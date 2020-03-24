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الرئيسية | حوادث | رفض البقاء في البيت يوقف 122 شخصا في سلا

رفض البقاء في البيت يوقف 122 شخصا في سلا

رفض البقاء في البيت يوقف 122 شخصا في سلا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:00

أفضت تدخلات مصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا، مساء أمس الاثنين، إلى توقيف 113 شخصا راشدا وتسعة قاصرين، بعدما رفضوا الامتثال لتدابير الطوارئ الصحية التي اعتمدتها السلطات العامة للوقاية والتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه جرى توقيف المعنيين بالأمر بالشارع العام بدون التوفر على الرخص الاستثنائية للخروج.

كما تم ضبط العديد من الموقوفين في ساعات متأخرة من الليل بدون مبرر مشروع، وذلك رغم عمليات التوجيه والإرشاد التي باشرتها السلطات العمومية لتوطيد التدابير الوقائية والحمائية لمنع تفشي الوباء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم الاحتفاظ بالقاصرين رهن المراقبة، وذلك بعدما تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية للعزل، سواء خلال عملية النقل أو الإيداع أو البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأشار البلاغ الأمني إلى أن هذه العمليات الأمنية المكثفة التي شملت كل أحياء مدينة سلا المدينة، وسلا الجديدة، والعيايدة، وبطانة تابريكت، تندرج في سياق التطبيق الحازم لإجراءات الطوارئ الصحية الرامية لضمان الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين، ومنع تفشي وباء كورونا المستجد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - أقديم عبدالصمد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:07
هل تعلم أن هناك من يفضلون أن يسجنوا شهرا أو ثلاث أشهر واكلين شاربين على ظهر الدولة...
على أن يلزموا غرفا ضيقة مع أفراد أسرهم...؟
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29
2 - سهام الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:09
بنادم موعيش بهدشي لي طري إحسب ليهم هدشي فيه ضحك أسيرو طاقو الله
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30
3 - ibrahim الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:09
يتساءل الكثيرون لماذا اختار مسؤولي الدولة المغربية أن نبقى في منازلنا إلى 20 أبريل 2020 بالضبط..؟؟

أجي تبع معايا باش تفهم علاش :

1.نعلم جميعا أن فترة حضانة فيروس #كورونا في الجسم هي 14 يوم تقريبا.. قبل أن تظهر الأعراض على المصاب..

2. المغرب أقفل حدوده البرية و البحرية و الجوية يوم 15 مارس 2020 :

و هذا يعني أننا سننتظر 14 يوم لتظهر آخر حالة مصابة بهذا الفيروس، من تلك الوافدة من الخارج، أي آخر شخص مصاب جاء من الخارج ستظهر عليه أعراض كورونا يوم 30 مارس 2020.

3. لكن سنحتاج إلى 14 يوم أخرى ليظهر آخر شخص مصاب بالفيروس محليا عن طريق مخالطته للأشخاص الذين جاؤوا من الخارج أو عن طريق مخالطة الذين أصيبوا به من المحليين قبل 30 مارس، هذا يعني أن يوم 15 أبريل 2020 سيظهر عندنا آخر شخص مصاب بالفيروس في كل التراب الوطني.

4. السلطات المغربية أضافت 5 أيام على سبيل الاحتياط..!

♧ هذا هو السيناريو المتوقع في المغرب إن سارت الأمور على ما يرام,

لو نجحنا... فيوم 20 أبريل 2020، ستكون جميع الحالات المصابة تحت الحجر الصحي في المستشفيات..
و بالتالي ستكون باقي أرجاء المغرب خالية من فيروس كورونا.
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88
4 - زواقي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:11
التطبيق الصارم للقانون كفيل بإدخال هذه الرؤوس القاسحة إلى جحورها . ويبقى نزول الجيش للشارع آخر الدواء لهذا الداء .
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29
5 - عبده/ الرباط الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:12
ليت هذا يطبق في جميع المدن... الوضع تحت الحراسة النظرية و التقديم امام النيابة العامة لكي يعتير الاخرون ... و يقل التواجد بالشوارع الا حسبما فرضه القانون..../ وقتاش الكامون كيعطي الريحة ؟
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13
6 - محمد لعيوني الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:13
والله هاد الناس مبغاو احشمو. ان الامر خطير هؤلاء يرغمون السلطات على اعتقالهم. وهدا الاجراء يتبعه عدة اجراءات خطيرة كيفية نقلهم الى مقرات الامن في السيارلت. كيفية الاستماع اليهم .كيفية تفتيشهم ووضعيتهم في اماكن الاعتقال بعدد كبير .والله الا حرام. واش بنادم مخايفش على عمرو.وبزاف على هاد الضصارة
من وجهة نظري هؤلاء لا يستحقون الاعتقال .عقوبتهم هي تنظيف الشوارع وزراعة الاشجار في مخارج المدن
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21
7 - بن جرير الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:13
هاد شي ماكنشوفوهش في بن جرير انا متاكد الى طبقو هاد قرار غادي ادخلو 80%لحبس
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8
8 - مغربي صريح الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:13
بنادم راسو اقصح من الحجرة, وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء
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9
9 - علي السوسي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:14
لا يكفي تطبيق القانون بصرامة ولكن إذا لم يبادر المسؤولون بتوزيع الإعانات على المعدومين فالاغلبية العظمى سوف تخرج إلى الشارع الله يكون فعاونهم ليس لديهم ما يأكلون فالجوع وراءهم والكورونا أمامهم. ... فإذا لم توظف الأموال التي تم جمعها الان وفورا ستقع الكارثة لا قدر الله وقد اعذر من أنذر
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-7
10 - الله يستر ... الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:15
قصوحية الراس، الفهامة الخاوية، الغباء، عناوين لهذا الجيل الصاعد
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12
11 - غير دايز الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:17
الحمد لله بدأ العمل الصارم لأن هؤلاء لا يفرقون بين المصلحة العليا للبلد و البلطجية
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4
12 - ابو حفصة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:18
يستاهلو لي يطرا ليهم
اخرجوا من الحبس اتلاقاو نيشان مع رمضان
يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء
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2
13 - عبد ربه الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:18
إن من لا يريد التقيد بتوصيات السلطات ومنها حالة الطوارئ الصحية يجب أن يعاقب بأشد العقوبات لأن هذا الإنسان هانت عليه نفسه ويريد أن يعرض الناس للخطر والوباء فمثل هؤلاء ينبغي تطبيق العقوبات عليهم وفي حالة العود يجب جمعهم في زنزانة واحدة حتى يرتاح المجتمع والوطن من أمثال هذه الحثالات لأنه ليس بمقدور الدولة توفير معزل فردي لكل شخص ناهيك عن توفير وعزل أثناء الإعتقال ونقلهم عبر سيارات المصلحة ستتضاعف المصاريف على كاهل الدولة فبالأحرى أن نوجه تلك المصارف الى المستشفيات ،ولا حول ولا قوة إلا بالله
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3
14 - سلمتم يارب الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:20
الله يعطيكم الصحة ..
هكذا فقط سيلتزم كل من تسول له نفسه خرق قانون الطوارئ ..
كلنا عندنا ظروف وربما بعض الناس ظروفهم اقوى ومع ذلك ملتزمين بتوصيات الداخلية ...
كل ذلك في سبيل انقاذ ما يمكن انقاذه .. بل في سبيل انقاذ الوطن برمته ..
تحية اجلال واكبار الى رجال الأمن
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5
15 - مغترب الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:21
عطيوا للناس باش تبقا فالمنازل ديك جوج فرك (2000 درهم تشحفوا ناس عليها) و هم يتقاضون الملايين شهريا + التعويضات و البذخ...... اللهم إن هذا لمنكر
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-4
16 - مواطنة 1 الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:22
هناك بعض المناطق في المغرب أصبحت معروفة بعدم انضباط سكانها واحترامهم للقوانين . كما أنهم يستغلون الظروف الطارئة لزرع البلبلة ... يجب تدخل الدولة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة من اجل حفظ الأمن بهذه المناطق وتوعية ساكنتها عبر التواصل مع الشباب وخلق دور للرياضة ، مع الضرب بيد من حديد على كل من يخالف القوانين ويهدد أمن واستقرار الوطن .
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4
17 - مواطن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:22
راه ماشي مبرر باش بنادم يخالف القانون ويخرج للزنقة فهاد الظروف، ولكن خاص المسؤولين يديرو فبالهم بلي حتا فشل السياسات ديال البلاد وعلى رأسها سياسة السكن من بين الأسباب لي مخاليا عدد ديال عباد الله دايعين فالزناقي، وحتى إذا استثنينا مشكل المشردين وأطفال الشوارع لي جزء منهم كيباتو قدام الأبواب ديال المساجد لي مبنية بالمليارات(وهديك مصيبة بوحدها)، راه أغلبية المغاربة لا يتوفرون على سكن لائق، كيفاش أسرة ساكنة فبيت وكوزينة فحي شعبي، وشي مدمن وشي قاتلو الاكتئاب غتقنعهم باش يكلسو صحا وجها لوجه النهار وماطال؟ فين مشاو دوك الشركات ديال السكن الاقتصادي لي استفادو من إعفاءات ضريبية ضخمة، وخداو أراضي شاسعة بمبالغ رمزية بدون ميحلو المشكل ديال السكن؟

راه ماشي غير كورونا لي خطر على المغاربة، حتى الفساد والظلم لي فات لقياس،
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2
18 - خديجة وريد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:22
الله يعطيهم الصحة هاذ البلاد الا خطانا فيها المخزن تخرب تحية خاصة للسلطات في بلادنا ونتمناو تكون الاجراءات صارمة من طرف السلطات في باقي المدن ولا سيما كازا وحتى حنا في الحي ديالنا عندنا خروقات للحجر الصحي من طرف بعض الشباب (الشماكرية ) يتسببون في تجمعات بسبب بيعهم للممنوعات اتكلم عن تيط مليل كازا
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2
19 - منصف الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:23
نطلب من المواطنين الالتزام بالمنازل وعدم الخروج الا في الحالات القصوى ونطلب من السلطات توزيع الرخص على المواطنين لاستعمالها عند الضرورة.
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1
20 - abo omar الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:24
شكرا لرجال الامن على المجهودات من اجل سلامة المملكة والله المستعان
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-1
21 - بادرة جيدة لضبط الأمن لكن ؟ الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:26
بادرة جيدة لضبط الأمن لكن ؟

مكاتخافوش ليكون شي واحد فيهم كورونا ويعاديكم ويعادي لي فالكوميسارية ويعادي لي فالحبس ؟

الصراحة يجب الحذر من أصابتهم بالعدوى راه ألى جمعتو غير 5 ديال الناس فسطافيط وكان واحد فيهم مصاب وحدة غادي يتعادا كلشي ويدوزها للبقية

خاص الحكومة والسلطات الأمنية ترد البال على الأقل تعطيه كمامة يلبسها قبل مايركب ويكونو دايرين ليه المينوط ويديه لور باش مايحيدهاش ومنين تحيدليه المينوط يكون مسدود عليه فبيت بوحدو وديروليه التحليلة ألى سلبية كملو معاه الأجرائات ويلا أيجابية يمشي الحجر الصحي

يجب تنضيم المسألة بأجرائات وقائية باش تكون السلطات كاتحارب كرورونا ماشي تكون السبب في تفشي العدوى راه حنا في حالة جائحة لهذا ماتخدموش الخدمة العادية
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5
22 - مرباح اليوسفية الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:29
تحية خالصة لرجال الامن من قوات مساعدة و أمن وطني ودرك ملكي و قياد و اعوان السلطة لسهرهم على تطبيق حالة الطوارئ الاجبارية التي لا محيد عنها كما قال السيد وزير الداخلية
كان الله في عونهم يحاربون الوباء و الجهل
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0
23 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:34
كان على الدولة ان تهيئ فضاءا خاصا به كل موصفات الحياة تجمع فيه كل من عنده ضيق داخل أسرته وكل المشردين وتقيم عليهم حراسة دائمة وصارمة. عندئد تكون الدولة رابحة من جهتين تقليل نفقات السجناء واستجابة لأمر الحجر الصحي.. والذين يلومون اولئك المتواجدين بالشارع اظنه لا يعرف طبيعة الأسر في الأحياء الشعبية فهناك الاكتضاض في المنزل وهناك بعض الشباب في خصومة مع الوالد كان يلج البيت الا عندما ينصرف الاب
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0
24 - حمادي حمادي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:39
من فضلكم الزموا بيوتكم.
لاحطوا بادن الله وقدرته الى الساعة الثانبة ونصف من يوم الثلاثاء 24/03/2020 لم،تسجل اية،حالة.
و نتمنى من العلي القدير ان يكشف عنا هذا ااوباء.وعلى جميع عباده، انه هو العليم بهم.
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25 - من خارج الوطن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:42
إنه الجهل بعينه شرذمة لايهما مصلحة الوطن ولهذا فلا تسامح مع هاذ الخماج ديال الناس الذين يؤدون حياة الآخرين للهلاك فلابد من عقابهم وعدم التساهل معهم
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0
26 - أبو يونس المغربي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:43
تحية طيبة إلى كل الأطقم العاملة من أجل حماية المواطنين,وعلى رجال الأمن والسلطة أخذ الحيطة وإحدى من لبس القفازات ووضع المحاماة وإعطاء المسافة الاحترازية,أسأل الله أن يذهب عنا هذا الوباأ
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