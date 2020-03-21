إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" تطال مرشدا سياحيا في الرشيدية

محمد ايت حساين من تنغير

كشفت مصادر طبية بمدينة الرشيدية، أن الحالة الأولى التي أعلنت وزارة الصحة إصابتها بفيروس "كورونا" بجهة درعة تافيلالت، سُجلت بإقليم الرشيدية، ويتعلق الأمر بمرشد سياحي من مدينة أرفود، كان قبل أيام بمدينة مراكش إلى جانب بعض السياح.

ووفق المعطيات التي وفرتها المصادر ذاتها لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن المعني بالأمر وصل قبل أيام إلى الرشيدية، قادما إليها من مدينة مراكش، وبعد أن ظهرت عليه أعراض تنفسية وارتفاع حرارة جسمه، انتقل إلى المستشفى، إذ أجريت له التحاليل المخبرية، التي أكدت إصابته بفيروس "كوفيد 19".

وشددت المصادر ذاتها، أن المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات الرشيدية، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، مشيرة إلى أن الحالة الصحية للمعني بالأمر لا تدعو إلى القلق.

وأعلنت وزارة الصحة قبل قليل أنه تم، إلى حدود السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، تسجيل ما مجموعه 96 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، منها 3 حالات وفاة.

وشددت الوزارة، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أنه تم تأكيد هذه الإصابات مخبريا بمعهد باستور المغرب والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومختبر المستشفى العسكري.

هذه الحالات تهم 21 إصابة على مستوى جهة فاس مكناس، و22 في جهة الدار البيضاء سطات، و22 بجهة الرباط القنيطرة، و7 على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة.

كما يهم المعطى 10 مصابين بكورونا في جهة مراكش آسفي، و4 في جهة الشرق، زيادة على إصابة وحيدة بجهة كلميم واد نون، و6 في جهة سوس ماسة، علاوة على إصابتين في جهة بني ملال خنيفرة، وإصابة وحيدة في جهة درعة تافيلالت.

وذكّرت وزارة الصحة، في بلاغها، بأنها تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والالتزام بحالة الطوارئ الصحية 24 ساعة على 24 ساعة؛ والتي أعلنتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.