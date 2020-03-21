رفض "الطوارئ الصحية" يجر شخصين إلى التحقيق

إبراهيم مغراوي من مراكش

قدّمت مصالح الأمن بمدينة إمنتانوت بإقليم شيشاوة، اليوم السبت، إلى النيابة العامة المختصة شابين رفضا الامتثال لقرار الحظر الصحي، الذي انطلق أمس الجمعة.

وأفادت مصادر أمنية لهسبريس بأن الشابين المعنيين رفضا الامتثال لقرار الحظر الصحي وحالة الطوارئ، التي أعلنتها وزارة الداخلية، لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.

وواصلت المصادر ذاتها: "رفض الشابان ما أمرتهما به دورية مشتركة للأمن الوطني والسلطة المحلية والقوات المساعدة، بمركز مدينة إمنتانوت، وتشبثا بالبقاء في الشارع العام".

وأضافت :"رفض الامتثال دفع عناصر الدورية إلى إيقافهما، بأمر من النيابة العامة المختصة، واقتيادهما إلى مخفر الشرطة".

ودخل قرار حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ، أمس الجمعة، لتقييد الحركة في البلاد كإجراء للحد من انتشار فيروس "كوفيد 19".