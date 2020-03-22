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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف متورطَين في التحريض على خرق "الطوارئ الصحية"

الأمن يوقف متورطَين في التحريض على خرق "الطوارئ الصحية"

الأمن يوقف متورطَين في التحريض على خرق "الطوارئ الصحية"
هسبريس من الرباط
الأحد 22 مارس 2020 - 20:12

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، زوال اليوم، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و42 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في التحريض على التجمهر والعصيان وتعريض حياة الأشخاص للخطر، وخرق إجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة للوقاية من مخاطر تفشي وباء كورونا المستجد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنها باشرت إجراءات تشخيص هويات جميع الأشخاص الذين قاموا بالتحريض على التجمهر مساء أمس السبت، وتعمدوا العصيان وعدم الامتثال للتدابير الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد.

وتم توقيف المتورط الرئيسي الذي خرج أولا للشارع العام بمنطقة "السواني" وشرع في تحريض الناس على التجمهر، كما تم توقيف الشخص الثاني الذي حرض الناس على العصيان والتجمهر بحي مسنانة بمدينة طنجة في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص للخطر.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما ستبقى الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف كل من ثبت تورطه في التحريض أو المساهمة أو المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال التي تمس بالأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (61)

1 - مواطن الأحد 22 مارس 2020 - 20:19
عمل جيد خاص تطبيق اقصى العقوبات
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424
2 - yassine الأحد 22 مارس 2020 - 20:19
اتذكر دائما واحد المقولة... ادفع لي مفيه نفع.. تحية للرجال الساهرين على امن هذا البلد.
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350
3 - حزين الأحد 22 مارس 2020 - 20:20
لمذا الحراسة النظرية لا ياسيدي مباشرة للسجن
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260
4 - Youssef الأحد 22 مارس 2020 - 20:20
يجب إنزال عليهم أقصى العقوبات، ليكونوا عبرة على الآخرين. بقاو ف داركم.
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286
5 - غيرو الأحد 22 مارس 2020 - 20:21
آلله ينصركم ويعطيك الصحة لمواصلة الكفاح ضد كورونا وضرب من حديد علي كل مخل بقانون البلاد
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221
6 - الضرب بيد من حديد في وجه الجهل الأحد 22 مارس 2020 - 20:21
لا بد من ردعهم و معاقبتهم باشد العقوبات و ااتحقيق معهم بشدة لمعرفة امكانية ان يكون خروجهم المتزامن وراءه يد.خفية ...
#بقاو_فديوركوم
#تحمي_وطنك_بقا_فدارك
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182
7 - Confinement الأحد 22 مارس 2020 - 20:21
حرقو لينا دمنا واعصابنا وكلنا عليهم الله يجب ان يأخدوا اقصى العقوبات باش يكونو عبرة لمن لايود ان يعتبر
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
الله يفرج علينا يارب ويكون في عون كل القائمين على حماية وراحة وعلاج الإنسان
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189
8 - مسمار جحا الأحد 22 مارس 2020 - 20:22
لماذا لم يتم تفريقهم بالليل رغم ان التجمهر استمر لساعات من 12 الى 4 بطنجة
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52
9 - Tarik الأحد 22 مارس 2020 - 20:23
فرقوا الإعلانات الغذائية على الدراويش باش ما يبقى حتى عذر عند الناس باش يخرجو.
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49
10 - خالد.ف الأحد 22 مارس 2020 - 20:24
هؤلاء المحرضين قد يكونوا من المدمنين على المخذرات لذلك لم يستسيغوا حالة الطوارئ ! المخدرات محظورة أصلا في الأيام العادية فكيف لهم أن يقتنوها الٱن ! تحية تقدير و إجلال للساهرين على أمن البلاد و العباد !
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86
11 - bakilly الأحد 22 مارس 2020 - 20:25
جميل ان يوقف الامن هده العصابة التي تريد ان توصلنا الى الجحيم ويجب فتح تحقيق معمق لتحديد افراد هده الشبكة الاجرامية التي ليست لها مبادئ ولا اخلاق وهده العصابة تستحق اقصى العقوبات
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63
12 - بدرالدين الأحد 22 مارس 2020 - 20:26
أحسن شيء قرأته اليوم
نعم للمحاسبة والمتابعة ولا للجهل والعصيان
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70
13 - أعباد الله الأحد 22 مارس 2020 - 20:26
أعباد الله
راه مخصناش نشتتو انتباه الساهرين على صحة وأمن الوطن بهاد السلوكات المنحرفة .
راه الناس عندها ما هو أهم فهاد الوقت .
عوض نساعدوهم على على مهامهم ، كنخلقو ليهم مشاكل جديدة .
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43
14 - لابد من توزيع المساعدات الأحد 22 مارس 2020 - 20:27
لابد من الدولة تشوف البديل والحل باش لي مافحالهومش ميخرجهومش الجوع للشوارع حيت الجوع صعيب وهاد المسالة ديروها في بالكم وماكاين لا تحريض لا والو وخرجو الجيش يوزع المساعدات على المحتاجين قبل ما يعميهم الجوع ونصبحو في فوظى حقيقية الى قدر الله
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13
15 - rima الأحد 22 مارس 2020 - 20:27
ايها الحمقى الاغبياء الذي يحدت في اوروبا ليس خيال بل واقع سيؤذي الى وفاة الكثير لانهم لم ياخذوا الامر بجدية رغم ان ايطاليا ثاني افضل نظام صحي بعد فرنسا لم تقدرعلى استعاب عدد المرضى اطلب من الحكومة المغربية الصرامة مع المستهترين والا سوف تقع الكارثة
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45
16 - bensaid الأحد 22 مارس 2020 - 20:27
و لكن اين ورقة الخروج الاستثنائية? التي تحدثت عنها السلطة كثيرا. لازلنا ننتظرها و الخبز ينفد !.
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12
17 - سامي الأحد 22 مارس 2020 - 20:28
الجهل عار .
كان مفروض ياخدوا عبرة من أوروبا وأولهم إسبانيا ، ماغاديش نوكو أحسن من الألمان والصين وإسبانيا وكندا وأمريكا من حيث التجهيزات والمستشفيات وحتى الإمكانيات المادية ، لهذا السبب نبعدو شوية الفوضى والفتن .
أحسن علاج هو الصبر والمكوث في البيت
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26
18 - رشيدة الأحد 22 مارس 2020 - 20:28
برافو عليكم. بحال هادوك خصهم الحبس.
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22
19 - مسمار جحا الأحد 22 مارس 2020 - 20:29
رضوان بن عبد السلام بريء و الخزي و العار لأولاءك المحامون الذين دسوا إسمه في شكاية كيدية الى النيابة العامة لتصفية حسابات، هذا ليس وقت تصفية الحسابات المغاربة مجندون وراء الملك و أنتم توقدون الفتنة بإفتراء شكاية كيدية
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-34
20 - بدر الأحد 22 مارس 2020 - 20:29
نحن مع السلطة العمومية والعسكرية الذين يسخرون كل مجهوداتهم لحماية الوطن والمواطن.great job, well done✌✌✌✌✌✌
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24
21 - Yoyo الأحد 22 مارس 2020 - 20:29
يجب ان لا يرحم هؤلاء ويتعين وضعهم في مكان خاص ومعزول ومعرضين للفيروس حتى يتعضوا
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20
22 - تغطية الشمس بالغربال الأحد 22 مارس 2020 - 20:30
المغرب قبل الحجر على الانسان كان يجب عليه الحجر على السلع لتوفيرها للذين يقتاتون يوميا وليس لهم ذخل. تطلب من المواطنين التطوع وتحتفظ بالاموال والتي هي اصلا اخدت من شهرياتهم. يعني لا تطوع بل نهب. الجيش مزانيات ضخمة ونهب من هنا وهناك من اموال الشعب ولا يمكنهم توفير قفة للمحتاجين او اصخاب الذخل المحدود. لا يجب لوم الناس بل انفسكم. تقرر اقحام الجيش للحجر بصرعة البرق
. لماذا لم يكن بهذه الصرعة الصرامة لإدخال ناهبي امول الشعب السجن. اليس النهب والفقر اخطر من كورونا على امتداد العقود وقتل الكثيرين ممن لم يجدوا مستشفيات. السرد يمكن ان يطول لكن الجهل وقلت بعد النظر والتستر سيدوم ما دامت الماكينا المخزنية تلعب على اوتار يرقص لها الشعب.
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-39
23 - مصطفى لعيون سيدي ملوك الأحد 22 مارس 2020 - 20:30
هادو راه اعداء الوطن يجب ان يكون حضر التجول الا للضرورة القصوى لا تساهل من الآن الصرامة في تطبيق القانون والله يحفظنا من هاد الوباء و يحفظ العالم أجمع وتحية كبيرة لحماة الوطن من السلطات والاطباء
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18
24 - يوسف خالدي الأحد 22 مارس 2020 - 20:30
يجب معاقبة الجميع .
ما حصل أمس في كل من تطوان ،طنجة، القصر الكبير، سلا وفاس وباء يدعى جهلونا ...
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16
25 - سلا-الرباط الأحد 22 مارس 2020 - 20:32
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، المرجو من وزارة العدل سجنهم وذلك إلى غاية انتهاء انتهاء مدة الحجز المنصوص عليها قانونيا .
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13
26 - الصح والعمل الأحد 22 مارس 2020 - 20:32
جوج د ناس لي خرجو في طنجة كيحرضو.....و
هذا جواب على لي كيقول الناس د طنجة خرجو كاااااملين.
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7
27 - Hassan الأحد 22 مارس 2020 - 20:33
احسن حاجا دارت يتعاقب لي ناشر الجهل
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12
28 - عبدالمولى الأحد 22 مارس 2020 - 20:33
في حالات استثنائية مثل ما هو حاصل الآن يجب تقديم هؤلاء المجرمين أمام محكمة خاصة مثل المحكمة العسكرية، إن اجتياح الشارع العام في مثل ظروف تعرف حالة طوارئ وخطر طبي يعتبر عصيان للتعليمات التي فرضتها الدولة ومآسي بأمن الدولة وصحة وسلامة المواطنين. إن الضرب بيد من حديد هو الطريقة الأنجع لمعاقبة هؤلاء المجرمين وإعطاء المثل لكل من تستهويه مثل هذه التصرفات.
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12
29 - بيضاوي الأحد 22 مارس 2020 - 20:33
سبب تفشي الفيروس في اسبانيا هو التجمهر في عيد المرأة و ما وقع ليلة امس في طنجة فاس و سلا من شأنه ان يؤول ما آلت اليه اس بانيا فوجب الضرب الضرب بيد حديد على المتسببين
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10
30 - مصطفى الأحد 22 مارس 2020 - 20:35
حافظو على سلامتكم وسلامة عائلاتهم الزمو منازلكم
القانون هو القانون أي مخالفة تعرض صاحبها للعقاب
العقاب هدفه ردع الآخرين وأخد العبرة
ليس الضرب من حديد أو غيرو لكن إحترام القانون واجب
تحية للدولة
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8
31 - Ghir Dayz الأحد 22 مارس 2020 - 20:35
المؤبد، ان كانوا حقا مذنبين، فلا تأمل خيرا من مثل هؤلاء
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11
32 - واكليم الأحد 22 مارس 2020 - 20:36
الظرفية تستدعي اليقظة والتصدي لكل محاولات الخروج عن الاجماع الوطني من اجل الحد من خطورة انتشار الوباء،لهذا نهيب من الجميع التقيد بالارشادات الصحية المقدمة من طرف الاطباء واصحاب الاختصاص من اجل تجاوز المرحلة باقل الاضرار.
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9
33 - متطوع في المسيرة الخضراء الأحد 22 مارس 2020 - 20:37
تفاديا لعدم تكرار تلك المهزلة المطلوب توجيه الإنذارات لجميع المشاركين في التظاهرات المخالفة للقانون
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3
34 - ابراهيم الأحد 22 مارس 2020 - 20:40
إذا طال هذا الأمر لا قدر الله..ربما تقع توترات اجتماعية يتسبب فيها بعض الأشخاص ذوو النيات السيئة...لذلك أعتقد أنه من الضروري أن ينزل الجيش إلى الشارع بشكل مكثف...خاصة في الأحياء الشعبية المكتضة من إجل خلق الإحساس بالامان عند الساكنة..
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7
35 - مواطن الأحد 22 مارس 2020 - 20:40
لا يجب معاقبتهم لانهم دعوا الله و ارتكبوا خطأ. يجب اخافتهم فقط و تصريح بعدم اعادة الفعلة. و التفكير في اغلاق الشركات لانها بؤرة الفيروس فالعاملون في الشركات خائفون على اسرهم و ابنائهم كلما رجعوا الى البيت
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-11
36 - طارق ابن زياد الأحد 22 مارس 2020 - 20:41
اللي دار الدنب استاهل العقوبة الغرامة والسجن ينتظر كل من استهتر بهذا القانون
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5
37 - علي السوسي الأحد 22 مارس 2020 - 20:43
ان المس بالأمن الصحي للمواطنين أشد وافدح من المس بأمن الدولة لأن الدولة لن تقوم لها قائمة بدون مواطنين لهذا يجب أن تطبق على هؤلاء المتسكعين الحمقى أقسى العقوبات
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3
38 - كورونا وباء قاتل الأحد 22 مارس 2020 - 20:44
الشعب المغربي ملتزم بتعليمات السلطة لكن هناك تقبع الخونة والمتآمرون على الوطن ، أرجوا أن يلقى القبض على كل من خرج للشارع بدون رخصة ويعاقب عقابا عسيرا ليكونوا عبرة لغيرهم من المجرمين في حق الشعب المغربي .
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4
39 - مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 20:47
و فرقو القفة على الناس و خرجو الفلوس من الصندوق لي جمعتو، غي المقدم دار مشكل، هذه الجائحة بينات لمعدن ناع الدولة...هناك تراخي من جهتها،تركت المواطن في محنته لوحده....
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-6
40 - الأمل الأحد 22 مارس 2020 - 20:47
لا حول ولا قوة إلا بالله ألا وعي في هاد بنادم
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3
41 - Rachid الأحد 22 مارس 2020 - 20:47
تحية لرجال الأمن والقضاء على التحرك والقبض على كل مجرم حرض جماعة من الجهال والمغفلين للخروج ليلة أمس...في المقابل يجب أن نأخذ الحذر من جماعة من الحاقدين من أمثال الهيني و حاجي الذين استغلوا الفرصة للشكاية بشخص محبوب وواعي وهو الفقيه رضوان التطواني الذي دعا للاستغفار والتكبير ولكن من البيوت، الفيديو موجود في اليوتيوب...ولكن هذا المحاميان المعروفين بحدقهم على كل شيء له علاقة بهوية المغاربة يريدون أن يستغلوا الفرصة للانتقام بدل القبض على المجرمين الحقيقين الذين ادموا قلوبنا وشوهوا بلادنا في ليلة أمس بخروجهم المتهور والاجرامي
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1
42 - بينو فلوس الثروة فين هي الأحد 22 مارس 2020 - 20:51
ليس هناك اي تحريظ ولا هم يحزنون وهؤلاء لي بغى يختطفهم المخزن تيطالبو فقط بالمساعدات الغذائية للناس المحتاجين يعني البديل باش كولشي يقعد في دارو
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-14
43 - منال الأحد 22 مارس 2020 - 20:51
صاحب سوابق وخارج يحرض الناس
بي لا الاه الا الله اش الجهل
الله ينعل إلي ما يحشم
ربي ماقلكش رمي راسك للتهلكة
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6
44 - mohamed الأحد 22 مارس 2020 - 20:51
احسنتم يا رجال الشرطة القبض على كل من اراد لنا الشر فهو عدو لنا
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6
45 - غيور على المغرب الأحد 22 مارس 2020 - 20:53
حبسوهم بوحدهم ربما يكونوا مصابين ويدخلو الفيروس للسجن و يآذيو السجناء
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1
46 - Omar tanger الأحد 22 مارس 2020 - 20:57
للهم بارك في أمن الوطن وفي رجال الأمن النقية في سبيل الوطن والمواطن. الله يرحم ايام الحسن الثني.
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0
47 - ولد حميدو الأحد 22 مارس 2020 - 20:57
وجب حجزهم في منطقة خالية و يفرض عليهم الحجر الجماعي لانهم كانوا ضد منع التجمع طبعا على الدين ظهروا في الفيديو و صورهم واضحة
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2
48 - الله يهدي ما خلق الأحد 22 مارس 2020 - 20:58
* يجب إنزال أشد العقوبات على المحرضين ، و كذلك الذين لَـبَّـوا الدعوة .
هل هم سذج وأغبياء ، ليتبعوا الغاوين الجهلة ؟
* جميع فئات الشعب ، بكبيرهم و صغيرهم ، إستجابت لهذا القرار الصائب ،
بما في ذلك كبريات الشركات ، و كبار رجال الأعمال .
* الحركة كلها توقفت من أجل محاربة هذا الوباء ، فماذا يريد أولئك المنحرفون ؟
ليس لهم الحق بالتلاعب بصحة الناس ـ الله يهدي ما خلق .
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2
49 - كورونا الأحد 22 مارس 2020 - 20:59
تحية لكم واصلوا في الضبط وفي الصرامة
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1
50 - أستاذة وطنية الأحد 22 مارس 2020 - 20:59
والله ليس الاحتفاظ بهما فقط وإنما التسريع بمعاقبتهما اشر عقاب لأنهم قتلة بطريقة فنية هؤلاء الإرهابيين لان الدعوة إلى الخروج للشارع وقت الحضر يعد ارهابا من نوع آخر أقصى العقوبات لان من أراد التكبير والدعاء فليفعل في بيته وليت ك الناس في سلام صحي
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1
51 - حسن المكناسي الأحد 22 مارس 2020 - 21:00
شعارنا الخالد الله الوطن الملك
تحية لرجال الامن الشرفاء فعلا اننا نفتخر بكم انتم الوطن بكم نحيا ونهتف انتم في قلوبنا من اطر وممرضي الصحة نحييهم ورجال الامن الدرك وقوات المساعدة وقواتنا المسلحة انتم سمة قوتنا ووجودنا .
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1
52 - Marocain الأحد 22 مارس 2020 - 21:01
تحية خاصة لرجال الأمن والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة والجيش الملكي وكل رجال السلطة والعمال والكتاب العامون والقياد وكل أعوان السلطة وجميع المعنيين بتطبيق القانون وحرسهم على سلامة كافة أبناء الشعب. وتجية لقائدنا الهمام جلالة الملك محمد نصره الله، على حرصه على سلامة أبناء وبنات شعبه الأبي.
ولي رجاءا خاصا وهو:
الالتفات إلى المتشردين ومن يعيشون في الشوارع وفي محنة خاصة حت هذه الظروف العصيبة، ومحاولة إيواءهم وإطعامهم، وكذلك المهاجرين اللذين لا مأوى ولا ملجأ لهم، وفتح باب الإحسان والتكافل الاجتماعي وغير ذلك من قنوات الخير والإحسان.
لدينا قاعات رياضية كبرى وغيرها مع الحرص على أن يكونوا متفرقين وأقل من عشرة في كل مكان مخصص للإيواء.
إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء،،،
تحياتي ودعواتي للجميع بالصحة والسلامة،،،
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1
53 - ابراهيم شيشاوة الأحد 22 مارس 2020 - 21:08
الوقت حاسم. نحن نلعب ضد الوقت. لا مجال للمزايدات و الاحتجاجات او الركوب على موجة ضعف بعض الأشخاص. يجب الضرب بيد من حديد على خارقي القانون. نحن في دولة منظمة و مهيكلة و مسؤولة على صحة و سلامة مواطنيها اولا. الوقت وقت اتحاد و تعاون. لا أجد كلمات يمكن أن تعبر عن شكري للسلطان و الأمن وجميع القوات العمومية و الوقاية المدنية و الاطر الطبية. اعانكم الله جميعا و حفظكم من كل مكروه...
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1
54 - الواقعي الأحد 22 مارس 2020 - 21:12
المرجو الاسراع بتطبيق العقوبات القاسية حتى يرتدع القطيع الذي استجاب للمظاهرات الامس
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0
55 - راشدي الأحد 22 مارس 2020 - 21:13
والسي الوزير واله بقينا هنا بغينا نمشيو بحالنا .علاش وقفتو الطائرات ومن بعد خليتو الناس يمشيو ؟ حتى للبارح وخلصو ثمن الطائرة ب عشرات الاضعاف علاش ما عطيتوش للناس اللي مخلصين يمشيو فحالهم ؟؟؟ علاش نبقاو كل نهار قرتر جديد وحنا حاصلين هنا عندنا ما يدار بغيينا نمشيو نقديو اغراضنا.... راه حشوما عليكم ...واش نديرو .نناشد ملكنامحمد السادس فتح طائرتين لبلجيكا قبل 24 واش نبقاو عند العائلة .؟؟خليونا نمشيو لديورنا . راه جينا ثلاثة ايام حبستو الطيارات نهار قبل وخليتونا ...غادي تمشي ليا خدمتي .حيث جيت عل سبت وأحد ...والله يحفظ الجميع
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0
56 - MAROCAINE الأحد 22 مارس 2020 - 21:16
ا حسن عقاب للذين يكذبون ويحرضون الناس على الخروج هو تجفاف ومسح بيبان مستشفى كورونا.
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0
57 - ولد حميدو الأحد 22 مارس 2020 - 21:20
اصحاب السوابق مجرد خدامين بمقابل فابحثوا عن الاشخاص الدين يدفعونهم ليؤنسونهم في الزنزانة لان المحرضين في الخفاء اخطر من المجرمين او حتى الارهابيين
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58 - ماريا الأحد 22 مارس 2020 - 21:23
تحية إجلال وتقدير لرجال الشرطة و الجيش الذين يقومون بدور فعال. جزاااااااهم الله خيرا على هذا العمل الصالح الثقيل
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59 - احمد مولود الأحد 22 مارس 2020 - 21:24
البلد الوحيد في العالم الذي خرجت ساكنته في مسيرة ليلية ضذ كورونا وبحثا عن الموت باقدامهم هو المغرب. مسيرات كشفت بالملموس أن فاس لم تعد عاصمة للعلم ولا طنجة تستحق منارة المتوسط فحقا أصبحنا اضحوكة العالم نعم نعم نعم الجهل هناك والوعي هنا . مسيرات عبرت عن جاهلية العصر الحديث وجاءت استجابة لدعوة راقي متخلف بالمباشر كما يتداول على صفحات الفيسبوك ونحن نعرف من يكون الراقي وامثاله ليخرج الناس افواجا في مدن وصفت ببؤر الفيروس فماذا يريد هؤلاء؟ نشر الفيروس وايداء الناس؟ قتل الناس عمدا؟نشر الفوضى؟ عصيان ضد توجيهات الدولة؟ اتريدون تسونامي كورونا؟ خرجتم افواجا هذه الليلة ماذا تريدون بامة محمد؟اتريدون أن تاتوا افواجا إلى المستشفيات في القادم من الأيام؟ ؟؟؟ من أراد أن يهلل فل يهلل في منزله ومن أراد أن يكبر فل يكبر في منزله؟ ؟؟؟ تشوهون صورة السلام يا أمة ضحكت فيها الأمم؟ الإسلام سيعلو برب الكعبة وبعلماء الأمة يا جهلة ابي جهل
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60 - مواطن الأحد 22 مارس 2020 - 21:25
تحية نضالية لرجال الأمن والله يحفظكم من كل أذى والله لا يضيع أجر المحسنين.
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61 - مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 21:30
تحية لرجال الامن وللجهات الساهرة على ضبط الامور
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