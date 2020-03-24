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كُتّاب وآراء
رفض البقاء في البيت يوقف 122 شخصا في سلا
أفضت تدخلات مصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا، مساء أمس الاثنين، إلى توقيف 113 شخصا راشدا وتسعة قاصرين، بعدما رفضوا الامتثال لتدابير الطوارئ الصحية التي اعتمدتها السلطات العامة للوقاية والتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه جرى توقيف المعنيين بالأمر بالشارع العام بدون التوفر على الرخص الاستثنائية للخروج.
كما تم ضبط العديد من الموقوفين في ساعات متأخرة من الليل بدون مبرر مشروع، وذلك رغم عمليات التوجيه والإرشاد التي باشرتها السلطات العمومية لتوطيد التدابير الوقائية والحمائية لمنع تفشي الوباء.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم الاحتفاظ بالقاصرين رهن المراقبة، وذلك بعدما تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية للعزل، سواء خلال عملية النقل أو الإيداع أو البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأشار البلاغ الأمني إلى أن هذه العمليات الأمنية المكثفة التي شملت كل أحياء مدينة سلا المدينة، وسلا الجديدة، والعيايدة، وبطانة تابريكت، تندرج في سياق التطبيق الحازم لإجراءات الطوارئ الصحية الرامية لضمان الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين، ومنع تفشي وباء كورونا المستجد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
على أن يلزموا غرفا ضيقة مع أفراد أسرهم...؟
أجي تبع معايا باش تفهم علاش :
1.نعلم جميعا أن فترة حضانة فيروس #كورونا في الجسم هي 14 يوم تقريبا.. قبل أن تظهر الأعراض على المصاب..
2. المغرب أقفل حدوده البرية و البحرية و الجوية يوم 15 مارس 2020 :
و هذا يعني أننا سننتظر 14 يوم لتظهر آخر حالة مصابة بهذا الفيروس، من تلك الوافدة من الخارج، أي آخر شخص مصاب جاء من الخارج ستظهر عليه أعراض كورونا يوم 30 مارس 2020.
3. لكن سنحتاج إلى 14 يوم أخرى ليظهر آخر شخص مصاب بالفيروس محليا عن طريق مخالطته للأشخاص الذين جاؤوا من الخارج أو عن طريق مخالطة الذين أصيبوا به من المحليين قبل 30 مارس، هذا يعني أن يوم 15 أبريل 2020 سيظهر عندنا آخر شخص مصاب بالفيروس في كل التراب الوطني.
4. السلطات المغربية أضافت 5 أيام على سبيل الاحتياط..!
♧ هذا هو السيناريو المتوقع في المغرب إن سارت الأمور على ما يرام,
لو نجحنا... فيوم 20 أبريل 2020، ستكون جميع الحالات المصابة تحت الحجر الصحي في المستشفيات..
و بالتالي ستكون باقي أرجاء المغرب خالية من فيروس كورونا.
من وجهة نظري هؤلاء لا يستحقون الاعتقال .عقوبتهم هي تنظيف الشوارع وزراعة الاشجار في مخارج المدن
اخرجوا من الحبس اتلاقاو نيشان مع رمضان
يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء
هكذا فقط سيلتزم كل من تسول له نفسه خرق قانون الطوارئ ..
كلنا عندنا ظروف وربما بعض الناس ظروفهم اقوى ومع ذلك ملتزمين بتوصيات الداخلية ...
كل ذلك في سبيل انقاذ ما يمكن انقاذه .. بل في سبيل انقاذ الوطن برمته ..
تحية اجلال واكبار الى رجال الأمن
راه ماشي غير كورونا لي خطر على المغاربة، حتى الفساد والظلم لي فات لقياس،
مكاتخافوش ليكون شي واحد فيهم كورونا ويعاديكم ويعادي لي فالكوميسارية ويعادي لي فالحبس ؟
الصراحة يجب الحذر من أصابتهم بالعدوى راه ألى جمعتو غير 5 ديال الناس فسطافيط وكان واحد فيهم مصاب وحدة غادي يتعادا كلشي ويدوزها للبقية
خاص الحكومة والسلطات الأمنية ترد البال على الأقل تعطيه كمامة يلبسها قبل مايركب ويكونو دايرين ليه المينوط ويديه لور باش مايحيدهاش ومنين تحيدليه المينوط يكون مسدود عليه فبيت بوحدو وديروليه التحليلة ألى سلبية كملو معاه الأجرائات ويلا أيجابية يمشي الحجر الصحي
يجب تنضيم المسألة بأجرائات وقائية باش تكون السلطات كاتحارب كرورونا ماشي تكون السبب في تفشي العدوى راه حنا في حالة جائحة لهذا ماتخدموش الخدمة العادية
كان الله في عونهم يحاربون الوباء و الجهل
لاحطوا بادن الله وقدرته الى الساعة الثانبة ونصف من يوم الثلاثاء 24/03/2020 لم،تسجل اية،حالة.
و نتمنى من العلي القدير ان يكشف عنا هذا ااوباء.وعلى جميع عباده، انه هو العليم بهم.