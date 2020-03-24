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كُتّاب وآراء
صاحب مقهى يقدّم "الشيشا" رغم الطوارئ الصحيّة
تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن طانطان، من توقيف صاحب مقهى متلبسا باستقبال الزبناء وتزويدهم بالنرجيلة، "الشيشا"، في تحد لقرار الإغلاق الذي أمرت به السلطات العامة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأسفرت عملية مداهمة المقهى عن حجز 29 قنينة خاصة بتدخين النرجيلة، وكمية من "المعسل" والفحم، إضافة إلى مجموعة من المعدات المستعملة في مزاولة هذه الأنشطة الممنوعة.
وتمت إحالة الموقوف على التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار متابعته بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، المتعلقة بمقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة وعرقلة تنفيذ التدابير العمومية المتخذة للوقاية من انتشار مرض "كوفيد-19".