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كُتّاب وآراء
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ولاية أمن طنجة توضح بشأن ترويج "فيديو تضليلي"
الأحد 22 مارس 2020 - 23:55
رصدت ولاية أمن طنجة نشر بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم يوثق لأحداث إجرامية بمدينة أخرى ويتم ترويجها بشكل كاذب ومضلل على أنها جرت بمدينة طنجة هذه الليلة، في حين أنها تعود إلى شهر يوليوز من السنة المنصرمة، وتوثق لأحداث الشغب التي تم تسجيلها بمدينة العيون عقب فوز الجزائر بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم.
وأكدت ولاية أمن طنجة عدم صحة شريط الفيديو المذكور، مبرزة أن "مصالحها فتحت بحثا في الموضوع للوصول إلى الأشخاص الضالعين في فبركة هذا الفيديو وترويجه بشكل تضليلي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - Mehdi الاثنين 23 مارس 2020 - 00:09
الله ياخذ فيهم الحق يجب ردع و معقبة كل من سولت له نفسه زرع الفتنة
2 - امين الاثنين 23 مارس 2020 - 00:12
حسبنا الله و نعم الوكيل على اصحاب هاد الاشاعات ، لا حول و لا قوة الا بالله ، لا يرقبون في مؤمن الا و لا ذمة .
الحل الوحيد بارك الله فيكم للتصدي لهذه الشائعات هو عدم نشرها . و التوعية ضد النشر
الحل الوحيد بارك الله فيكم للتصدي لهذه الشائعات هو عدم نشرها . و التوعية ضد النشر
3 - متابع الاثنين 23 مارس 2020 - 00:13
في الصراحة صاحب الفيديو يجب ان يقدم للمحاكمة لأن مثل هذه الإشاعات تخلق البلبلة والفوضى في البلاد وخصوصا في هذه الظروف
4 - مروان الاثنين 23 مارس 2020 - 00:13
يجب الضرب بيد من حديد في حق مروجي هذه الفديوهات المضللة والأخبار الزائفة حتى بعد نهاية أزمة كرونا انشاء الله
5 - فوزية كاسة الاثنين 23 مارس 2020 - 00:14
اللهم احفظ شرفاء بلدنا الحبيب ،من رجال امن و الصحة و كل من تجند لمحاربة هذا الوباء.اللهم أعدهم سالمين معافين إلى أسرهم.
6 - رضوان الاثنين 23 مارس 2020 - 00:14
الله ينتقم منكم ناشري الفيديوهات المفبركه والأخبار الزائفة،وناشري الفوضى في اي مكان،والغير ملتزمين بالقوانين،قلة التربية،سنقتص منكم يوم القيامة انشاء الله،الله يهديكم ويرزقكم العقل
7 - غير على سبة الاثنين 23 مارس 2020 - 00:18
هاد الناس لي كيروجو الاخبار الكادبة من الخونة كنطلبو السلطات دير معهم اللازم,,الحبس ؤالزرواطة لي مابغاش يحشم.
8 - جابر الاثنين 23 مارس 2020 - 00:18
هل مازال لم ينتهي هذا الحقد. قبح الله من نشر هذه الأكاذيب. لا داعي أن نكرر ماقلناه عن طنجاوى، رغم أنوف الحاقدين...أقف هنا،نحن اليوم في محنة.
9 - Mourad de Casablanca الاثنين 23 مارس 2020 - 00:19
تحية لجهاز الأمن الوطني و الشرطة الإلكترونية التي سارعت إلى تنوير الراي العام لكي تمنع أي فتنة محتملة تمكن جهات معادية من استغلالها في ظل هذه الظروف العصيبة التي نعيشها.
كما تجب الإشادة بطاقم هيسبريس و المجهودات المبذولة في هذا الصدد حيث لاحظنا أن الجريدة ابانت عن احترافية سواء في توصيل المعلومة أو التحقق من مصدرها متجاوزة بذلك نظيراتها من الجرائد الإلكترونية الفاسدة للمصداقية أو القنوات التلفزية المغربية التي لا تعير انتباها لعامل الوقت و أهمية السبق إلى الخبر اليقين.
كما تجب الإشادة بطاقم هيسبريس و المجهودات المبذولة في هذا الصدد حيث لاحظنا أن الجريدة ابانت عن احترافية سواء في توصيل المعلومة أو التحقق من مصدرها متجاوزة بذلك نظيراتها من الجرائد الإلكترونية الفاسدة للمصداقية أو القنوات التلفزية المغربية التي لا تعير انتباها لعامل الوقت و أهمية السبق إلى الخبر اليقين.
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