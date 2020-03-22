24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:00
|07:26
|13:39
|17:03
|19:44
|20:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حالة "الطوارئ الصحية" بالمنازل ترفع إقبال المغاربة على الأنترنت
- الشغل في زمن "كورونا" بالمغرب. . هذه توضيحات وإجابات قانونية
- رؤساء وأعضاء مجالس منتخبة يتسابقون لدعم "صندوق كورونا"
- سيدة مغربية تطالبُ بإعادة جثّة ابنها من الحدود اليونانية والتركية
- "كورونا" يلهم فنانين .. أغنيات وكبسولات للتوعية
حالة "الطوارئ الصحية" بالمنازل ترفع إقبال المغاربة على الأنترنت (5.00)
سيدة مغربية تطالبُ بإعادة جثّة ابنها من الحدود اليونانية والتركية (5.00)
- عدد المصابين بـ"فيروس كورونا" يتزايد في المغرب .. الحصيلة: 96 - (279)
- غياب وثيقة التنقل يدفع مغاربة إلى "كسر" حالة الطوارئ الصحية - (274)
- "شهادة الخروج" تربك مغاربة في اليوم الأول من "الطوارئ الصحية" - (200)
- هذه تفاصيل عن الجهات المسجّلة 96 إصابة بـ"كورونا" في المملكة - (130)
- بوريطة يتباحث مع مسؤولي الصين حول السيطرة على فيروس كورونا - (126)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تشميع مقهى بسيدي سليمان لمخالفة قرار الإغلاق
داهمت السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية الأولى بسيدي سليمان، مقهى كائنة بشارع محمد الخامس بسبب عدم امتثال صاحبها لدورية وزارة الداخلية القاضية بإغلاق المقاهي والأماكن التي يرتادها العموم، في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر تفشي وباء "كورونا" المستجد.
وحسب مصادر هسبريس، فإن "قائد الملحقة الإدارية الأولى، رفقة عناصر من القوات المساعدة والعناصر الأمنية وأعوان السلطة وبحضور باشا المدينة، قد داهم المقهى المذكورة بعد التبليغ عنها بخرقها لقرار الإغلاق ومواصلتها تقديم الخدمة للزبناء بعد أن عمد صاحبها إلى فتح شباك صغير يتم القفز عبره إلى داخل المقهى".
المصادر ذاتها أفادت بأن "عملية المداهمة أسفرت عن اعتقال مسير المقهى وحجز ممتلكاتها وسحب الرخصة من صاحبها، بالإضافة إلى اتخاذ قرار بإغلاق المحل وتشميعه إلى أجل غير مسمى".