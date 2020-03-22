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كُتّاب وآراء
الشرطة تداهم فضاء لتعاطي "الشيشة" في أكادير
داهمت عناصر الأمن التابعة للدائرة الخامسة للشرطة في حي الداخلة بمدينة أكادير، بتنسيق مع المصلحة الولائية للاستعلامات العامة، شقة يجري استغلالها لتدخين النرجيلة.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الشقة حوَّلها مالك مقهى للشيشة لاستقبال زبنائه بعد تطبيق حالة الطوارئ الصحية، موردة أن العملية الأمنية أسفرت عن ضبط سبعة أشخاص، ضمنهم فتاة، وحجز 14 قنينة نرجيلة وكمية من مادة "تبغ المعسل".
وقد جرى فتح محاضر استماع للأشخاص السبعة في انتظار تعليمات النيابة العامة المختصة، التي ستحدد الإجراءات القانونية في حقهم.