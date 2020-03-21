بيع كمامات و"استمارات خروج" يورّط خمسينيا

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمنطقة سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، اليوم السبت، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 53 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات وترويج استمارات الوثيقة الاستثنائية لمغادرة المسكن في وقت الحجر الصحي، وبيع أدوات شبه طبية بدون رخصة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والسلطة المحلية كانت قد ضبطت المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة بحي أناسي بالدار البيضاء، وهو في حالة تلبس بترويج كمامات شبه طبية ومطبوعات من الوثيقة الاستثنائية التي أصدرتها السلطات العامة لتقنين المغادرة وتفادي انتشار وباء "كورونا" المستجد.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية قد أسفرت عن حجز 43 استمارة لمغادرة المسكن وتسع كمامات شبه طبية كان يعرضها الشخص المعني للبيع، علاوة على كمية من مخدر الشيرا ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي.

وخلص البلاغ إلى أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.