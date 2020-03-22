اعتداء على "مقدّم" يقود إلى اعتقال شخص بتزنيت‬

مصطفى البكار من تزنيت

أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية بتزنيت شخصا ثلاثينيا على خلفية تورطه في اعتداء على عون سلطة من رتبة "مقدم حضري".

واستنادا إلى المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس، من شهود عيان، فإن الموقوف تسبب في إصابة عون السلطة بحجر، على مستوى الرأس، أثناء عملية توزيع وثيقة التنقل الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، بالقرب من "باب تاركا" بالمدينة القديمة.

وجرى نقل المصاب نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، قصد تلقي العلاجات الضرورية، فيما أًخضع المتهم لتدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه على أنظار النيابة العامة المختصة.