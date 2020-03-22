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أخبار زائفة تورّط 3 أشخاص في إمزورن وسطات
قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنه في إطار الأبحاث المتواصلة الرامية لرصد ومكافحة المحتويات الرقمية الزائفة، المرتبطة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بكل من سطات وإمزورن من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في بث وتوزيع أخبار زائفة، بواسطة الأنظمة المعلوماتية، من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الفزع بين المواطنين.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الخلية المركزية للرصد واليقظة المعلوماتية لمكافحة الأخبار الزائفة حول وباء كورونا المستجد كانت قد رصدت تداول مقطع فيديو بمدينة إمزورن، يدعي صاحبه بشكل كاذب ومضلل تسجيل عدة حالات للإصابة بوباء كورونا المستجد بالمدينة، فضلا عن توجيهه لعبارات تنطوي على سب وقذف صريحين في حق عناصر القوة العمومية.
وأضاف البلاغ ذاته أنه تم رصد تداول مقطع صوتي بمدينة سطات يدعي أصحابه أن أحد الأشخاص، تم نشر صورته الشخصية، مصاب بوباء كورونا المستجد، مما استدعى فتح أبحاث قضائية والقيام بخبرات تقنية دقيقة مكنت من تشخيص هوية المتورطين في إعداد ونشر وبث هذه المحتويات الزائفة وتوقيفهم.
وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية الأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، والتي تندرج في إطار تفعيل آليات الرصد المعلوماتي لضبط كل المحتويات الرقمية التي تنشر أخبارا زائفة حول وباء كورونا المستجد، الأمر الذي من شأنه أن يمس بشكل مباشر بمرتكزات النظام العام والشعور بالأمن لدى عموم المواطنات والمواطنين.