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كُتّاب وآراء
بيع كمامات و"استمارات خروج" يورّط خمسينيا
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمنطقة سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، اليوم السبت، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 53 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات وترويج استمارات الوثيقة الاستثنائية لمغادرة المسكن في وقت الحجر الصحي، وبيع أدوات شبه طبية بدون رخصة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والسلطة المحلية كانت قد ضبطت المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة بحي أناسي بالدار البيضاء، وهو في حالة تلبس بترويج كمامات شبه طبية ومطبوعات من الوثيقة الاستثنائية التي أصدرتها السلطات العامة لتقنين المغادرة وتفادي انتشار وباء "كورونا" المستجد.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية قد أسفرت عن حجز 43 استمارة لمغادرة المسكن وتسع كمامات شبه طبية كان يعرضها الشخص المعني للبيع، علاوة على كمية من مخدر الشيرا ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي.
وخلص البلاغ إلى أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
لحد الان لم نتسلم الوثيقة من طرف عون السلطة الذي هو السبب في دفع بعض المنتهزين القيام بهذا التصرف الدنيء.
وكأنك لست من هذا البلد الكل على قدم وساق كي يتعاون وانت جاي تخلق المشاكل
حشا تكون انت عندك الغيرة على البشر ولا على بلادك ولا حتى على نفسك
يارب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
بالنسبة للاستمارات التي توزع، طالما لم تكن مملوؤة من طرف موزعيها فانها معرضة الى التنسيخ من طرف حقيرين وبيعها في الشوارع.
منع التنقل بين المدن تم تاخيره
وثيقة الخروج و طريقة استصدارها فيه ثغرات.