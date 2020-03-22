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كُتّاب وآراء
رفض "تقييد الحركة" يوقف 5 أشخاص بخريبكة
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بخريبكة، ليل أمس السبت، 5 أشخاص أصرّوا على عدم الامتثال للقرار الصادر عن السلطات، المرتبط بحالة الطوارئ الصحية، وضرورة ملازمة المواطنين بيوتهم، أغلبهم من الحي السكني "البريك".
وأوضحت مصادر هسبريس أن دوريات السلطات المحلية، تعمل ما بوسعها لحث السكان على ملازمة البيوت، في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، غير أن بعض السكان يصرون على مخالفة القرار الصادر على المستوى الوطني.
وأضافت المصادر ذاتها أنه في الوقت الذي يستجيب بعض المتواجدين بالشارع العام، ويتفاعلون بسرعة مع توجيهات ممثلي السلطات المحلية والأمنية التي تجوب الأزقة والشوارع، تأبى فئة أخرى إلا أن تواصل التواجد خارج المنازل بدون أسباب مقنعة، ورفض الاستجابة لقرار "تقييد الحركة".
وفي هذا الإطار، اضطرت الشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة، إلى وضع 5 أشخاص رهن الحراسة النظرية، والاستماع إليهم في محاضر رسمية، من أجل متابعتهم بعدم الامتثال ومخالفة القرار الذي أعلنته السلطات المغربية، المرتبط بحالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد إلى أجل غير مسمى.