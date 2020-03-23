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الرئيسية | حوادث | امرأة تتخلى عن رضيع عند باب محل بقالة بفاس

امرأة تتخلى عن رضيع عند باب محل بقالة بفاس

امرأة تتخلى عن رضيع عند باب محل بقالة بفاس
هسبريس من فاس
الاثنين 23 مارس 2020 - 23:15

تخلت، في ظروف غامضة، سيدة مجهولة الهوية عن رضيع حديث الولادة، مساء الإثنين، بالقرب من باب محل تجاري خاص ببيع المواد الغذائية بالتقسيط، كائن بحي مولاي إدريس التابع لمقاطعة زواغة بفاس.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس فإن صاحب محل البقالة المذكور أكد، في إفادته الأولية لمصالح السلطات المحلية والعناصر الأمنية التي حلت بالمكان، أنه يجهل هوية المرأة التي تخلت عن الرضيع، موردا في تصريحاته أنها أوهمته بأنها تريد التبضع من محله قبل أن تتخلى عن رضيعها، في غفلة منه، وتنسحب من المكان دون أن يظهر لها أثر.

المصادر ذاتها، التي أشارت إلى أنه تم نقل الرضيع، الذي يتبين أنه يتمتع بحالة صحية جيدة، نحو المستشفى، قبل إحالته على إحدى مؤسسات رعاية الأطفال المتخلى عنهم بمدينة فاس، أوضحت أن المصالح المختصة فتحت تحقيقا في هذه الواقعة بغية الوصول إلى هوية السيدة التي تخلت عن الرضيع المذكور.

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