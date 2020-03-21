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كُتّاب وآراء
بيع "رخصة الخروج" يجر مالك مكتبة إلى العدالة
أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء مالك مكتبة ومساعده، للاشتباه في تورطهما في نسخ وترويج استمارات الوثيقة الاستثنائية لمغادرة المسكن في وقت الحجر الصحي.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن دورية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والسلطة المحلية كانت قد ضبطت المشتبه فيهما داخل مكتبة بمنطقة سيدي مومن بالدار البيضاء، وهما في حالة تلبس بنسخ وبيع أحد عشر (11) مطبوعا من الوثيقة الاستثنائية التي أصدرتها السلطات العامة لتقنين المغادرة وتفادي انتشار وباء "كورونا" المستجد.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (59)
اللهم انصر ملكنا و امنا في اوطاننا وارفع مقتك وغضبك عنا يا ارحم الراحمين .
فلا غرابة في الامر
لان المطبوع متوفر على النيت ووضعته الوزارة المعنية لاستخراجه وطبعه ...
وللتذكير فالمطبوع لا مصداقية له وليس قانوني الا بعدوامضاءه من طرف عون السلطة والتاكد من هوية صاحبه ووضع رقم تسلسلي عليه وتسجيل رقم التسلسلي بروجيستر مع الاسم ورقم الهاتف .
العون يعطيك مطبوع فارغ تسجل معلومات عليك بنفسك وتمضيه انت ثم يقوم بختمه وامضاءه وتسجيله كما شرحت سابقا ..
لا ادري هل كانو يزورون الرخص والاختام ؟؟
ام فقط مجرد بيع لمطبوع فارغ ...
المكتبات اعتادت على القيام بهذا الدور في مختلف المطبوعات الرسمية : تعليم - صحة - مصريح بالشرف - تأمينات مختلفة ...إلخ .
العيب هو أن يتم نسخ الوثيقة بطابع و إمضاء المقدم هنا يصبح الأمر تزوير . هنا وجب تدخل السلطات.
ماذا لو أن العون السلطة ايضا يبيعها !!
ضعف الإيمان والجشع وانعدام الضمير هو الي جرهم لاستغلال الظروف الصعبة إلتي يمر بها الإنسان.
بما ان الوزارة وضعت الوثيقة على الانترنيت واتاحتها للعموم وبحكمه كصاحب مكتبة يمكن أن يطبع الوثيقة ويستخلص ثمن الطبع 10سنتيمات
الاكتفاء بالتصريح الخاص بالموظفين و العمال الذين يزاولون اعمالهم للضرورة...
اما الذين يخرجون بداعي جلب الغداء او الدواء فلا معنى لها..في كل حي هناك خضار و دكان و صيدلية..اذا لا داعي للخروج الى مكان بعيد لإحضار الغداء و الدواء...
في وقت الازمات يجب على المرء ان يتعلم الاقتصاد و عدم الاسراف...انا شخصيا لدي مؤنة تكفي لشهرين...عبارة عن كيسين من الدقيف و 20 لترا من زيت الزيتون و شاي و سكر.
الخبز و الزيت و اتاي هو ما كبرنا به و من لديه هذه المكونات في البيت فلن يموت من الجوع.
اما تخزين المأكولات من كل الاصناف فهو ترف في زمن الازمة...قبل يومين شاهدت فيديو لشخص من طنجة يقول انه سيكسر حظر التجول ليعمل لأنه لا يستطيع ان يدخل البيت دون ولا حتى كيلو ديال البنان.
كيلو ديال البنان....؟؟؟
المشكل ليس هو الجوع و الاكل و الحليب و البنان...المشكل هو....انظروا الى ايطاليا و اسبانيا علكم تتعلموا وتفهموا..لأنه الظاهر ان البعض لا تزال الخميرة تعشش في دماغه...
سؤال بسيط لهم...ماذا ستستفيد اذا خرجت لتأتي بالطعام لأطفالك و احضرت معك الفيروس...الجواب..ستندم.
le document est gratuit et telechargeable sur le sit de l'interieur.SVP1 peu de consience .