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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف متورطَين في التحريض على خرق "الطوارئ الصحية"
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، زوال اليوم، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و42 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في التحريض على التجمهر والعصيان وتعريض حياة الأشخاص للخطر، وخرق إجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة للوقاية من مخاطر تفشي وباء كورونا المستجد.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنها باشرت إجراءات تشخيص هويات جميع الأشخاص الذين قاموا بالتحريض على التجمهر مساء أمس السبت، وتعمدوا العصيان وعدم الامتثال للتدابير الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد.
وتم توقيف المتورط الرئيسي الذي خرج أولا للشارع العام بمنطقة "السواني" وشرع في تحريض الناس على التجمهر، كما تم توقيف الشخص الثاني الذي حرض الناس على العصيان والتجمهر بحي مسنانة بمدينة طنجة في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص للخطر.
وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما ستبقى الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف كل من ثبت تورطه في التحريض أو المساهمة أو المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال التي تمس بالأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (61)
#بقاو_فديوركوم
#تحمي_وطنك_بقا_فدارك
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
الله يفرج علينا يارب ويكون في عون كل القائمين على حماية وراحة وعلاج الإنسان
نعم للمحاسبة والمتابعة ولا للجهل والعصيان
راه مخصناش نشتتو انتباه الساهرين على صحة وأمن الوطن بهاد السلوكات المنحرفة .
راه الناس عندها ما هو أهم فهاد الوقت .
عوض نساعدوهم على على مهامهم ، كنخلقو ليهم مشاكل جديدة .
كان مفروض ياخدوا عبرة من أوروبا وأولهم إسبانيا ، ماغاديش نوكو أحسن من الألمان والصين وإسبانيا وكندا وأمريكا من حيث التجهيزات والمستشفيات وحتى الإمكانيات المادية ، لهذا السبب نبعدو شوية الفوضى والفتن .
أحسن علاج هو الصبر والمكوث في البيت
. لماذا لم يكن بهذه الصرعة الصرامة لإدخال ناهبي امول الشعب السجن. اليس النهب والفقر اخطر من كورونا على امتداد العقود وقتل الكثيرين ممن لم يجدوا مستشفيات. السرد يمكن ان يطول لكن الجهل وقلت بعد النظر والتستر سيدوم ما دامت الماكينا المخزنية تلعب على اوتار يرقص لها الشعب.
ما حصل أمس في كل من تطوان ،طنجة، القصر الكبير، سلا وفاس وباء يدعى جهلونا ...
هذا جواب على لي كيقول الناس د طنجة خرجو كاااااملين.
القانون هو القانون أي مخالفة تعرض صاحبها للعقاب
العقاب هدفه ردع الآخرين وأخد العبرة
ليس الضرب من حديد أو غيرو لكن إحترام القانون واجب
تحية للدولة
بي لا الاه الا الله اش الجهل
الله ينعل إلي ما يحشم
ربي ماقلكش رمي راسك للتهلكة
هل هم سذج وأغبياء ، ليتبعوا الغاوين الجهلة ؟
* جميع فئات الشعب ، بكبيرهم و صغيرهم ، إستجابت لهذا القرار الصائب ،
بما في ذلك كبريات الشركات ، و كبار رجال الأعمال .
* الحركة كلها توقفت من أجل محاربة هذا الوباء ، فماذا يريد أولئك المنحرفون ؟
ليس لهم الحق بالتلاعب بصحة الناس ـ الله يهدي ما خلق .
تحية لرجال الامن الشرفاء فعلا اننا نفتخر بكم انتم الوطن بكم نحيا ونهتف انتم في قلوبنا من اطر وممرضي الصحة نحييهم ورجال الامن الدرك وقوات المساعدة وقواتنا المسلحة انتم سمة قوتنا ووجودنا .
ولي رجاءا خاصا وهو:
الالتفات إلى المتشردين ومن يعيشون في الشوارع وفي محنة خاصة حت هذه الظروف العصيبة، ومحاولة إيواءهم وإطعامهم، وكذلك المهاجرين اللذين لا مأوى ولا ملجأ لهم، وفتح باب الإحسان والتكافل الاجتماعي وغير ذلك من قنوات الخير والإحسان.
لدينا قاعات رياضية كبرى وغيرها مع الحرص على أن يكونوا متفرقين وأقل من عشرة في كل مكان مخصص للإيواء.
إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء،،،
تحياتي ودعواتي للجميع بالصحة والسلامة،،،