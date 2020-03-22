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الرئيسية | حوادث | اعتداء على "مقدّم" يقود إلى اعتقال شخص بتزنيت‬

اعتداء على "مقدّم" يقود إلى اعتقال شخص بتزنيت‬

اعتداء على "مقدّم" يقود إلى اعتقال شخص بتزنيت‬
مصطفى البكار من تزنيت
الأحد 22 مارس 2020 - 00:30

أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية بتزنيت شخصا ثلاثينيا على خلفية تورطه في اعتداء على عون سلطة من رتبة "مقدم حضري".

واستنادا إلى المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس، من شهود عيان، فإن الموقوف تسبب في إصابة عون السلطة بحجر، على مستوى الرأس، أثناء عملية توزيع وثيقة التنقل الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، بالقرب من "باب تاركا" بالمدينة القديمة.

وجرى نقل المصاب نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، قصد تلقي العلاجات الضرورية، فيما أًخضع المتهم لتدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه على أنظار النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأحد 22 مارس 2020 - 00:39
للأسف اعوان السلطة لا يتصرفون بحكمة مع المواطنين. والمواطن خليل هذه الأيام يعيش حالة هيجان ومزاج متقلب تجعله ينفعل لاتفه الاسباب. فعلى العمال توعيت هؤلاء الاعوان والقياد في حسن التعامل مع الآخرين
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28
2 - مغربي دازت عليه مع المقدمين الأحد 22 مارس 2020 - 00:46
معظم المقدمين ينقصهم التعليم و الإلمام بالقوانين و حين يتعلق الامر بمثل هاته المسؤوليات ينظرون إليها على انها امتياز لهم و أنهم فوق الكل و لا أحد يعلوهم و هم فوق كل البشر و الارض بل فوق السماء. الوظيفة مسؤولية ثقيلة تعنى بخدمة المواطنين و تيسير السير العام و الخاص و ليست امتيازا لأحد . حين اقول الوظيفة أقصد بالخصوص الوظيفة العمومية بما فيها رجال الامن و رجال الصحة و المقاطعات ووووو
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44
3 - لطفك يارب الأحد 22 مارس 2020 - 00:49
لا حول ولاقوة الا بالله ، شخص جاهل متخلف
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4
4 - Said الأحد 22 مارس 2020 - 00:51
لا للتعميم لكن شعب ينقصه الوعي بدرجة كبيرة ، من العصر الحجري و حنا كنقولو بلي المسؤولين ما كيديروش خدمتهم و لكن اليوم اتضح وضوح الشمس اصل الخلل شعب جاهل ليس في دمه و لو قطرة واحدة من النظام و الصبر
لك الله يا وطني
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15
5 - مواطنة الأحد 22 مارس 2020 - 00:52
بصراحة رجال السلطة هذه الايام يتصرفون باحتقار كبير للمواطن كأننا في حرب ، اين حقوق الانسان ؟؟؟ طبقو القانون ماشي تضربو الناس .. هادي هي الفتنة واللاحكمة .
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2
6 - مواطن الأحد 22 مارس 2020 - 00:53
على السلطات الأمنية التعامل بحزم اكثر على المخالفين لقرار الحجر الصحي الآرامي مع فرض غرامات مالية تضخ بعد ذلك في صندوق دعم مكافحة فيروس كورونا أدعو كل موطن مغربي غيور على بلده الامتثال لقرار الحجر الصحي لنخفف الضغط على الأطقم الطبية
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7
7 - عليكم التحلي بالصبر الأحد 22 مارس 2020 - 00:55
المرجوا من الإخوان المواطنين أبناء هذا البلد الغالي التصرف بحكمة وتبصر حتى نتجاوز هذه المحنة بسلام انشاء الله مع العلم أن جل الناس تعرف هذه الشريحة من المجتمع
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12
8 - مغربية الأحد 22 مارس 2020 - 00:59
هناك بعض اعوان السلطة يستغلون هده الوضيفة لادلال الشعب و لقد حضرت واقعة لطالبة تتابع دراستها في الكلية و تسكن في جماعة ايت مخلوف مدينة تارودانت و المقدم ابن عم امها و تريد شهادة عدم عمل العمل لامها و لكنه لم يعطيها لها مع العلم انه يعرف ان امها ربة بيت حتى تم التدخل من جهة مسؤولة عنه و نفس الطريقة يتعامل معها مع ابناء هده الجماعة . و في مدينتي اعرف اعوان سلطة رجال بمعنى الكلمة و يعتبرون انفسهم تحت امر المواطنين و كل وتيقة من حقك تأخدها في وقت وجيز جزاهم الله خيرا
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7
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