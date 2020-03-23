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كُتّاب وآراء
توقيف شخص رفض حالة الطوارئ الصحية باشتوكة
أوقفت السلطات العمومية شخصا في مركز الجماعة الترابية "إداوكنيضيف"، التابعة للدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، وذلك لرفضه التقيّد بتدابير حالة الطوارئ الصحية السارية منذ الجمعة الماضية.
وكانت السلطات المختصة قد طالبت المعني بالأمر بالالتزام بحالة الطوارئ الصحية وملازمة المنزل، تطبيقا للقرار الصادر على المستوى الوطني في إطار تداعيات انتشار وباء كورونا.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه حول أسباب رفضه الامتثال لقرار "تقييد التجوال" والتواجد خارج المنزل بدون أسباب مؤطرة بالضرورة القصوى.
يُشار إلى أنه في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد 19"، وتنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية، تواصل السلطات الإقليمية باشتوكة آيت باها توجيه المواطنات والمواطنين، عبر لجان مختلطة تضم السلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة، للبقاء في بيوتهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى، والالتزام بتدابير حالة الطوارئ الصحية.
ويتابع عامل إقليم اشتوكة آيت باها، جمال خلوق، عن كثب الحملة الواسعة للتفعيل الصارم لحالة الطوارئ الصحية التي دعت إليها وزارة الداخلية، إلى جانب الجولات والحملات التحسيسية والتوعوية للمواطنين حول خطورة مرض "كورونا"، والدعوة إلى المكوث في المنازل وعدم مغادرتها تفاديا للإصابة بالفيروس المذكور، والتنقل وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في رخصة التنقل الاستثنائية التي وُزعت على المواطنين.