خطر "كورونا" يتربص بعشرات العمال في مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

يشكو حوالي 80 عاملا بمراكش من تركهم للمجهول مكدسين في "براريك صفيحية" داخل ورش للبناء بمقاطعة المنارة بمراكش.

وأوضح بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، أن هذه المجموعة من العمال "وجدت نفسها عالقة بعدما اختفى صاحب مشروع سكني بالمسيرة الثالثة بمقاطعة المنارة بمراكش".

وأكدت هذه الهيئة الحقوقية أن "غالبيتهم يشتغلون بورش هذه المقاولة منذ سنوات، ومنذ شهرين لم يتوصلوا بأداء أجورهم"، مشيرة "إلى أن تركهم في زمن الحظر الصحي لمواجهة فيروس كرونا، ينذر بحدوث كارثة صحية أو إنسانية".

وأشار البلاغ ذاته إلى "أن صاحب المشروع دأب على عدم تأدية مستحقات العمال"، مضيفا: "سبق للجمعية التدخل وإثارة المشكل لدى الجهات المختصة، التي لها علم بما يجري في هذا الورش، وبوضعيتهم وباختفاء صاحب الورش، ولحد الآن لا زالوا عالقين، دون حل لمشكلتهم".

وطالبت الجمعية الحقوقية نفسها بـ"تمكين العمال الـ80 بمستحقاتهم المالية، والعودة إلى ديارهم، لأن أغلبهم ينحدرون من قرى ومدن بعيدة عن مدينة مراكش"، وأوردت: "نعتقد أن احترام مدونة الشغل وحقوق العمال في العديد من القطاعات وخاصة قطاع البناء لا يعنيها"، وفق صياغة البلاغ نفسه.