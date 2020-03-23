24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:25
|13:39
|17:03
|19:45
|21:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مدينة الحجر الصحي
- الكتبية .. تدابير وقائية
- متطوعون يتكلفون بحاجيات أسر في أحياء شعبية
- عامل بنسليمان يحث على زجر الاحتكار والمضاربة
- التآزر يسند فئات هشة أمام تداعيات وباء "كورونا"
السجن في زمن الوباء .. اللحظات العصيبة تقتضي قرارات جريئة (5.00)
مغاربة سويسرا .. مشاعر حب الوطن تسبق مخاوف انتشار "كورونا" (5.00)
- وزير الداخلية يتمسك بحل "وثيقة الخروج" ويتهم "تجار المآسي" - (248)
- باحث مغربي يتوقع مليار إصابة بكورونا بالعالم بحلول شهر ماي - (239)
- عدد الإصابات بفيروس "كورونا" يتزايد في المغرب .. الحصيلة: 143 - (216)
- تسجيل حالة وفاة رابعة و6 إصابات جديدة بـ"كورونا" في المغرب - (188)
- وزارة الصحة تؤكّد استمرار تفشي كورونا .. الحصيلة: 134 حالة - (161)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شحنة "ماحيا" تجرّ شخصا إلى القضاء بخريبكة
تمكنت فرقة الدراجين التابعة لسرية الدرك الملكي بخريبكة، يوم الاثنين، من ضبط كمية من مسكر ماء الحياة (الماحيا)، وتوقيف سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات كانت بصدد نقل تلك الشحنة من المشروب الكحولي من أجل ترويجها.
وأوضحت مصادر جريدة هسبريس أن كمية "الماحيا" المضبوطة على متن الدراجة النارية بلغت حوالي 500 لتر جاهزة للاستهلاك؛ فيما جرى إيقاف سائقها ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة.
وأسفر البحث التمهيدي مع الموقوف عن تحديد هوية معدّ تلك المشروبات الكحولية، كما جرى ضبط هوية أحد الوسطاء في عملية نقل تلك الشحنة من مكان تقطيرها إلى المستهلكين، حيث صدرت مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حقّهما، من أجل إيقافهما وتحديد درجة تورّطهما في القضية المذكورة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه في الوقت الذي تعيش فيه البلاد حالة طوارئ صحية بسبب انتشار فيروس "كورونا"، يستغل آخرون الظرفية لمزاولة أنشطتهم الإجرامية؛ غير أن مصالح الدرك الملكي تواصل عملها الميداني في تجفيف منابع المخدرات بكل أنواعها، إلى جانب مساهمتها في كل الإجراءات المرتبطة بحالة الطوارئ التي تعيشها البلاد.