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كُتّاب وآراء
أمن بني ملال ينفي خبر فرار مصاب بـ"كورونا"
نفت ولاية أمن بني ملال، بشكل قاطع، صحة المعطيات الزائفة التي تضمنها مقطع صوتي تم تداوله عبر تطبيق التراسل الفوري بمدينة أزيلال، يفيد بفرار شخص مصاب بوباء كورونا المستجد من داخل إحدى العيادات الطبية الخاصة بالمدينة قبل أن يتم توقيفه. وهي إشاعة من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الفزع بين المواطنين.
وبحسب معطيات توصلت بها هسبريس، فإن ولاية أمن بني ملال تؤكد، تنويرا للرأي العام وتبديدا للمخاوف التي قد يتسبب فيها نشر هذه المعطيات المغلوطة، أن الأبحاث والتحريات المنجزة بهذا الخصوص أظهرت أنه لم يتم تسجيل أي حالة توقيف مماثلة، كما أن التنسيق مع مصالح الوقاية المدنية والمصالح الطبية المختصة أكد عدم مباشرة أي تدخل طبي مشابه بأزيلال.
قد فتحت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأزيلال بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تشخيص وتوقيف كل من ثبت تورطه في تسجيل أو نشر أو تقاسم هذا التسجيل الصوتي بغرض المساس بأمن المواطنات والمواطنين.
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تعليقات الزوّار (6)
ما نواججهه الان هو نتيجة التهاون وعطاء الاولوية للإقتصاد على حساب الصحة العامة، و عدم غلق الباب مبكرا في وجه اوروبا ما بين 20 فبرير و10 مارس ، حتى اصبحت العدوى تنتقل محليا،
نتائج التدابير الحالية في المغرب وما مدى تجاوب الشعب مع الخطر ستظهر نتائجها في بداية ابريل القادم .
فلا تتعجبوا ان ارتفعت الارقام في الاسبوع القادم ، فهي نتائج نصف الاول لشهر مارس ، بالاضافة لم نصل بعد لرقم الدروة.
#جلس فداركم