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الرئيسية | حوادث | نتائج الفحص الطبي تبعد "كورونا" عن الصويرة

نتائج الفحص الطبي تبعد "كورونا" عن الصويرة

نتائج الفحص الطبي تبعد "كورونا" عن الصويرة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 20 مارس 2020 - 23:55

يُعد إقليم الصويرة، لحدود الآن، من بين المدن التي لا زالت بعيدة عن وباء "covid19"، حيث لم تسجّل بالإقليم، منذ الأسبوع الماضي إلى حدود الجمعة، أي حالة إصابة بهذا الوباء.

وأوضح زكرياء أيت لحسن، مندوب وزارة الصحة بإقليم الصويرة، لهسبريس، "أن المستشفى الإقليمي استقبل، خلال الأسبوع الماضي، سائحا كنديا وآخر فرنسيا، وبعدما أخضعا للفحص تأكد خلو جسديهما من وباء "covid19"".

وواصل: "بعد التأكد من النتائج السلبية للحالتين، سُمح لهما بمغادرة المستشفى"، مضيفا: "ولحدود الآن إقليم الصويرة لا يزال بعيدا عن أي إصابة".
وكان المستشفى الإقليمي استقبل، الخميس، ثلاث حالات تتعلق بعمال مركب صيد ينحدرون من مدينة الناظور، وخضعت للمراقبة الطبية فكانت نتائجها سلبية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - نعيمة من مكناس السبت 21 مارس 2020 - 00:21
الحمد لله ونتمنى لوطني كامل يحميه ربي ويبعد عليه البلاء وعلى جميع المسلمين فينما كانو
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19
2 - رضوان حنشاوي السبت 21 مارس 2020 - 00:24
الحمد لله اللهم أبعد عنا البلاء .نشكر رجال الصحة والأمن على المجهودات الجبارة.ان شاء الله ستزول هذه المحنة وستبقى مجرد ذكرى.انه عام كورونا عام الحزن للبشرية جمعاء.
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17
3 - فاسي السبت 21 مارس 2020 - 00:35
اوا الحمد لله نطلب السلامة لبلادنا وبلاد المسلمين انطبقوا الأوامر نتاع بلادنا باش نقضيوا على هاد الوباء
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