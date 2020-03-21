الحموشي يحقق في تجاوزات منسوبة لمسؤول أمني

هسبريس من الرباط

اطلعت المديرية العامة للأمن الوطني على مقطع فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، يوثق لتدخل أمني مشوب بالتجاوز في حق أحد المواطنين، وذلك على خلفية تنفيذ قرار الحجر الطبي الرامي للتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، أنه فور أخذه العلم بذلك أصدر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، تعليماته للمصالح المركزية المختصة من أجل فتح بحث آني ودقيق في موضوع هذه التجاوزات المنسوبة لرئيس المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة جرف الملحة وبعض مرؤوسيه، وذلك لتحديد المسؤوليات وترتيب العقوبات التأديبية الضرورية على ضوء نتائج البحث.

وأضاف المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني، إذ توضح حقيقة الشريط المنشور، فإنها تؤكد في المقابل بأن قرار الحجر الطبي يجب تطبيقه في إطار القانون، وبالحزم اللازم، وذلك وفق ما يفرضه الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.