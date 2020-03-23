إيقاف 3 رافضين لحالة الطوارئ بالقصر الكبير‎

هسبريس من القصر الكبير

تمكنت عناصر شرطة مفوضية القصر الكبير من إيقاف ثلاثة أشخاص بحي المناكيب، للاشتباه في تورطهم في العصيان وعدم الامتثال لحالة الطوارئ الصحية التي تعرفها البلاد.

مصدر أمني أورد لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الموقوفين الثلاثة من مواليد 1990 و1998 و1996، حيث تم إيقافهم بعد تشخيص هوياتهم وتحديد أماكن وجودهم.

وقد وُضع الموقوفون الثلاثة رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتحقيق، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.