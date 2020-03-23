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كُتّاب وآراء
العثور على جثتين داخل غرفة يستنفر أمن سطات
أفادت مصادر هسبريس بأن أحد الأشخاص عثر، ظهر اليوم، على جثتين لشاب ثلاثيني كان مستخدما بإحدى الشركات وشابة عشرينية، بغرفة إحدى الشقق بحي السماعلة وسط مدينة سطات، في ظروف غامضة شكّلت موضوع بحث قضائي من قبل عناصر الشرطة بعاصمة الشاوية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الأمن تلقت إشعارا من قبل شاب يقطن بغرفة مجاورة للضحيتين بالشقة نفسها، لينتقل عناصر الضابطة القضائية وأفراد من الشرطة العلمية والتقنية ورئيس المكتب الصحي البلدي بسطات وممثل عن السلطة المحلية إلى الشقة المعنية وقاموا بمعاينة الحادث، كل حسب اختصاصه.
وحول السبب المرجّح للوفاة، في انتظار نتائج التشريح الطبي، غلّبت المصادر ذاتها كفّة الاختناق بأحادي أكسيد الكربون الناتج عن احتراق غاز سخان حمام المنزل بسبب نقص التهوية أو سوء التركيب والاستخدام، خاصة أنّ الضحيتين كانا في غرفة مغلقة.
وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات بتوجيه جثتي الهالكين، عبر سيارة نقل الأموات، نحو مستودع حفظ الجثث بمستشفى سطات، قصد التشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، واستثمار نتائجه في التحقيق القضائي المفتوح لكشف ظروف وملابسات الحادث.