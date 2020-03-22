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الرئيسية | حوادث | أخبار زائفة تورّط 3 أشخاص في إمزورن وسطات

أخبار زائفة تورّط 3 أشخاص في إمزورن وسطات

أخبار زائفة تورّط 3 أشخاص في إمزورن وسطات
هسبريس من الرباط
الأحد 22 مارس 2020 - 14:15

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنه في إطار الأبحاث المتواصلة الرامية لرصد ومكافحة المحتويات الرقمية الزائفة، المرتبطة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بكل من سطات وإمزورن من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في بث وتوزيع أخبار زائفة، بواسطة الأنظمة المعلوماتية، من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الفزع بين المواطنين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الخلية المركزية للرصد واليقظة المعلوماتية لمكافحة الأخبار الزائفة حول وباء كورونا المستجد كانت قد رصدت تداول مقطع فيديو بمدينة إمزورن، يدعي صاحبه بشكل كاذب ومضلل تسجيل عدة حالات للإصابة بوباء كورونا المستجد بالمدينة، فضلا عن توجيهه لعبارات تنطوي على سب وقذف صريحين في حق عناصر القوة العمومية.

وأضاف البلاغ ذاته أنه تم رصد تداول مقطع صوتي بمدينة سطات يدعي أصحابه أن أحد الأشخاص، تم نشر صورته الشخصية، مصاب بوباء كورونا المستجد، مما استدعى فتح أبحاث قضائية والقيام بخبرات تقنية دقيقة مكنت من تشخيص هوية المتورطين في إعداد ونشر وبث هذه المحتويات الزائفة وتوقيفهم.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية الأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، والتي تندرج في إطار تفعيل آليات الرصد المعلوماتي لضبط كل المحتويات الرقمية التي تنشر أخبارا زائفة حول وباء كورونا المستجد، الأمر الذي من شأنه أن يمس بشكل مباشر بمرتكزات النظام العام والشعور بالأمن لدى عموم المواطنات والمواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - من بامبلونا الأحد 22 مارس 2020 - 14:25
حان الوقت لتطبيق الفصل 59 من دستور 2011 و إعلان حالة الاستثناء، بعض الناس المستهترين لا يصح معهم إلا الصحيح.
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2 - sana de rabat الأحد 22 مارس 2020 - 14:26
ماحيلتنا لهاذ الجائحة ماحيلتنا لهاذ اعداء الوطن .. لكم الله يا خدام الوطن الله ينصركم ويزيدكم فالقوة والصحة با تقاومو هاذ الغباء والجهل والإستهثار والسلوكيات المنحطة
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3 - متضامنة الأحد 22 مارس 2020 - 14:27
خاص حتى الناس الي تي ينشرو منشورات تحريضية او تبخيسية للاعمال التي تقوم بها الحكومة او الناس يتعاقبوا. راه طلب علني للخروج و الهلع. المجموعة الي كانو باغين سوريا و شي حرب راه جاهم هاد الوباء على خاطرهم و باغين كاشي يمشي فيها
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4 - bartio الأحد 22 مارس 2020 - 14:29
راه الوسواس أخطر فيروس، تصور واحد ساكن حداك يعني قريب لمحيطك يسجل فيديو كاذب على أنه مصاب راه عمرك تربى صحتك بالخلعة، ويجب الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه نشر فيديو او تعليق كاذب.
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5 - مسمار جحا الأحد 22 مارس 2020 - 14:29
هادو لي خرجوا بارح يتشدو و يدار ليهم الفحص و يبقاو 14 يوم فالحجر الصحي و بعدها يدوزو للمساألة،، الشعب المغربي يكافح من أجل البقاء و هناك أعداء النجاح لي بغاو الشر للمغرب و المغاربة، أنا كمواطن أطلب من الشرطة القاء القبض على كل من ثبت تورطه في الخروج ليلا
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6 - الواقعي الأحد 22 مارس 2020 - 14:30
اعتقد خاص العقوبة تتضاعف ليهم لغبائهم.كيشوفو حالات تشدو لنفس السبب و كيمشو يعاودو نفس الخطأ
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7 - siham الأحد 22 مارس 2020 - 14:33
معرفتش اش كيتلعهم من هدشي كي كداب علي ناس أش من منفيعا عندهم
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8 - Saif B الأحد 22 مارس 2020 - 14:33
فين غادين بهذا الكذب واللعب بمشاعر الناس ألم تستوعبوا أن تاخدوا الأمور بجدية نحن لسنا في وقت التهريج أو لعياقة البسلة
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9 - hasnae الأحد 22 مارس 2020 - 14:35
في هذا الوقت الذي تمر به بلادنا بارتفاع الحالات، لا يجب على المواطن المغربي أن ينشر أخبار كاذبة بل يجب عليه أن يلتزم الدعاء لله تبارك وتعالى
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10 - كبور الأحد 22 مارس 2020 - 14:36
هؤلاء هم الفاسقون اللذين ينشرون الرعب بين عباد الله تحية لرجال الامن الذين يسهرون على اصطياد هذه الحفنة من الكذابين اعوان ابليس على الفتنة.وقد ذكرهم الله عز وجل لنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم:(((يا ايها الذين آمنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين))).صدق الله العظيم.
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11 - محمد الأحد 22 مارس 2020 - 14:36
الضرب بيد من حديد لهولاء المجرمين الذين ينشرون الكذب ويريدون ترويع الشعب القوة العمومية لهم بالمرصاد فكل خائن يفضحه الله وسيلقى جزائه وبلا رحمة، لا إله إلا الله الله الوطن الملك اللهم اشفي المرضى واحفظ الاصحاء يا رب العالمين
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12 - طول اللسان الأحد 22 مارس 2020 - 14:41
اوا هذا الامن ما جابتش اخبار السيدة التي وزعت، امس، عبر "الوات ساب" اخبار زائفة ببوفكران عن وصول الوباء الى هذه المنطقة عبر المسمى كريم ولد مول الزيتون والذي نقلته سيارة الاسعاف هو و عائلته الى مستشفى محمد الخامس بمكناس.
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13 - حنظلة الأحد 22 مارس 2020 - 14:41
الضرب من حديد على كل من يعبئ الناس للخروج للشارع..الزموا بيوتكم يا عباد الله.
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14 - عمر الأحد 22 مارس 2020 - 14:46
الأخبار الصحيحة هي ما يبثه الإعلام المحلي فالنحذر من الأخبار الزائفه .
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15 - lilyan الأحد 22 مارس 2020 - 15:06
الأولى معاقبة من خرجوا في مسيرات ومن لازال يتجول في الاحياء الشعبية بدون داع .
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16 - سعيد الأحد 22 مارس 2020 - 15:08
إيترباو باش يتعلمو معنى نشر الاخبار الكاذبة
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