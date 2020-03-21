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الرئيسية | حوادث | بيع "رخصة الخروج" يجر مالك مكتبة إلى العدالة

بيع "رخصة الخروج" يجر مالك مكتبة إلى العدالة

بيع "رخصة الخروج" يجر مالك مكتبة إلى العدالة
هسبريس من الرباط
السبت 21 مارس 2020 - 15:16

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء مالك مكتبة ومساعده، للاشتباه في تورطهما في نسخ وترويج استمارات الوثيقة الاستثنائية لمغادرة المسكن في وقت الحجر الصحي.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن دورية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والسلطة المحلية كانت قد ضبطت المشتبه فيهما داخل مكتبة بمنطقة سيدي مومن بالدار البيضاء، وهما في حالة تلبس بنسخ وبيع أحد عشر (11) مطبوعا من الوثيقة الاستثنائية التي أصدرتها السلطات العامة لتقنين المغادرة وتفادي انتشار وباء "كورونا" المستجد.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (59)

1 - bilal السبت 21 مارس 2020 - 15:22
لم نتوصل إلى حدود الساعة بأي وثيقة
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99
2 - مغربي كلاسيكي السبت 21 مارس 2020 - 15:23
أي نوع من البشر هادو ! لا حول ولا قوة الا بالله. الاعدام قليل فيهم صراحة. حنا في ازمة وهاد النوع الخبيث يستثمر في المواطنين ؟
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25
3 - مهاجر السبت 21 مارس 2020 - 15:26
ياصبحان الله.كين بعض الاشخاص كيجيب ليه الله طرق باش يكسب الأجر مع الله ولاكنه يأبى. اشنو غيخسر الا طبع واحد آلاف ورقة أو فرقها فسببل الله.الاهم لا تواخدنا بما فعل السفهاء منا.
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24
4 - العز والنصر لكل حماة الوطن السبت 21 مارس 2020 - 15:26
يجب الضرب بيد من حديد لكل من يتاجر بماسي الشعب والوطن فوق الجميع .
اللهم انصر ملكنا و امنا في اوطاننا وارفع مقتك وغضبك عنا يا ارحم الراحمين .
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32
5 - الرباط السبت 21 مارس 2020 - 15:27
درب جسوسة باب الحد قرب اوطيل الريف استفاد مجموعة من الشماكرية من هذه الاوراق .ليتمكنوا من التجمع في ما بينهم هناك. على السلطة ان يعملوا دورية هناك وتفريقهم
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51
6 - مواطن طنجاوي السبت 21 مارس 2020 - 15:27
استغلال مثل هذه الظروف نشهدها كمغاربة في جميع القطاعات جميعها لم تسلم من الغش و الزيادات و السرقة: صيادلة ، تجار السلع بالجملة ، اسواق الممتازة ... الكل يستغل... لا حول و لا قوة الا بالله
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50
7 - فاسي السبت 21 مارس 2020 - 15:27
الله يستر بنادم مبقاش يحشم على عرضه
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24
8 - Barrio السبت 21 مارس 2020 - 15:27
نعم خطوة جد ممتازة و يجب على السلطات الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه الاتجار بمعاناة و خوف الأسر من عدم الخروج بتوفير ورقة مطبوعة وبيعها بثمن ولو درهم واحد راه زايد فيه الإنسان فهاد الظروف الصعبة والله ينصر سيدنا و يبعد على بلادنا الوباء و الفتن.
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22
9 - barro السبت 21 مارس 2020 - 15:28
نفس الأمر يحدث في حي واد فاس المقدم وجهنا إلى المكتبة حيث كل واحد يشتري العدد الذي أراد
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22
10 - مواطن السبت 21 مارس 2020 - 15:29
نحن ايضا قمنا بشرائها بدرهم واحد للنسخة ، ولم نحصل لحد الان على توقيع عون السلطة ...!؟ الدشيرة الجهادية حي السعادة
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17
11 - صوت اسفي السبت 21 مارس 2020 - 15:30
من يفك لغز وثيقة الخروج في مدينة اسفي بالخصوص مقاطعة حي واد الباشا نرجو من المسؤلين التدخل لا وثيقة ولا اعوان السلطة الناس تنتظر الفرج وسط كم من الاحتجاجات واعوان السلطة في خبر كان
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13
12 - ضد ومع السبت 21 مارس 2020 - 15:30
اوا سير تخباأ دابا في الحجر الصحي ديال بصح
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10
13 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي السبت 21 مارس 2020 - 15:30
هؤلاء فعلوا ذلك لان وزارة الداخلية لم تقــــــم بعــملها على أحسن ما يرام.. ايام الانتخابات كانت توزيع 16 مليون ورقة اعلان في ظرف نصف يوم.. فكيف لو أن تلك البطاقة كانت مثل التي عند الصينيين لربما انتظرنا زوال كورونا ولم يصلنا الدور لاخذها...
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25
14 - الموطن صالح السبت 21 مارس 2020 - 15:31
حنا فمدينة تامسنا تباع هذ وتيقة بدرهم في المكتابات
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11
15 - من خارج الوطن السبت 21 مارس 2020 - 15:32
هاد منعدمي الضمير اللي يستغلون الفقير في المحن واخ تقيصهم كورونا ميبقاش فيك الحال لا رجعة فيهم
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1
16 - الياس السبت 21 مارس 2020 - 15:33
في زمن كورونا اول مرة كنشوف الشوارع نقية .
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6
17 - رضوان لعلالي السبت 21 مارس 2020 - 15:34
يلاه شت واحد مول الحانوت تيفرق فيهم داهر لية هما نيت وممكن يكون تيتخلص منهم عاذي لاكان
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-1
18 - caprice السبت 21 مارس 2020 - 15:35
هو خصو اتشد على جوقة ليدار اما لمطبوع راه خاوي وعاد خصو اتعمر و يكون فيه توقيع و لختم ديال لمقدم ولا سلطة
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0
19 - دخل دارك وعيش حياتك السبت 21 مارس 2020 - 15:35
الا كان كيبيع مطبوع فقط بدرهم
فلا غرابة في الامر
لان المطبوع متوفر على النيت ووضعته الوزارة المعنية لاستخراجه وطبعه ...
وللتذكير فالمطبوع لا مصداقية له وليس قانوني الا بعدوامضاءه من طرف عون السلطة والتاكد من هوية صاحبه ووضع رقم تسلسلي عليه وتسجيل رقم التسلسلي بروجيستر مع الاسم ورقم الهاتف .
العون يعطيك مطبوع فارغ تسجل معلومات عليك بنفسك وتمضيه انت ثم يقوم بختمه وامضاءه وتسجيله كما شرحت سابقا ..
لا ادري هل كانو يزورون الرخص والاختام ؟؟
ام فقط مجرد بيع لمطبوع فارغ ...
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15
20 - اني رأيت.... السبت 21 مارس 2020 - 15:35
الوثيقة غير متوفرة في المقاطعات والناس ممنوعة من قضاء مصالحها ومجبرة على الجلوس في بيوتها، ديرو شي حل لهادشي ،لحد ساعة كتابة هذه السطور نحن اربعة اخوة متزوجين ومسؤولين على اسر نقطن نفس المنزل ولاأحد فينا توصل بهذه الوثيقة ، منعنا من التنقل للعمل.....
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8
21 - سعيد الهلالي السبت 21 مارس 2020 - 15:37
أنا شريتها من المكتبة 1 درهم ، ما شفت لا مقدم لا الشيخ لا أي مسؤول، رسالة موجهة مني عبر منبركم الى السيد الوزير الداخلية المحترم، راه الاحياء الشعبية مدينة الرباط خصوصا حي التقدم الرشاد راه ممطبقش الحجر الصحي الناس غاديين جايين مجمعين امام الدكاكين والازقة والافارقة حتى هم دايرين ما بغاو لا رقيب ولاحسيب . اللهم إني قد بلغت، راه الا انتشر الفيروس في الاحياء الشعبية راه تولي مصيبة كارتية نظرا الى الاكتضاض ووجود اكتر من عاءلة واحدة في منزل صغير . لقد ابلغتكم خوفا على الوطن والمواطنين.
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17
22 - hicham darif السبت 21 مارس 2020 - 15:39
اولا يجب الاعتماد على نتائج التحقيق لأن وزارة الداخلية أعلنت بأن هناك امكانية تحمبل الوثيقة إلكترونيا. سؤال : واش كلنا عندنا الطابعة فالدار؟ اذن لابد من التوجه للمكتبة لطبعها. واش تخلص ثمن الطباعة جريمة؟ ولا دير ليها نسخة بنصف ولا 20 سنتيم مشكل؟ الامر لا يعدو ان يكون هكذا. لا يجب تضخيم الامور. جميعا لنشر الامان و السكينة في نفوس المغاربة. وشكرا
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21
23 - محسن من تمارة السبت 21 مارس 2020 - 15:39
لحد الأن لم نستلم أي وثيقة من السلطات فقط إكتفينا بالنظر عبر النوافد لمراقبة صاحب محل تجاري يطبع الوثيقة للناس لكي يذهبو بها لعون السلطة مع إكتظاظ لا مثيل له يمكن أن يجني ضحايا جديدة الله يحضر السلامة.
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6
24 - فرانز كافكا السبت 21 مارس 2020 - 15:39
حتى انا شريتها البارح بدرهم من مكتبة و لكن المقدم ما يغاش يمضيها لي ، قال حقا و الواد ماتنمضي غير ديالنا ... و هذا يخالف ما تدعو إليه وزارة الداخلية التي قالت أنه يمكن للمواطن استخراجها من موقع الوزارة و ملئها و إعطاءها للمقدم كي يوقعها ...
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11
25 - علي السبت 21 مارس 2020 - 15:40
الوزارة وضعت النسخة على موقعها الإلكتروني ، لكن ليس كل الناس يتوفرون على طابعة لطبعها على الورق .
المكتبات اعتادت على القيام بهذا الدور في مختلف المطبوعات الرسمية : تعليم - صحة - مصريح بالشرف - تأمينات مختلفة ...إلخ .
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11
26 - Aziz السبت 21 مارس 2020 - 15:40
السيد عندو مكتبة ربما تينسخ المطبوع و تييعو للساكنة
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5
27 - ابراهيم السبت 21 مارس 2020 - 15:42
وضحوا كيف بيع؟ لان في مدن عديدة يتم نسخها عند اصحاب المكاتب لان هته النسخ عددها قليل مقارنة بالناس .
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1
28 - متسائل : السبت 21 مارس 2020 - 15:42
قيل بأن الرخصة فرقت على المنازل... وقيل بأنها طبعت وبيعت للمارة... واليوم هو الثاني من حظر التجوال الصحي... فإلى متى سنتوصل بها؟ أعرف الإجابة مسبقاً...سوف... سوف.. لكن سوف إلى متى...؟
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3
29 - moou66 السبت 21 مارس 2020 - 15:44
نطلب من السلطات المحلية من تسريع وثيرة توزيع التصريحات لان البشر اصبح يستغل الفرصة للخروج راه بنادم مابغاش يقعد للارض خاصو الزيار
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2
30 - Ahmed السبت 21 مارس 2020 - 15:46
خبر سادج جدا المطبوع موجود في الانترنت اي احد يمكن استخراجه ولا جدوى منه ان لم يكن مختوما من طرف عون سلطة المكلف بالحي الذي يتواجد فيه الشخص
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0
31 - Fixible السبت 21 مارس 2020 - 15:47
ما العيب في بيع وثيقة فارغة بدرهم لكي يأخدها الشخص للمقدم و العون و يختمها.
العيب هو أن يتم نسخ الوثيقة بطابع و إمضاء المقدم هنا يصبح الأمر تزوير . هنا وجب تدخل السلطات.
ماذا لو أن العون السلطة ايضا يبيعها !!
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3
32 - محميمداااات السبت 21 مارس 2020 - 15:48
الإنارة 2 عين الشق ماكاين لا وراق لا والو....لا منين تشريهم.. لا من يفرقهم.......
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3
33 - كريم السبت 21 مارس 2020 - 15:51
لا معنى لهذه الوثيقة فعندما تملأ الخانات التي فيها عندها لن تفيد في شيء عندما تخرج و تريهم الوثيقة لن يعرفوا لأي غرض خرجت و ستضطر للحديث معهم و أنك خرجت من أجل النقطة الأولى أو الثانية أو الثالثة ما دام قد استعملت هذه الخانات كلها، بالإضافة لهذا لا معنى لمنع كل أفراد الأسرة و السماح فقط بشخص واحد للخروج، المفروض السماح لأي كان بالخروج لكن تحديد العدد في شخص واحد و طلب الإلتزام بالحجر الصحي و إلتزام المنزل إلا في الأغراض الضرورية.
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0
34 - imane السبت 21 مارس 2020 - 15:56
حتى فمكناس لمقدم مبغاش يعطيها كيعطيها غير ليدور معاه رآه خاص لمراقبة ناس كيمشيو يجيبوها امكيبغيوش يعطوها
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3
35 - حسناء السبت 21 مارس 2020 - 16:00
اليوم في صباح جا المقدم في سيارة وسط الشاريع وناس مجمعين علية او ماجاش يدق في ديورنا كيف قالو لينا انا كنطالب الحكومة باش تتدخل حيت هاد تصرف ما كحميناش حنا المواطنين وانا باقا في داري ما وصالني حتى ورقة
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4
36 - أمازيغي من طنجة السبت 21 مارس 2020 - 16:04
يا عباد الله، الوثيقة في موقع رسمي لطبعها. الوثيقة لم توزع الا على القليل من الناس. ذهبنا للمقاطعة وجدناها موصدة. المواطنون ام يتوصلوا بالوثيقة. بالعكس يجب شكر كل من يساعد على طبع الوثيقة شرط أن يكون المقابل معقول. درهم واحد على الأكثر. يجب ألا نجرم لأول وهلة والتحليل المنطقي قبل الإنسياق وراء أي خبر. أوهاد الناس اللي طبعوا الوراق راه عاونو الدولة خصها تشكرهوم. الا كان الثمن معقول كيما قلت.
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4
37 - قصراوي مهتم السبت 21 مارس 2020 - 16:08
يجب محاكمته بتهمة الخيانة وعدم التساهل معه ونحن نمر بظروف عصيبة ومما واغرب ما تناهى لسمعي ان بعض الاعوان المكلفين بايصال المطبوعات الرسمية لقاطني احيائهم تاهوما كيبيعوهم
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-2
38 - الفيلسوف السبت 21 مارس 2020 - 16:09
ومذا عن الصيادلة و تجار المواد الغذائية و سائقي سيارات الأجرة ؟!!!
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0
39 - يوسف السبت 21 مارس 2020 - 16:10
السلام اخواني أخواتي حنا تنعشو فترة صعبة من حياتنا في ناس بغين يستغلون ظروف من أجل ربح المال هادو شر خلق و يستحق أقصى عقوبات وانسب مكان لهم هو السجن اما موضوع وثقة تنقل فهي عند المقدم هو لسلمكم هده الشهادة تنقل اخوتي بقاو في منازلكم الله يخليكم سلامة لكم ولغيركم
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-2
40 - الهام من تمارة السبت 21 مارس 2020 - 16:12
حتى هنا ما جاء عندنا حتى واحد مع العلم حنا ماخرجنا ماوالو خاصنا نتساعدو مع الحكومة ونسهلو عليهم وننتظم ولكن يديرو لينا لي قال لهم سيدنا محمد السادس ماشي يبيعو لينا الاوراق وما يدروش على البيوت كل شي قالوه في التلفزيون والأخبار حتى حاجة و دارها المقدم
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-1
41 - واحد من الرعية السبت 21 مارس 2020 - 16:12
الكل يمدح فيما قامت به الداخلية بخصوص هاته الوثيقة و لم ينتبه أحد إلى الخطأ الذي ارتكبته لا أدري ربما عن غير قصد بوضعها للوثيقة رهن إشارة المواطنين على موقع التحميل . مادامت غير صالحة للاستعمال بدون ختم و توقيع العون المراقب ، لماذا يتم تحميلها ؟ هل هي دعوة صريحة لاستنساخها و البحث عن العون ( الشيخ أو المقدم ) ليختمها و يوقع عليها ؟ إذا كان الأمر كذلك فلا لوم على من يوزعها و إن كنا نستنكر جشع المستنسخين و نواياهم الخبيثة . يا عباد الله يا قوم رب العالمين ، يا مسؤولي الداخلية وضحوا للمواطنين الأمر ، ماذا نفعل بهاته الوثيقة بعد تحميلها ؟ و هل يعتبر مجرما من يساهم بتوزيعها مجانا ؟
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1
42 - ابو ادم السبت 21 مارس 2020 - 16:12
فين هو بعد المقدم أو اللجنة لتعطي هذه الوثيقة للمواطنين.....كنطلبوا من الداخلية تعطي الاوامر ديالها للمسؤولين على هذه الوثيقة بالاسراع في التسليم
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2
43 - simo السبت 21 مارس 2020 - 16:13
لم نتوصل بأي وثيقة الى حد الان.اين وزارة الداخلية .
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2
44 - مواطن السبت 21 مارس 2020 - 16:14
مثل هذا الوقت الدقيق اكيد العقاب سيكون شديد
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-1
45 - med السبت 21 مارس 2020 - 16:15
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته بالنسبة لهذه القضية يجب متابعة الطرفين صاحب المكتبة و المواطنين لأنه تم التبليغ من طرف وزارة الداخلية بأن المسؤولين سوف يأتون إلى منازل المواطنين لتقديم الوثيقة و لأول مرة صدقوا في ما قالوه
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-1
46 - أمل1 البرنوصي السبت 21 مارس 2020 - 16:16
البارحة ليلا بزنقة 11 البرنوصي،مجموعة من الشمكارة حاملين سيوف والكلام النابي، نرجو أن تضربهم السلطة بلا رحمة ولا شفقة فهؤلاء هم الفيروس الحقيقي.
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2
47 - هشـــام السبت 21 مارس 2020 - 16:18
الوثيقة يمكن تحميلها من الإنترنت. لماذا انتظار تفريقها من طرف السلطات؟.
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0
48 - احمد السبت 21 مارس 2020 - 16:19
مصائب قوم عند قوم فوائد.
ضعف الإيمان والجشع وانعدام الضمير هو الي جرهم لاستغلال الظروف الصعبة إلتي يمر بها الإنسان.
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0
49 - أيوب السبت 21 مارس 2020 - 16:22
الشخص لم يرتكب اية جريمة
بما ان الوزارة وضعت الوثيقة على الانترنيت واتاحتها للعموم وبحكمه كصاحب مكتبة يمكن أن يطبع الوثيقة ويستخلص ثمن الطبع 10سنتيمات
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0
50 - Ali السبت 21 مارس 2020 - 16:22
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العضيم البشر في جميع الدنيا يتازر الا البعض منا لا يرون سوا الاستغلال والربح
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51 - فريد السبت 21 مارس 2020 - 16:22
بيع المطبوع مسألة عادية. جميع الوثائق الرسمية من التزامات أو وكالات أو شهادات تباع في المكتبات المتواجدة غالبا أمام المقاطعات. فلماذا سنستتني هدا المطبوع.
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52 - Mosi السبت 21 مارس 2020 - 16:23
يجب إلغاء هذه الوثيقة لأنها لا معنى لها مطلقا...
الاكتفاء بالتصريح الخاص بالموظفين و العمال الذين يزاولون اعمالهم للضرورة...
اما الذين يخرجون بداعي جلب الغداء او الدواء فلا معنى لها..في كل حي هناك خضار و دكان و صيدلية..اذا لا داعي للخروج الى مكان بعيد لإحضار الغداء و الدواء...
في وقت الازمات يجب على المرء ان يتعلم الاقتصاد و عدم الاسراف...انا شخصيا لدي مؤنة تكفي لشهرين...عبارة عن كيسين من الدقيف و 20 لترا من زيت الزيتون و شاي و سكر.
الخبز و الزيت و اتاي هو ما كبرنا به و من لديه هذه المكونات في البيت فلن يموت من الجوع.
اما تخزين المأكولات من كل الاصناف فهو ترف في زمن الازمة...قبل يومين شاهدت فيديو لشخص من طنجة يقول انه سيكسر حظر التجول ليعمل لأنه لا يستطيع ان يدخل البيت دون ولا حتى كيلو ديال البنان.
كيلو ديال البنان....؟؟؟
المشكل ليس هو الجوع و الاكل و الحليب و البنان...المشكل هو....انظروا الى ايطاليا و اسبانيا علكم تتعلموا وتفهموا..لأنه الظاهر ان البعض لا تزال الخميرة تعشش في دماغه...
سؤال بسيط لهم...ماذا ستستفيد اذا خرجت لتأتي بالطعام لأطفالك و احضرت معك الفيروس...الجواب..ستندم.
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53 - فريد السبت 21 مارس 2020 - 16:24
شخصيا انا القطن حي اليونس القنيطرة. لم تتوصل لحد الساعة باي شيء.
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54 - med السبت 21 مارس 2020 - 16:26
انا الآن في بيتي مع اسرتي وليست لدي الوتيقة ولم ارى احد فمادا اعمل لقضاء اغراضي من البقال
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55 - slima السبت 21 مارس 2020 - 16:29
إذا تركنا الناس يطبعون كما يشاؤون فسيحصل كل مواطن على رخصة ويخرج الناس كالعادة وتفشل العملية الوقائية بأكملها
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56 - حميد السبت 21 مارس 2020 - 16:31
مازال ماشفنا والو لا ورقة لا مقدم
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57 - الفيلسوف السبت 21 مارس 2020 - 16:36
الكل يطالب بااوتيقة و الكل يريد الخروج اذن فهنا نستنتج بان Badge هو الحل.. وتسجيل اسماء الحاصلين عليه في قاعدة بيانات وزارة الداخلية و الصحة...
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58 - مواطن السبت 21 مارس 2020 - 16:36
لم لنتوصل بأي وثيقة و ما العيب في إقتناء الوثيقة و ملئها و وضعها في الجيب في انتظار أن نلتقي مع من يختمها ماذا عن من يريد السفر اليوم ليلا و هو لم يتوصل بأي وثيقة ماذا يفعل
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59 - med السبت 21 مارس 2020 - 16:38
salam
le document est gratuit et telechargeable sur le sit de l'interieur.SVP1 peu de consience .
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