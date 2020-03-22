ترويج "وثيقة الخروج" وراء توقيف مسيّرة مكتبة

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر أمنية مسيّرة مكتبة بمدينة خريبكة على خلفية اتهامها بنسخ وترويج استمارات "الوثيقة الاستثنائية لمغادرة المسكن في وقت الحجر الصحي".

وعن ملابسات القضية أوضحت مصادر هسبريس أن تواجد عدد من الأشخاص أمام مكتبة أثار انتباه أحد العناصر الأمنية بالزي المدني، خاصة وأنهم كانوا متحلّقين بشكل من شأنه أن يهدد سلامتهم في ظل انتشار "فيروس كورونا".

وأضافت المصادر ذاتها أن عنصر الأمن توصل إلى أن صاحبة المكتبة تعمل على نسخ وترويج مطبوعات من الوثيقة الاستثنائية، التي أصدرتها السلطات العامة لتقنين مغادرة المساكن وتفادي انتشار وباء "كورونا"، ما دفعه إلى ربط الاتصال بمصلحة الديمومة.

وانتقلت دورية إلى المكان لمعاينة الوضع وفتح تحقيق في الموضوع، قبل أن تعطي النيابة العامة تعليماتها بوضع المعنية بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي للوقوف على باقي ملابسات القضية.