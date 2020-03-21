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الرئيسية | حوادث | رفض "الطوارئ الصحية" يجر شخصين إلى التحقيق

رفض "الطوارئ الصحية" يجر شخصين إلى التحقيق

رفض "الطوارئ الصحية" يجر شخصين إلى التحقيق
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 21 مارس 2020 - 19:50

قدّمت مصالح الأمن بمدينة إمنتانوت بإقليم شيشاوة، اليوم السبت، إلى النيابة العامة المختصة شابين رفضا الامتثال لقرار الحظر الصحي، الذي انطلق أمس الجمعة.

وأفادت مصادر أمنية لهسبريس بأن الشابين المعنيين رفضا الامتثال لقرار الحظر الصحي وحالة الطوارئ، التي أعلنتها وزارة الداخلية، لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.

وواصلت المصادر ذاتها: "رفض الشابان ما أمرتهما به دورية مشتركة للأمن الوطني والسلطة المحلية والقوات المساعدة، بمركز مدينة إمنتانوت، وتشبثا بالبقاء في الشارع العام".

وأضافت :"رفض الامتثال دفع عناصر الدورية إلى إيقافهما، بأمر من النيابة العامة المختصة، واقتيادهما إلى مخفر الشرطة".

ودخل قرار حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ، أمس الجمعة، لتقييد الحركة في البلاد كإجراء للحد من انتشار فيروس "كوفيد 19".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - سعيد السبت 21 مارس 2020 - 19:59
للأسف لدينا فيروسات أشد عنادا من كورونا
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167
2 - Momo السبت 21 مارس 2020 - 19:59
لقد صدق من قال ان الجهل و التكليخة و التعنطيزة اكبر بكثييير من فيروس كورونا،لان هذا الاخير ممكن الشفاء منه اما التكليخ كتموت مع مولاها.
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127
3 - مغربي راقي السبت 21 مارس 2020 - 20:00
الله يهدي ماخلق بنادم الله يهديه مصلاحتو وزايد فيه الله يهدي الجميع
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77
4 - عادل البيضاوي السبت 21 مارس 2020 - 20:01
وا عباد الله إمتا الشعب المغربي إوعى بالخطر لي كيتربص بينا.. وا عباد الله إلى مخفتيش على راسك خافك على ولادك.. ولا على واليديك الكبار فالسن.. أنا والله العظيم اليوم خرجت مرة وحدة للمخبزة جبت الخبز.. فاش رجعت عقمت اليدين و غسلت بالماء والصابون و سيقنا الأرض بجافيل
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66
5 - وسيم السبت 21 مارس 2020 - 20:02
يجب فرض عقوبات حبسبة وغرامات علي غرار دول الاخري راه شعب عندنا كموني اخاف ميحشم
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67
6 - Abdelhak السبت 21 مارس 2020 - 20:02
الاستهثار بالفيروس هو الذي أذى إلى هذه المصيبة في معظم الدول التي لها كافة الإمكانيات ما بالك نحن بلد نامي.
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44
7 - عبد ربه السبت 21 مارس 2020 - 20:03
دبا هاد النوع من بنادم طلبنا منهم غير دخلوا لديوركوم، وحلنا معاهوم، اما إلى طلبنا منهم اهزو السلاح أمام العدو اولآ نعاودو شي مسيرة خضرا تانية شنوا غيديروا... أما فحالة الحرب الله استر تلقاهوم هما والعدو ضدنا، الحمد الله اللي المغرب فيه رجال احرار مشي مخييات.
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52
8 - عبدالله السبت 21 مارس 2020 - 20:03
على الدولة الضرب بقبضة من حديد لردع كل من خولت له نفسه المساس بالاخرين والاضرار بهم
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38
9 - محلل السبت 21 مارس 2020 - 20:03
سبحان الله بعض الاشخاص صم بكم لماذا لا يقبلون القانون كأنهم يعيشون في غابة واتمنى ان يحكم عليهم بعقوبات قاسية
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32
10 - ministere public السبت 21 مارس 2020 - 20:03
لابد من اشراك النيابة العامة عبر نواب وكلاء الملك في عملية زجر المخالفين رفقة السلطات المحلية لإحالة المخالفين في الحال على جلسات المحاكمة في جلسة يومه لمزيد من الردع
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25
11 - حمدان السبت 21 مارس 2020 - 20:04
هدو خصهم بحال دكشي اي دار بوتين، 5سنوات سجنا بدون محاكمة
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32
12 - Mino السبت 21 مارس 2020 - 20:04
للأسف فيروس كورونا يعتبر وباء ومأساة القرن، لكن هناك فيروسات قاتلة هي كذلك في صمت، ونتمنى مع مرور الوقت القضاء عليها ، انها قلة الادب مع الله ومع الناس ، انه الفساد بجميع انواعه، انه الظلم الاجتماعي انها الدعارة تحت عنوان التفتح والفن، انه وانها......ووووو يارب انا كلنا مسيئون لا نفسنا وغلبتنا شهواتنا وشقوتنا فاللهم عاملنا بما ان اهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، فأنت اهل الرحمة واهل المغفرة
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18
13 - عبد المجيد الجرسيفي السبت 21 مارس 2020 - 20:06
يجب الضرب بقوة على أيدي من تخول لهم أنفسهم الاستهتار بصحة الآخرين...دمتم أوفياء للخبر اليقين هسبرس...شكرالكم
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14
14 - سعيد السبت 21 مارس 2020 - 20:06
مثل هؤولاء يستحقون السجن يخالفون أمر الدولة والملك حالة الطوارئ تكون بأمر الملك أما وزير الداخلية فهوا يسمع الأمر من عند الملك وينفذه فمثل هؤولاء الأشخاص الذين يخالفون الأوامر يستحقون السجن ويكونون خطرا على الدولة وأجهزتها
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13
15 - mghribi السبت 21 مارس 2020 - 20:07
نريد رقم اخضر للتبليغ عن الاحياء التي لم تحترم الحظر بمتاجرها و شبابها ٠مدينة مكناس على سبيل المثال٠
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23
16 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي السبت 21 مارس 2020 - 20:08
اليوم شخصين وغذا عشرة وبعدها الآلاف. اظن الداخلية لم تفهم طبيعة المجتمع فهناك مئات الآلاف كل شيء صار عندهم سيان لا يهمه سجن ولا كورونا.. فعلى الداخلية ان تكون ذكية في تعاملها..
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14
17 - أجي تشوفو فسلا السبت 21 مارس 2020 - 20:08
أجي تشوفو فسلا تقول مكاين والو أنا براسي خرج مع سبعة ديال العشية والسوق عامر مشيت وجيت ماشفت لا بوليس لا مرود لا حتى واحد بقيت كانخيط كما العادة بين الزناقي قلت مغانلقا حد كايدور والبوليس غايقفوني كايبانلي الترافيك عادي شي غادي شي جاي غريب !!!! لي هضرتي معاه كايقوليك هادوك كايدورو غير فالشوارع الكبيرة أما الزناقي عمرنا شفناهم وفعلا الشارع الكبير خاوي والزناقي عامرين

على فكرة ماجا عندنا حتى واحد ماعطنا ورقة وماشي غير أنا الحي كامل ونيت مخدامينش مكانعرفو غير الحومة والزناقي

التجمعات أش دايرين كل زنقة فالراس ديال 5 ديال الشباب مجمعين والضحك بيناتهم

كايبانلي سلا العميقة خارج خريطة الطوارئ أو كورونا خلاوها ولاد الحومة حنا راه خاصنا الدبابات أبرامز و F-16 وموحالش ألى دخلنا حنا يخرجو بزاف
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8
18 - مواطنة السبت 21 مارس 2020 - 20:09
لا أفهم سبب هذا التعنت، فهؤلاء من جماعة خالف تعرف، يعتقدون بفعلتهم تلك سينالون حظا من التمييز عن غيرهم ..

وما الإمتتثال للحظر الصحي إلا بهدف حماية انفسهم وذويهم أولا ثم حماية هذا الوطن الذي يعول على وعي أبناءه .. وينتظر منهم بعض التضحية في سبيل إحياء أمة بأكملها ..

التزموا بتوصيات الداخلية لو سمحتم، فالأمر لا يتطلب سوى بعض الصبر ..
كونوا يدا واحدة ولا تشمتوا فينا عدوا ولا شامتا ..

حفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين بحفظه يارب
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12
19 - جهاد الصويري السبت 21 مارس 2020 - 20:09
الناس راه خاصها تعرف أن قانون الطوارئ مافيهش ياما ارحميني.. هذا هو القانون وخاص كلشي يحترم سيادة القانون.. وبطبيعة الحال في إطار القانون.. قالوا ليك أش كادير هنا أو فين غادي أو سولوك على شهادة الخروج.. جاوب على قد السؤال وكن لبق فالتعامل معهم يعني متكونش مزير ومعصب.... وإلا تعاملوا معاك زوين وقالوا ليك سير دخل دارك حدر راسك وقل نعم اسيدي.. دبا. لا تزيد حتى شي حرف ولا تململ.. راه صافي المغرب من البارح دخل فحالة طوارئ صحية.. وهاد الطوارئ الصحية راه غير زايدة فيها ديك الصحية حيث باش يتم التفريق بينها وبين مجموعة من حالات الطوارئ ولي كتبقا طوارئ كلها فالاساس.. نتمنى أن الناس أو بعض من الناس تفهم وتفهم هاد الأمر..
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10
20 - الواقعي السبت 21 مارس 2020 - 20:10
البسالة هاذي.اامرجو الضرب من حديد على كل مستهتر .لي ما بغاش يلتازم معانا يمي للبنيقة يلتزم .المرجو نسيان شي حاجة سميتها حقوق الانسان فهاذ الأزمة. الأولوية لفرض الحجر حتى و لو بالقوة
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9
21 - hassan السبت 21 مارس 2020 - 20:10
رفضا الامتثال ،جمعهم ليه ورا دهرو شدو من صمطة و تبعو بواح ركككل اتلاح سطافيت و الباقية ف الكوميساريا .اما امر النيابة العامة رااه كايين صمنيا في حالة الطواريء ،متسناششش جمعع الخوشبببش. شطب بيه لرض
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9
22 - said السبت 21 مارس 2020 - 20:13
لازال بعض المتهورين لا يستوعبون مخاطر هذا الوباء
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7
23 - le sage du MAROC السبت 21 مارس 2020 - 20:14
la suprématie de L'ÉTAT doit se faire, de gré ou de force et c'est l'occasion d'imposer une éducation, une fermeté dans l'application des directives.
espérons surmonter cette épreuve avec le moins de dégâts possibles. que DIEU nous préserve tous.
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5
24 - عبدالرحمن السبت 21 مارس 2020 - 20:17
انا من مدينة تطوان ولحد الساعة لم التوصل بالوثيقة التي تمكنني من الخروج لقضاء الحوائج الضرورية. فهل هذا يعني انني اذا خرجت من الدار فانا غير محترم للإجراءات المتخذة من طرف الدولة المغربية. واذا من المسؤول عن هذا التأخير؟ وهل يجوز ان نعاقب الشخص وهو غير مسؤول عن هذا التأخر او هذا الارتباك في تمكين المواطن من هذه الوثيقة؟ اريد منكم شيئا من التنوير وشكرا
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5
25 - منير أمريكا السبت 21 مارس 2020 - 20:17
هادا هوا قمت الجهل ، هاد النوع نتاع البشار ماعارفش بان هاد الفروس هو أخطر مما يتصورون، إيطاليا فيوم واحد ماتو 493 شخص. واش خاصو حتا يكون الاب اول الأم نتاعو تصابت بهاد الفروس عاد اتيق.؟
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5
26 - abh السبت 21 مارس 2020 - 20:18
المرجو من السلطات غلق المتاجير ف 5 مساءا
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5
27 - حميد السبت 21 مارس 2020 - 20:18
يجب التعامل معهما بصرامة (العصا) حتى يكونا عبرة لغيرهم واذا تساهلنا
معهما هذا سيدفع الآخرين الى فعل نفس الشيء وهذا سيجر على البلاد عواقب لا تحمد عقباها الصرامة ثم الصرامة... مع كل من رفض الامتثال
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6
28 - مغربية وافتخر السبت 21 مارس 2020 - 20:19
الله يكون في عونكم ويحفظكم من كل شر . تسهرونا من اجل راحتنا ولكن بعض الاشخاص الله يهديهم.
تحية وتقدير والله يحفظ سيدنا .
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8
29 - نسيم نور السبت 21 مارس 2020 - 20:19
نحن الان في تقريبا في شبه طوارئ الامن يحاول يحترم اوعي المواطنين ويتساهل في الخروج الى المجتمع..مبغاش يفهم سيبدأ الأمن الى الطوارئ والتصعيد راه كاين الناس عيقوا قمة الجهل كن تحشموا ...الواحد يخرج يقضي الغرض يرجع الدار حتى كاين الناس مازال كيخليو الأطفال يتحركو برى فلا يجب أن تلعب الغميضة..مع الأمن حتى هما عندهم عائلة ..كيقموا بواجبهم حاولوا نتساعدو معهم ...
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6
30 - abdelhafid السبت 21 مارس 2020 - 20:21
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية تقدير واحترام لرجال الأمن الوطني و الدارك الملكي و القوة المساعدة و لويقاية المدنية
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3
31 - abdallah السبت 21 مارس 2020 - 20:26
des etudes ont montre que les deux nations qui ont vaincu corona sont honkong et singuapour caor ils ont applique un confinement stricte avant d atteindre 100 cas de contaminations.j espere que nos citoyens marocains comprennent l importance du confinement precoce et resteront chez eux
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32 - Nohanoha السبت 21 مارس 2020 - 20:26
حتى السلطات الله يهديهم بزاف ديال الناس ماجبليهم. المقدم ورقة الخروج والى لقيتي السلطات فالشارع كيفرض عليك دخل لدارك كيقول لك سير تسنى المقدم الناس حتارو ماعرفو مايديرو حتى المقاطعة قالك ماتمشيلها!!!!
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2
33 - med السبت 21 مارس 2020 - 20:29
نتمناو متكون حتى حالة ليوم اما الأمن بجميع انواعه والله الا داير كتر من اللازم الله يهدينا حنا
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34 - مواطن السبت 21 مارس 2020 - 20:34
السجن هو الحل اما الغرامات فلا تكفي
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35 - متطوع في المسيرة الخضراء السبت 21 مارس 2020 - 20:36
مع الأسف الشديد لازلنا بعيدون كل البعد من تحمل المسؤولية التطفل على السلطة لايسمح به القانون سواء في الحالة العادية أو القصوى عدم التحلي بالموضوعية والمسؤولية للمراهقين قلت التربية من الآباء والأمهات احتراماتي للأمن الوطني وجميع الساهرين على هذه المرحلة الحرجة
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36 - التازي السبت 21 مارس 2020 - 20:37
المصلحة الوطنية تقتضي الاممثال للضوابط المعمول بها. لا للاستهانة.
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37 - Abdessamad السبت 21 مارس 2020 - 20:38
للأسف هناك أشخاص لم يستوعبو بعد خطورة الوضع.وخاصة بالاحياء الشعبية.خرجت الآن لدكان الحي فوجدت عدد كبير من الشباب مجتمعين في كل مكان وكأن الأمر لايعنيهم. أخاف على مدينة مكناس مما هو مقبل بسبب هؤلاء ...أتمنى من الأمن الحزم والشدة مع هذه الفئة المستهترة ولو اقتضى الأمر اعتقالهم.وشكرا
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38 - Bensmail السبت 21 مارس 2020 - 20:39
أخاف أن يكون الشطط وسوء المعاملة هو الذي دفعهما إلى هذا الموقف .
بالأمس لم أستطع الدخول إلى المنزل قبل السادسة ولم تكن معي ورقة التنقل الاستثنائية وكنت مكرها على البقاء في الشارع ولكن الله سلم رغم أنني مررت أمام دوريات أمنية مختلفة
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39 - محمد السبت 21 مارس 2020 - 20:40
السلام عليكم هدشي ممعال لعب لله يهديهم اتمنا من لله عز وجل أن يذهب علينا هاد الفيروس ونجي المغرب والأمة الإسلامية اميييييين
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40 - Hassan Sima السبت 21 مارس 2020 - 20:41
إلى عادل أو غيره وعجنو الخبز في المنزل علاش منتعالموش أصلا الخبز ديال المخبزة غي السم وستعملو الخميرة البلدية راهـا شفاء للأمعاء تجنبو الخروج الله إحفظ الجميع سمعو للدگتور محمد الفايد راه في المستوى الله إجازيه بالخير
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-1
41 - houda السبت 21 مارس 2020 - 20:42
نعم,,من أين تدبر بعض العائلات قوت يومها,,و هي منعزلة في منزلها مع ولي أمرها المدبر لشؤونها,,؟؟؟؟,سؤال مطروح على المسؤولين,,, بعد ما خضع كل المواطنين للنداء بمختلف المدن المغربية,,,
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42 - bakilly السبت 21 مارس 2020 - 20:42
على الدولة ان تكون صارمة في هدا الشأن كل من هو خارج القانون ولم يمتتل للقرارات يجب ان ينال عقابه لان ليس هناك احد فوق القانون اتابع قنواة التلفزة عبر العالم والكل يشيد بالمغرب من خلال قراراته وتدخلاته في الحد من هدا الوباء والبعض لايحترم هده المجهودات التي تقوم بها الدول عليه ان يعاقب
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43 - khalil السبت 21 مارس 2020 - 20:44
اليوم على الساعة 20h30 تسلمت رخصة التنقل وذالك عن طريق الصدفة الشهادة ديال الله كان الله في عونهم من الصباح وهما تيجريو دون راحة وكما قلت استلمت الرخصة على الساعة 20h30 فتخيلوا التعب اللذي يعرفونه.
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44 - slm السبت 21 مارس 2020 - 20:46
دبا غنوليو فالاعتقال باسم الحجر الصحي بحال دول اعتقال ضد الارهاب
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45 - رأي السبت 21 مارس 2020 - 20:58
بحال هد الفيروسات لي كيتعاملو مع السلطة بالضدد و عدم احترام العقوبة ديالهم هي السجن و يتحقنو بالفيروس بدون تطبيب يبقاو هكاك تايموتو على هد الكم ديال التكلخة و العكس لي فيهم حقا هذا هو العقاب لي كيستاحقوه
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