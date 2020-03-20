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الرئيسية | حوادث | ﻿أمن بني ملال ينفي خبر فرار مصاب بـ"كورونا"

﻿أمن بني ملال ينفي خبر فرار مصاب بـ"كورونا"

﻿أمن بني ملال ينفي خبر فرار مصاب بـ"كورونا"
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الجمعة 20 مارس 2020 - 18:50

نفت ولاية أمن بني ملال، بشكل قاطع، صحة المعطيات الزائفة التي تضمنها مقطع صوتي تم تداوله عبر تطبيق التراسل الفوري بمدينة أزيلال، يفيد بفرار شخص مصاب بوباء كورونا المستجد من داخل إحدى العيادات الطبية الخاصة بالمدينة قبل أن يتم توقيفه. وهي إشاعة من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الفزع بين المواطنين.

وبحسب معطيات توصلت بها هسبريس، فإن ولاية أمن بني ملال تؤكد، تنويرا للرأي العام وتبديدا للمخاوف التي قد يتسبب فيها نشر هذه المعطيات المغلوطة، أن الأبحاث والتحريات المنجزة بهذا الخصوص أظهرت أنه لم يتم تسجيل أي حالة توقيف مماثلة، كما أن التنسيق مع مصالح الوقاية المدنية والمصالح الطبية المختصة أكد عدم مباشرة أي تدخل طبي مشابه بأزيلال.

قد فتحت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأزيلال بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تشخيص وتوقيف كل من ثبت تورطه في تسجيل أو نشر أو تقاسم هذا التسجيل الصوتي بغرض المساس بأمن المواطنات والمواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عادل الجمعة 20 مارس 2020 - 18:53
الله في عون الأمن، بعض المواطنين يجب إعدامهم بسبب نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة لنشر الفتنة والبلبلة في وطننا الحبيب...
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7
2 - عبدالباسط الجمعة 20 مارس 2020 - 18:58
تخلعت والله العلي العظيم حتى تخلعت
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2
3 - مهندس مغربي الجمعة 20 مارس 2020 - 19:00
ان شاء الله لن يصل المغرب لرقم الف 1000 اصابة و أقل من مئة 100 وفاة ،
ما نواججهه الان هو نتيجة التهاون وعطاء الاولوية للإقتصاد على حساب الصحة العامة، و عدم غلق الباب مبكرا في وجه اوروبا ما بين 20 فبرير و10 مارس ، حتى اصبحت العدوى تنتقل محليا،

نتائج التدابير الحالية في المغرب وما مدى تجاوب الشعب مع الخطر ستظهر نتائجها في بداية ابريل القادم .

فلا تتعجبوا ان ارتفعت الارقام في الاسبوع القادم ، فهي نتائج نصف الاول لشهر مارس ، بالاضافة لم نصل بعد لرقم الدروة.
#جلس فداركم
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2
4 - GALA الجمعة 20 مارس 2020 - 19:02
إذا فر هذا الشخص وذهب إلى بيته لينعزل هناك ولم يؤذ أحدا فهذا أمر مباح
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5 - خالد.ف الجمعة 20 مارس 2020 - 19:06
هؤلاء ليسوا سوا مرضى نفسيون ! ببساطة خفافيش الظلام من أبناء عمومة الخفافيش المسببة للفيروس اللعين ! ليسوا هم فقط بل هناك فصائل أخرىمن هذه الكائنات ممن يشوهون سمعة البلاد من ناشري الدعارة و الفساد بشكل عام !
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6 - سؤال حول الكذب ؟ الجمعة 20 مارس 2020 - 19:08
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :  نعم. هو محظور في الإسلام؛ لأن الكذب كله محظور ويجب الحذر منه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي الى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً»، «وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب  عند الله كذاباًَ»،
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