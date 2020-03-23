إغلاق مقهيين بتاونات لعدم تطبيق حالة الطوارئ

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية بإقليم تاونات، الأحد، من ضبط مقهيين وهما يقدمان خلسة خدماتهما للزبناء، في تحد للتدابير المتخذة في مواجهة تفشي وباء "كورونا"، وسريان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد.

وحسب ما أفادت به مصادر هسبريس، فقد تمت مداهمة المقهى الأول بجماعة تيسة، بينما ضُبط المقهى الثاني بدوار حجر بويوض بجماعة سيدي يحيى بني زروال ضواحي غفساي، بعد أن تناهى إلى علم السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي أن صاحبي المحلين المذكورين لم يلتزما بقرار الإغلاق.

المصادر ذاتها أكدت أن هاتين العمليتين أسفرتا، فضلا عن فرض إغلاق المقهيين المذكورين، عن حجز بعض التجهيزات من داخلهما، ضمنها آلتا تحضير مشروب القهوة.

وقد فتحت مصالح الضابطة القضائية بالمركزين الترابيين للدرك الملكي بكل من تيسة وغفساي بحثا في هذه القضية مع مالكي المقهيين، في انتظار عرض المعنيين بالأمر، في حالة سراح، على أنظار النيابة العامة المختصة.