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الرئيسية | حوادث | شحنة "ماحيا" تجرّ شخصا إلى القضاء بخريبكة

شحنة "ماحيا" تجرّ شخصا إلى القضاء بخريبكة

شحنة "ماحيا" تجرّ شخصا إلى القضاء بخريبكة
هسبريس من خريبكة
الاثنين 23 مارس 2020 - 20:27

تمكنت فرقة الدراجين التابعة لسرية الدرك الملكي بخريبكة، يوم الاثنين، من ضبط كمية من مسكر ماء الحياة (الماحيا)، وتوقيف سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات كانت بصدد نقل تلك الشحنة من المشروب الكحولي من أجل ترويجها.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس أن كمية "الماحيا" المضبوطة على متن الدراجة النارية بلغت حوالي 500 لتر جاهزة للاستهلاك؛ فيما جرى إيقاف سائقها ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة.

وأسفر البحث التمهيدي مع الموقوف عن تحديد هوية معدّ تلك المشروبات الكحولية، كما جرى ضبط هوية أحد الوسطاء في عملية نقل تلك الشحنة من مكان تقطيرها إلى المستهلكين، حيث صدرت مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حقّهما، من أجل إيقافهما وتحديد درجة تورّطهما في القضية المذكورة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه في الوقت الذي تعيش فيه البلاد حالة طوارئ صحية بسبب انتشار فيروس "كورونا"، يستغل آخرون الظرفية لمزاولة أنشطتهم الإجرامية؛ غير أن مصالح الدرك الملكي تواصل عملها الميداني في تجفيف منابع المخدرات بكل أنواعها، إلى جانب مساهمتها في كل الإجراءات المرتبطة بحالة الطوارئ التي تعيشها البلاد.

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