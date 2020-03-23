24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2513:3917:0319:4521:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "حزبُ أبرشان" بمليلية المحتلة يتبرّع ضدّ كورونا (5.00)

  2. خرق حالة "الطوارئ" يتواصل بالعاصمة الاقتصادية (5.00)

  3. السجن في زمن الوباء .. اللحظات العصيبة تقتضي قرارات جريئة (5.00)

  4. الانتصار على الكورونا في معركة تدبير الأزمات (5.00)

  5. إيطاليا تسجل 651 وفاة إضافية بـ"كورونا".. والحصيلة: 5476 (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | العثور على جثتين داخل غرفة يستنفر أمن سطات

العثور على جثتين داخل غرفة يستنفر أمن سطات

العثور على جثتين داخل غرفة يستنفر أمن سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 23 مارس 2020 - 17:20

أفادت مصادر هسبريس بأن أحد الأشخاص عثر، ظهر اليوم، على جثتين لشاب ثلاثيني كان مستخدما بإحدى الشركات وشابة عشرينية، بغرفة إحدى الشقق بحي السماعلة وسط مدينة سطات، في ظروف غامضة شكّلت موضوع بحث قضائي من قبل عناصر الشرطة بعاصمة الشاوية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الأمن تلقت إشعارا من قبل شاب يقطن بغرفة مجاورة للضحيتين بالشقة نفسها، لينتقل عناصر الضابطة القضائية وأفراد من الشرطة العلمية والتقنية ورئيس المكتب الصحي البلدي بسطات وممثل عن السلطة المحلية إلى الشقة المعنية وقاموا بمعاينة الحادث، كل حسب اختصاصه.

وحول السبب المرجّح للوفاة، في انتظار نتائج التشريح الطبي، غلّبت المصادر ذاتها كفّة الاختناق بأحادي أكسيد الكربون الناتج عن احتراق غاز سخان حمام المنزل بسبب نقص التهوية أو سوء التركيب والاستخدام، خاصة أنّ الضحيتين كانا في غرفة مغلقة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات بتوجيه جثتي الهالكين، عبر سيارة نقل الأموات، نحو مستودع حفظ الجثث بمستشفى سطات، قصد التشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، واستثمار نتائجه في التحقيق القضائي المفتوح لكشف ظروف وملابسات الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.