونا"

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

نفت ولاية أمن بني ملال، بشكل قاطع، صحة المعطيات الزائفة التي تضمنها مقطع صوتي تم تداوله عبر تطبيق التراسل الفوري بمدينة أزيلال، يفيد بفرار شخص مصاب بوباء كورونا المستجد من داخل إحدى العيادات الطبية الخاصة بالمدينة قبل أن يتم توقيفه. وهي إشاعة من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الفزع بين المواطنين.

وبحسب معطيات توصلت بها هسبريس، فإن ولاية أمن بني ملال تؤكد، تنويرا للرأي العام وتبديدا للمخاوف التي قد يتسبب فيها نشر هذه المعطيات المغلوطة، أن الأبحاث والتحريات المنجزة بهذا الخصوص أظهرت أنه لم يتم تسجيل أي حالة توقيف مماثلة، كما أن التنسيق مع مصالح الوقاية المدنية والمصالح الطبية المختصة أكد عدم مباشرة أي تدخل طبي مشابه بأزيلال.

قد فتحت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأزيلال بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تشخيص وتوقيف كل من ثبت تورطه في تسجيل أو نشر أو تقاسم هذا التسجيل الصوتي بغرض المساس بأمن المواطنات والمواطنين.