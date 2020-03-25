إحباط تهريب مخدرات وسط الطماطم بطنجة المتوسط

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك المستغلة بميناء طنجة المتوسط، بتعاون مع الشرطة القضائية، أمس، من إحباط عملية تهريب شحنة من المخدرات على متن مقطورة شاحنة.

مصدر هسبريس أورد أن الفحص بالسكانير مكن من استخراج 115 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت مخبأة بإحكام داخل محرك مبرد مقطورة شاحنة متوجهة نحو إسبانيا، تحمل على متنها كمية من الطماطم، يقودها سائق من جنسية مغربية.

وقد تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.