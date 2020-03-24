رفض البقاء في البيت يوقف 122 شخصا في سلا

هسبريس من الرباط

أفضت تدخلات مصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا، مساء أمس الاثنين، إلى توقيف 113 شخصا راشدا وتسعة قاصرين، بعدما رفضوا الامتثال لتدابير الطوارئ الصحية التي اعتمدتها السلطات العامة للوقاية والتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه جرى توقيف المعنيين بالأمر بالشارع العام بدون التوفر على الرخص الاستثنائية للخروج.

كما تم ضبط العديد من الموقوفين في ساعات متأخرة من الليل بدون مبرر مشروع، وذلك رغم عمليات التوجيه والإرشاد التي باشرتها السلطات العمومية لتوطيد التدابير الوقائية والحمائية لمنع تفشي الوباء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم الاحتفاظ بالقاصرين رهن المراقبة، وذلك بعدما تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية للعزل، سواء خلال عملية النقل أو الإيداع أو البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأشار البلاغ الأمني إلى أن هذه العمليات الأمنية المكثفة التي شملت كل أحياء مدينة سلا المدينة، وسلا الجديدة، والعيايدة، وبطانة تابريكت، تندرج في سياق التطبيق الحازم لإجراءات الطوارئ الصحية الرامية لضمان الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين، ومنع تفشي وباء كورونا المستجد.