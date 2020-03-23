إطلاق الرصاص على رافض الامتثال لعناصر الأمن

هسبريس من الرباط

وجد مقدم شرطة، يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بوجدور، نفسه مضطرا لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص كان على متن سيارة رباعية الدفع، وذلك بعدما رفض الامتثال لحالة الطوارئ الصحية وحاول تعريض حياة موظفين عموميين للخطر أثناء مزاولتهم لمهامهم النظامية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن دورية مشتركة بين الأمن الوطني والسلطة المحلية كانت بصدد مراقبة تنفيذ إجراءات الطوارئ الصحية لتفادي انتشار وباء كورونا المستجد، عندما تمت مطالبة المشتبه فيه بالتوقف للتحقق من وضعيته بالشارع العام، غير أنه رفض الامتثال وتسبب في الاصطدام بسيارة ممثل السلطة وإصابة أحد الشرطيين بجروح، وهو ما اضطر أحد موظفي الأمن لإطلاق رصاصتين أصابتا هيكل السيارة بينما يشتبه في إصابة الرصاصة الثالثة المشتبه فيه الذي تمكن من الفرار.

إجراءات البحث والتحري، يقول البلاغ، مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة والاتجار غير المشروع في المشروبات الكحولية، وتتواصل حاليا عمليات التمشيط لضبطه على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.