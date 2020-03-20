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نتائج الفحص الطبي تبعد "كورونا" عن الصويرة
يُعد إقليم الصويرة، لحدود الآن، من بين المدن التي لا زالت بعيدة عن وباء "covid19"، حيث لم تسجّل بالإقليم، منذ الأسبوع الماضي إلى حدود الجمعة، أي حالة إصابة بهذا الوباء.
وأوضح زكرياء أيت لحسن، مندوب وزارة الصحة بإقليم الصويرة، لهسبريس، "أن المستشفى الإقليمي استقبل، خلال الأسبوع الماضي، سائحا كنديا وآخر فرنسيا، وبعدما أخضعا للفحص تأكد خلو جسديهما من وباء "covid19"".
وواصل: "بعد التأكد من النتائج السلبية للحالتين، سُمح لهما بمغادرة المستشفى"، مضيفا: "ولحدود الآن إقليم الصويرة لا يزال بعيدا عن أي إصابة".
وكان المستشفى الإقليمي استقبل، الخميس، ثلاث حالات تتعلق بعمال مركب صيد ينحدرون من مدينة الناظور، وخضعت للمراقبة الطبية فكانت نتائجها سلبية".