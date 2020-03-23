الأمن المغربي يوقف مروجَي مواد ضارة بالصحة

هسبريس من الرباط

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت، مساء أمس الأحد، من توقيف مسيرين لمحل لبيع الأعشاب، وذلك للاشتباه في تورطهما في إعداد وتصنيع مواد كيميائية مضرة بالصحة العامة للمواطنين وترويج أدوية ومعدات شبه طبية بدون رخصة.

بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، كشفت من خلاله أن عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز 22 ألف زوج من القفازات شبه الطبية، و1400 كمامة شبه طبية، و1716 قارورة تحتوي على سوائل كيميائية أعدت بشكل تقليدي ومدون عليها أنها محلول للتعقيم، بالإضافة إلى 21 وحدة من مادة "الدوليو" و6 قارورات من محلول "الكولونيا" و28 قطعة من صابون تقليدي الصنع.

وقد تم العثور أيضا بحوزة المشتبه فيهما، البالغين من العمر 33 و38 سنة، على كمية من الأدوية والحقن الطبية المختلفة، ومعدات وأدوات مخبرية للصناعة الكيميائية، بالإضافة إلى مبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.