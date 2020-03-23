نجل برلماني يطلق النار على قطيع أغنام بالبراشوة

هسبريس - محمد الراجي

في غمرة انشغال الرأي العام بتتبع أخبار فيروس "كورونا" المستجد، أقدم نجل نائب برلماني ينتمي إلى حزب في المعارضة، بعد زوال اليوم الإثنين، على إطلاق النار على قطيع أغنام في ملكية راع نواحي مدينة الرماني.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من المكان فإن نجل النائب البرلماني وجد قطيع أغنام يرعى في أرض فلاحية في ملكية والده، بدوار المباركيين قرب البراشوة، نواحي مدينة الرماني، فأتى بسلاح ناري (خمايسية) وأطلق النار على القطيع، ما أدى إلى مقتل ثلاث نعاج.

وأفادت مصادر من المكان بأن نجل البرلماني فرّ عقب فعلته قبل قدوم قائد المنطقة وأعوان السلطة، حيث تم الاستماع إلى والده الذي يسعى إلى تهدئة الوضع، في حين حرّرت عناصر الدرك الملكي محضر استماع إلى الراعي، صاحب القطيع الذي تعرض لإطلاق النار.