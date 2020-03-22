تشميع مقهى بسيدي سليمان لمخالفة قرار الإغلاق

هسبريس من سيدي سليمان

داهمت السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية الأولى بسيدي سليمان، مقهى كائنة بشارع محمد الخامس بسبب عدم امتثال صاحبها لدورية وزارة الداخلية القاضية بإغلاق المقاهي والأماكن التي يرتادها العموم، في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر تفشي وباء "كورونا" المستجد.

وحسب مصادر هسبريس، فإن "قائد الملحقة الإدارية الأولى، رفقة عناصر من القوات المساعدة والعناصر الأمنية وأعوان السلطة وبحضور باشا المدينة، قد داهم المقهى المذكورة بعد التبليغ عنها بخرقها لقرار الإغلاق ومواصلتها تقديم الخدمة للزبناء بعد أن عمد صاحبها إلى فتح شباك صغير يتم القفز عبره إلى داخل المقهى".

المصادر ذاتها أفادت بأن "عملية المداهمة أسفرت عن اعتقال مسير المقهى وحجز ممتلكاتها وسحب الرخصة من صاحبها، بالإضافة إلى اتخاذ قرار بإغلاق المحل وتشميعه إلى أجل غير مسمى".