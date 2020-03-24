أمن البيضاء يطلق الرصاص على عصابة إجرامية

هسبريس من الرباط

أوقفت دورية للدراجين بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، شخصين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية متورطة في اقتراف عمليات سرقة تحت التهديد بالعنف.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، إن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بإشعار هاتفي حول قيام شخصين باقتراف عمليات سرقة تحت التهديد بواسطة سكين من الحجم الكبير، وهو ما استدعى تدخل دورية الدراجين القريبة من عين المكان.

وقد تم توقيف المشتبه فيه الأول وبحوزته أربعة هواتف محمولة وقطعة مجوهرات يشتبه في كونها من عائدات عمليات السرقة، بينما أبدى الشخص الثاني مقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، محاولا تعريض عناصر الدورية الأمنية لخطر جدي.

واضطر أحد الدراجين، يقول البلاغ، لإطلاق رصاصتين تحذيريتين في الهواء لتفادي الاعتداء، لكن المشتبه فيه رفض الامتثال مما استدعى إطلاق ثلاث رصاصات تحذيرية أخرى بمحيط المشتبه فيه، كإجراء احترازي أخير، وهو الأمر الذي جعله يتخلى عن السلاح الأبيض وتحييد الخطر الصادر عنه.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وأسباب ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.