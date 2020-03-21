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الرئيسية | حوادث | بيع كمامات و"استمارات خروج" يورّط خمسينيا

بيع كمامات و"استمارات خروج" يورّط خمسينيا

بيع كمامات و"استمارات خروج" يورّط خمسينيا
هسبريس من الرباط
السبت 21 مارس 2020 - 19:10

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمنطقة سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، اليوم السبت، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 53 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات وترويج استمارات الوثيقة الاستثنائية لمغادرة المسكن في وقت الحجر الصحي، وبيع أدوات شبه طبية بدون رخصة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والسلطة المحلية كانت قد ضبطت المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة بحي أناسي بالدار البيضاء، وهو في حالة تلبس بترويج كمامات شبه طبية ومطبوعات من الوثيقة الاستثنائية التي أصدرتها السلطات العامة لتقنين المغادرة وتفادي انتشار وباء "كورونا" المستجد.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية قد أسفرت عن حجز 43 استمارة لمغادرة المسكن وتسع كمامات شبه طبية كان يعرضها الشخص المعني للبيع، علاوة على كمية من مخدر الشيرا ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي.

وخلص البلاغ إلى أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ياسين الفكيكي السبت 21 مارس 2020 - 19:16
تجار الازمات أعداء الوطن و غربان الخراب لا يجب التهاون معهم بفرض أقصى العقوبات حتى ان كانت غير مناسبة للجرم فالأوقات الاستثنائية تفرض تدابير استثنائية.
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2 - hassan السبت 21 مارس 2020 - 19:17
راه الكمامات الطبية كيديرهم رجال الصحة ، أما المواطن لكمامة ديالو هي ديالة الحديد و قبل "باب زارك" دخل و سد دراكم نتا والاسرة ديالك راكم زايرين كمامة صحيحة و معقمة .
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3 - Bachir السبت 21 مارس 2020 - 19:19
Tu crois quand dans ce cas de pandémie on va laisser faire laisser passer laisser vendre! Non merci a notre sureté National.
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4 - قصراوي مهتم السبت 21 مارس 2020 - 19:24
يجب محاكمته بتهمة الخيانة وعدم التساهل معه ونحن نمر بظروف عصيبة ومن اغرب ما تناهى لسمعي ان بعض الاعوان المكلفين بايصال المطبوعات الرسمية لقاطني احيائهم يتاجرون بها والله اعلم
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5 - ملاحظة السبت 21 مارس 2020 - 19:26
اقامة الصفا سيدي مومن الدار البيضاء.
لحد الان لم نتسلم الوثيقة من طرف عون السلطة الذي هو السبب في دفع بعض المنتهزين القيام بهذا التصرف الدنيء.
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6 - ليك الله يا بلادي السبت 21 مارس 2020 - 19:26
الله يحشم بك تبيع الكمامات والاستمارات بالخروج
وكأنك لست من هذا البلد الكل على قدم وساق كي يتعاون وانت جاي تخلق المشاكل
حشا تكون انت عندك الغيرة على البشر ولا على بلادك ولا حتى على نفسك
يارب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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7 - المعطى السبت 21 مارس 2020 - 19:27
اليوم السبث الساعة السابعة و 7h 1omn لم نتوصل برخصة الخروج فى مدينة المحمدية الداءرة الاولى اخبرونا بان الفوطوكوبى خاسرة ما دا نفعل
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8 - fafa السبت 21 مارس 2020 - 19:29
الكل خارج بذريعة الحصول على الوثيقة ا عباد الله بقاو فديوركوم حتى تجيكم وللي عندو الخدمة راه ماغديش اعتاقلوه ولكن هاد شي دابا للي كاديروه هو للي غادي يجيب لينا الكاااااارثة العظمى
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9 - الاستمارات السبت 21 مارس 2020 - 19:30
53 سنة زعما طامع ايعيش شحال هذا البليد. جمع كلشي هو : الحشيش، الكمامات والاستمارات. باغي تترفح بالزربة اوليدي او نسيتي ان اللي بغاها كلها كيخليها كلها.
بالنسبة للاستمارات التي توزع، طالما لم تكن مملوؤة من طرف موزعيها فانها معرضة الى التنسيخ من طرف حقيرين وبيعها في الشوارع.
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10 - مواطن السبت 21 مارس 2020 - 19:32
لقد اتخذت السلطات قرارين مهمين ولكن تنقصهما الدراسة الجيدة و الرزانة.
منع التنقل بين المدن تم تاخيره
وثيقة الخروج و طريقة استصدارها فيه ثغرات.
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