قضية رشوة تقود ضابط أمن إلى التحقيق بمراكش

هسبريس من الرباط

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الجمعة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط أمن يعمل بفرقة السير والجولان، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن موظف الشرطة المذكور يشتبه في قبوله ورقة مالية من إحدى مستعملات الطريق للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته المتمثلة في تنظيم السير والجولان وزجر المخالفات المرورية بمدينة مراكش.

وأضاف المصدر أنه تم فتح بحث تمهيدي في هذه النازلة، للتحقق من الأفعال المنسوبة لموظف الشرطة المذكور، والكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، في أفق تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.