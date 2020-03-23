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الرئيسية | حوادث | كلب شرس يصيب رجل أمن بجروح في الصويرة‬

كلب شرس يصيب رجل أمن بجروح في الصويرة‬

كلب شرس يصيب رجل أمن بجروح في الصويرة‬
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 23 مارس 2020 - 23:13

أوقفت عناصر الأمن بالصويرة، اليوم الإثنين، تاجر مخدرات بحي السقالة بالمدينة العتيقة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن رئيس المنطقة الأمنية كان بمعية عناصر من القوات العمومية، يحثون سكان هذه المنطقة على احترام قرار الطوارئ الصحية، وفجأة تعرضوا لهجوم كلب شرس.

وواصلت المصادر ذاتها بأن الكلب قام بهذا الهجوم بإيعاز من صاحبه الذي تم توقيفه، ما أدى إلى جرح غائر في اليد اليمنى لرئيس الشرطة القضائية بالصويرة.

وبعد تفتيش منزل المعني بأمر من النيابة العامة المختصة، تم العثور على كلبين آخرين بدون رخصة، وأربع كيلوغرامات من المخدرات، وسيفين وعشرة هواتف ذكية، وقدر من المال محصل من ترويج المخدرات.

ووضع مروج المخدرات المذكور، بتعليمات من النيابة العامة، رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل البحث والتحقيق، في انتظار تقديمه للعدالة.

ويبقى البحث متواصلا للوصول إلى المصادر التي تزود هذا المروج بالممنوعات.

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