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الرئيسية | حوادث | حبس وغرامة لشخص اعتدى على "مقدم" بتزنيت‬

حبس وغرامة لشخص اعتدى على "مقدم" بتزنيت‬

حبس وغرامة لشخص اعتدى على "مقدم" بتزنيت‬
مصطفى البكار من تزنيت
الاثنين 23 مارس 2020 - 21:30

أدانت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، اليوم، شخصا في عقده الثالث، على خلفية متابعته في قضية متعلقة بالسكر العلني البين وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله وارتكاب عنف وإيذاء ترتب عنه إراقة دم وجرح.

وقضت هيئة الحكم في حق المتهم بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

وكانت الضابطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن تزنيت قد أوقفت الشخص المعني بعد تنفيذه لاعتداء جسدي استهدف عون سلطة برتبة مقدم حضري، كان بصدد توزيع وثيقة التنقل الخاصة بالطوارئ الصحية داخل أحياء المدينة القديمة.

وأصيب المقدم الحضري بحجر من طرف المعتدي تسبب له في جرح غائر في الرأس نقل على إثره نحو قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، حيث تلقى العلاج وسلمت له شهادة عجز مدتها 20 يوما.

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