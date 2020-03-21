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الرئيسية | حوادث | الحموشي يحقق في تجاوزات منسوبة لمسؤول أمني

الحموشي يحقق في تجاوزات منسوبة لمسؤول أمني

الحموشي يحقق في تجاوزات منسوبة لمسؤول أمني
هسبريس من الرباط
السبت 21 مارس 2020 - 22:10

اطلعت المديرية العامة للأمن الوطني على مقطع فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، يوثق لتدخل أمني مشوب بالتجاوز في حق أحد المواطنين، وذلك على خلفية تنفيذ قرار الحجر الطبي الرامي للتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، أنه فور أخذه العلم بذلك أصدر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، تعليماته للمصالح المركزية المختصة من أجل فتح بحث آني ودقيق في موضوع هذه التجاوزات المنسوبة لرئيس المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة جرف الملحة وبعض مرؤوسيه، وذلك لتحديد المسؤوليات وترتيب العقوبات التأديبية الضرورية على ضوء نتائج البحث.

وأضاف المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني، إذ توضح حقيقة الشريط المنشور، فإنها تؤكد في المقابل بأن قرار الحجر الطبي يجب تطبيقه في إطار القانون، وبالحزم اللازم، وذلك وفق ما يفرضه الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - يحيى السبت 21 مارس 2020 - 22:18
هاته هي دولة الحق و القانون
القانون هو الاسمى و بالتالي يجب معاقبة المخلين .
ومع ذلك شكرا لتضحياتكم
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2 - ahmed السبت 21 مارس 2020 - 22:22
الحمد لله.
وقعت بعض التجاوزات التي وثقتها عدسات الكاميرا في بعض المناطق.

السي الحموشي جزاك الله خيرا.
نتوسم في ملك البلاد ثم فيك خيرا.
اللهم انا نسألك العافية
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3 - هشام السبت 21 مارس 2020 - 22:24
الحالة الصحية للملكة طبيا جد ضعيفة و مسؤولو البلد لا هروب لهم منه لان الخارج اكفس وادا سمحو بتدهور الوضع ونقل العدوى سيصابون فاخرجو قرار لكبح عقلية القطيع ولو دمر اقتصاد البلد حفاظا على صحتهم تعدرا بانه خطير مع العلم اننا لن نصل نسبة وفا ايطاليا لان كبار السن تكفلت الدولة بقرضهم بنظامها الصحي الضعيف لهذا تكايسو على الكروش لي مسيرة
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4 - أؤمن أن العصا هي السبيل أحيانا السبت 21 مارس 2020 - 22:24
أقسم أن هاد حقوق الإنسان هي اللي سيبات بنادم، واش بنادم تايهدر معاه المخزن و هو مخرج فيه عينيه، شنو هاد المرض، الله يرحم الحسن الثاني...
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5 - idrissi السبت 21 مارس 2020 - 22:24
نحن ضد العنف لا للتجاوزات ولكن هناك اناس لا يفهمون ولا يريدون ان يطبقوا القانون، بقا فدارك !!!!
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6 - مواطن السبت 21 مارس 2020 - 22:27
حقيقة لم أؤ الفيديو ..كيف أحكم على مدى تجاوز المسؤول الأمني لمهامه ..ولكن ما رأيته اليوم من "قصوحية " الكثير من المغاربة فإنه في بعض الأحيان لا بد من استخدام العنف مع البعض...
لأنه حتى وإن نصحته لمصلحته يعاندك
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7 - احمد السبت 21 مارس 2020 - 22:28
الله يسامح في هذا الظرف الصعب التي تمر منها اسرة الامن بصفة عامة والجيش .ربما تدخل الامن عفوي لأن هناك بعض الناس يثيرون الاعصاب للايقاع برجال الامن. على أي رجاء عدم مؤاخدة ايا كان من رجال الامن الساهرين على حماية الوطن والمواطنين من هذا الوياء والله يهدي ما خلق.
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8 - Said السبت 21 مارس 2020 - 22:28
تجاوزات هذا الظابط أُكدت من عدة تصريحات لبعض أطباء النفس، أن رجال السلطة في دول العالم الثالث مصابون بالسادية. و بالأخص في الدول العربية و الإفريقية.
للأسف شفت الفيديو و تألمت لحال المواطن المغربي مع هؤلاء الساديين.
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9 - خالد السبت 21 مارس 2020 - 22:28
و طلقو لينا الكونيكسيو باش نقريو ولادنا راه تقهرنا بالروشارج كونو عندكم انساني مرا في حياتكم
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10 - اسامة السبت 21 مارس 2020 - 22:29
ملحوظة وقفني شرطي تيطلب الورقة خداها تايقراها.... و رجعها لكن فين هاد ليجيان راه كل البلدان الورقة تتقرا بلا يشدها رجل الأمن حفاظا على صحتهم و صحتنا.
الله يعاونكم قطاع الصحة و الأمن.
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11 - وفاء السبت 21 مارس 2020 - 22:29
الأمر ليس بالسهل الحجر الصحي في المنازل ضرورة ملحة لا محالة اما الخروقات فالزجر والعقوبة واجب على كل من استهان بالوضع الراهن وإني لاتساءل كيف لرجل امن مسؤول وفي هذا الوقت الحساس بالضبط أن يخرق القانون
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12 - عبد اللطيف السبت 21 مارس 2020 - 22:30
تحية إجلال وإكبار لرجال الأمن ،القوات المساعدة ،والقوات المسلحة الملكية ،ولجميع الساهرين على أمن البلاد والعباد، وحفض الله السدة العالية بالله ملكنا ،مفخرة كل المغاربة الأحرار ، جازاكم الله بألف ألف خير ،صراحة أبنتم على علو كعبكم ،وأعطيتم المثال والقدوة في الوطنية الحقة السمحاء، ملكا ومسؤولين وشعبا، حفض الله هذه البلاد وسائر البشرية من هذه المحنة .
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13 - med السبت 21 مارس 2020 - 22:30
يجب الحزم و اعطاء رجال الامن كل الصلاحيات لتمكينهم من القيام بعملهم في مواجهة بعض العناصر الخارجة عن. القانون في مايخص عدم الامتتال في هده الضروف. الصعبة التي تمر منها بلادنا العزيزة.
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14 - قصراوي مهتم السبت 21 مارس 2020 - 22:31
ابقاكم الله رجال الامن وجلالة الملك محمد السادس ملاذا وصمام أمان لمغربنا الحبيب
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15 - ز. عثمان السبت 21 مارس 2020 - 22:31
السلام عليكم
اللهم احفظ رجالات البلاد والسيد الحموشي كامل التقدير والاحترام و كما هي العادة يرد على اي تجاوز بيد من حديد.
اما من جهة أخرى أتساءل عن مصير التبرعات واين استغلت في ظل القوانين المشرعة في هذه الازمة و ما محل المواطن المغربي من الاعراب.
توقيف المواصلات, غلاء المعيشة, نقص المدخول, عدم التوصل بتصاريح المرور, المغاربة العالقين بالحدود و الدول الاجنبية, تجاوزات بعض رجال السلطة, غياب المختبرات لايجاد ادوية, وغيرها من المشاكل الواضحة و ااتي ارهقت كاهل المواطن المغربي.
دائما شعارنا الله الوطن الملك
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16 - mahfoud السبت 21 مارس 2020 - 22:31
يجب التحقيق في مدينة السعيدية ايضا التي عرفت اغلاقا كاملا لمحلات بيع المواد الغذائية ابتداءا من الساعة السادسة مساءا. مع العلم اني كنت في العمل الى حدود الساعة السادسة ولما خرجت تفاجأت (بالحوانت سادين مع 6) واجريت اتصالا الى عدة اصدقاء واقروا لي انه لم يتم ذلك في غالبية المدن ونرجوا من السلطة الرابعة تسليط الضوء على هذا الامر. نحن لسنا ضد القرار فقط نريده ان يُوَضّحَ. ويكون رسميا
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17 - بيضاوي السبت 21 مارس 2020 - 22:32
البشر كاموني مباغيش يمتثل للأوامر اللي فرضتها الداخلية وبدل الإنخراط لازال الكثير منا يتنطع ويرفض الإنصياع وأمثال هؤلاء لازم الحزم والصرب بيد من حديد وإلا ستخرج الأوضاع من بين أيدينا .ألزموا بيوتكم رحمكم الله وامتثلوا للأوامر وإلا سننتقل لا قدر الله إلى فرض حرض التجول حينها لا ينفع أي ترخيص .
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18 - مراكش السبت 21 مارس 2020 - 22:32
المرجو اصدار الأوامر للشرطة ورجال السلطة لاحترام حقوق المواطنين . ضربو بيد من حديد بالقانون ماشي باساليب سنوات الرصاص وشكرا .
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