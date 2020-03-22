ولاية أمن طنجة توضح بشأن ترويج "فيديو تضليلي"

هسبريس من الرباط

رصدت ولاية أمن طنجة نشر بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم يوثق لأحداث إجرامية بمدينة أخرى ويتم ترويجها بشكل كاذب ومضلل على أنها جرت بمدينة طنجة هذه الليلة، في حين أنها تعود إلى شهر يوليوز من السنة المنصرمة، وتوثق لأحداث الشغب التي تم تسجيلها بمدينة العيون عقب فوز الجزائر بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وأكدت ولاية أمن طنجة عدم صحة شريط الفيديو المذكور، مبرزة أن "مصالحها فتحت بحثا في الموضوع للوصول إلى الأشخاص الضالعين في فبركة هذا الفيديو وترويجه بشكل تضليلي".