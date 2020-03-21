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كُتّاب وآراء
الحموشي يحقق في تجاوزات منسوبة لمسؤول أمني
اطلعت المديرية العامة للأمن الوطني على مقطع فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، يوثق لتدخل أمني مشوب بالتجاوز في حق أحد المواطنين، وذلك على خلفية تنفيذ قرار الحجر الطبي الرامي للتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، أنه فور أخذه العلم بذلك أصدر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، تعليماته للمصالح المركزية المختصة من أجل فتح بحث آني ودقيق في موضوع هذه التجاوزات المنسوبة لرئيس المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة جرف الملحة وبعض مرؤوسيه، وذلك لتحديد المسؤوليات وترتيب العقوبات التأديبية الضرورية على ضوء نتائج البحث.
وأضاف المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني، إذ توضح حقيقة الشريط المنشور، فإنها تؤكد في المقابل بأن قرار الحجر الطبي يجب تطبيقه في إطار القانون، وبالحزم اللازم، وذلك وفق ما يفرضه الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
القانون هو الاسمى و بالتالي يجب معاقبة المخلين .
ومع ذلك شكرا لتضحياتكم
وقعت بعض التجاوزات التي وثقتها عدسات الكاميرا في بعض المناطق.
السي الحموشي جزاك الله خيرا.
نتوسم في ملك البلاد ثم فيك خيرا.
اللهم انا نسألك العافية
لأنه حتى وإن نصحته لمصلحته يعاندك
للأسف شفت الفيديو و تألمت لحال المواطن المغربي مع هؤلاء الساديين.
الله يعاونكم قطاع الصحة و الأمن.
اللهم احفظ رجالات البلاد والسيد الحموشي كامل التقدير والاحترام و كما هي العادة يرد على اي تجاوز بيد من حديد.
اما من جهة أخرى أتساءل عن مصير التبرعات واين استغلت في ظل القوانين المشرعة في هذه الازمة و ما محل المواطن المغربي من الاعراب.
توقيف المواصلات, غلاء المعيشة, نقص المدخول, عدم التوصل بتصاريح المرور, المغاربة العالقين بالحدود و الدول الاجنبية, تجاوزات بعض رجال السلطة, غياب المختبرات لايجاد ادوية, وغيرها من المشاكل الواضحة و ااتي ارهقت كاهل المواطن المغربي.
دائما شعارنا الله الوطن الملك