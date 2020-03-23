24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:25
|13:39
|17:03
|19:45
|21:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مدينة الحجر الصحي
- الكتبية .. تدابير وقائية
- وزارة التربية تطلق "خدمة تشاركية" للتواصل المباشر
- متطوعون يتكلفون بحاجيات أسر في أحياء شعبية
- الجيش في أخطر أحياء مراكش
السجن في زمن الوباء .. اللحظات العصيبة تقتضي قرارات جريئة (5.00)
مغاربة سويسرا .. مشاعر حب الوطن تسبق مخاوف انتشار "كورونا" (5.00)
- وزير الداخلية يتمسك بحل "وثيقة الخروج" ويتهم "تجار المآسي" - (255)
- باحث مغربي يتوقع مليار إصابة بكورونا بالعالم بحلول شهر ماي - (255)
- عدد الإصابات بفيروس "كورونا" يتزايد في المغرب .. الحصيلة: 143 - (225)
- وزارة الصحة تؤكّد استمرار تفشي كورونا .. الحصيلة: 134 حالة - (161)
- عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا يصل إلى 122 حالة بالمغرب - (148)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
امرأة تتخلى عن رضيع عند باب محل بقالة بفاس
تخلت، في ظروف غامضة، سيدة مجهولة الهوية عن رضيع حديث الولادة، مساء الإثنين، بالقرب من باب محل تجاري خاص ببيع المواد الغذائية بالتقسيط، كائن بحي مولاي إدريس التابع لمقاطعة زواغة بفاس.
وحسب ما أوردته مصادر هسبريس فإن صاحب محل البقالة المذكور أكد، في إفادته الأولية لمصالح السلطات المحلية والعناصر الأمنية التي حلت بالمكان، أنه يجهل هوية المرأة التي تخلت عن الرضيع، موردا في تصريحاته أنها أوهمته بأنها تريد التبضع من محله قبل أن تتخلى عن رضيعها، في غفلة منه، وتنسحب من المكان دون أن يظهر لها أثر.
المصادر ذاتها، التي أشارت إلى أنه تم نقل الرضيع، الذي يتبين أنه يتمتع بحالة صحية جيدة، نحو المستشفى، قبل إحالته على إحدى مؤسسات رعاية الأطفال المتخلى عنهم بمدينة فاس، أوضحت أن المصالح المختصة فتحت تحقيقا في هذه الواقعة بغية الوصول إلى هوية السيدة التي تخلت عن الرضيع المذكور.