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الرئيسية | حوادث | إيقاف 3 رافضين لحالة الطوارئ بالقصر الكبير‎

إيقاف 3 رافضين لحالة الطوارئ بالقصر الكبير‎

إيقاف 3 رافضين لحالة الطوارئ بالقصر الكبير‎
هسبريس من القصر الكبير
الاثنين 23 مارس 2020 - 17:57

تمكنت عناصر شرطة مفوضية القصر الكبير من إيقاف ثلاثة أشخاص بحي المناكيب، للاشتباه في تورطهم في العصيان وعدم الامتثال لحالة الطوارئ الصحية التي تعرفها البلاد.

مصدر أمني أورد لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الموقوفين الثلاثة من مواليد 1990 و1998 و1996، حيث تم إيقافهم بعد تشخيص هوياتهم وتحديد أماكن وجودهم.

وقد وُضع الموقوفون الثلاثة رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتحقيق، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ملاك الاثنين 23 مارس 2020 - 18:14
خاصهم لعصا والسجن وغرامة مالية قاسحة كي يكونوا عبرة لغيرهم
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6
2 - mad الاثنين 23 مارس 2020 - 18:17
مجموعة من المتشردين ما زالوا يتجولون في شوارع مدينة أكادير وكذلك بعض المتسولون هذا ما شهدناه عندنا خروجنا من العمل ونطلب من السلطات مزيدا من العطاء والحافلات ما زالت تحمل عددا كبيرا من الركاب
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3 - الله احفظ الاثنين 23 مارس 2020 - 18:17
هل المعقول داكشي لي خاص هاد الجبروت بادي الله احفظنا من كل شر
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2
4 - رشيد الاثنين 23 مارس 2020 - 18:18
الظرب ثم الظرب بيد من حديد على المخالفين. الوباء خطير وفتاك وقاتل وهؤلاء يمكن تسميتهم بالمجرمين. قانونيا يمكن متابعتهم بتهمة : # محاولة القتل العمد# لانهم فعلا إذا أعدو أحدا وتسببوا في مرظه ومات الرجل فهذا قتل عمد .
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5 - الساخي حسن الاثنين 23 مارس 2020 - 18:28
(خلاصة مؤتمر الصخة العالمي الذي انتهى للتو) الحل في اعلان الحرب على الانفلوازا التي يختبئ وراءها الفيروس بدل البحث عن الكورونا وهدر الاموال على الفراغ، باجراء حجر صحي لمدة 20 يوما لكل المصابيين بالانفلوانزا بكل غرف الفنادق المتوفر في البلد بقوة قانون الطوارء...

وانتهت القصة بعد 2 شهرين فقط من الاجراء، رجوعنا للخلف والحجر بدل البحق عن الفيروس لا يفيد
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6 - محمد الاثنين 23 مارس 2020 - 18:34
السجن الانفرادي لهولاء الخونة لمدة يحددها القانون
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