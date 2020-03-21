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كُتّاب وآراء
رفض "الطوارئ الصحية" يجر شخصين إلى التحقيق
قدّمت مصالح الأمن بمدينة إمنتانوت بإقليم شيشاوة، اليوم السبت، إلى النيابة العامة المختصة شابين رفضا الامتثال لقرار الحظر الصحي، الذي انطلق أمس الجمعة.
وأفادت مصادر أمنية لهسبريس بأن الشابين المعنيين رفضا الامتثال لقرار الحظر الصحي وحالة الطوارئ، التي أعلنتها وزارة الداخلية، لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.
وواصلت المصادر ذاتها: "رفض الشابان ما أمرتهما به دورية مشتركة للأمن الوطني والسلطة المحلية والقوات المساعدة، بمركز مدينة إمنتانوت، وتشبثا بالبقاء في الشارع العام".
وأضافت :"رفض الامتثال دفع عناصر الدورية إلى إيقافهما، بأمر من النيابة العامة المختصة، واقتيادهما إلى مخفر الشرطة".
ودخل قرار حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ، أمس الجمعة، لتقييد الحركة في البلاد كإجراء للحد من انتشار فيروس "كوفيد 19".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
على فكرة ماجا عندنا حتى واحد ماعطنا ورقة وماشي غير أنا الحي كامل ونيت مخدامينش مكانعرفو غير الحومة والزناقي
التجمعات أش دايرين كل زنقة فالراس ديال 5 ديال الشباب مجمعين والضحك بيناتهم
كايبانلي سلا العميقة خارج خريطة الطوارئ أو كورونا خلاوها ولاد الحومة حنا راه خاصنا الدبابات أبرامز و F-16 وموحالش ألى دخلنا حنا يخرجو بزاف
وما الإمتتثال للحظر الصحي إلا بهدف حماية انفسهم وذويهم أولا ثم حماية هذا الوطن الذي يعول على وعي أبناءه .. وينتظر منهم بعض التضحية في سبيل إحياء أمة بأكملها ..
التزموا بتوصيات الداخلية لو سمحتم، فالأمر لا يتطلب سوى بعض الصبر ..
كونوا يدا واحدة ولا تشمتوا فينا عدوا ولا شامتا ..
حفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين بحفظه يارب
espérons surmonter cette épreuve avec le moins de dégâts possibles. que DIEU nous préserve tous.
معهما هذا سيدفع الآخرين الى فعل نفس الشيء وهذا سيجر على البلاد عواقب لا تحمد عقباها الصرامة ثم الصرامة... مع كل من رفض الامتثال
تحية وتقدير والله يحفظ سيدنا .
بالأمس لم أستطع الدخول إلى المنزل قبل السادسة ولم تكن معي ورقة التنقل الاستثنائية وكنت مكرها على البقاء في الشارع ولكن الله سلم رغم أنني مررت أمام دوريات أمنية مختلفة