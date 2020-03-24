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الرئيسية | حوادث | أمن البيضاء يطلق الرصاص على عصابة إجرامية

أمن البيضاء يطلق الرصاص على عصابة إجرامية

أمن البيضاء يطلق الرصاص على عصابة إجرامية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:30

أوقفت دورية للدراجين بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، شخصين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية متورطة في اقتراف عمليات سرقة تحت التهديد بالعنف.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، إن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بإشعار هاتفي حول قيام شخصين باقتراف عمليات سرقة تحت التهديد بواسطة سكين من الحجم الكبير، وهو ما استدعى تدخل دورية الدراجين القريبة من عين المكان.

وقد تم توقيف المشتبه فيه الأول وبحوزته أربعة هواتف محمولة وقطعة مجوهرات يشتبه في كونها من عائدات عمليات السرقة، بينما أبدى الشخص الثاني مقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، محاولا تعريض عناصر الدورية الأمنية لخطر جدي.

واضطر أحد الدراجين، يقول البلاغ، لإطلاق رصاصتين تحذيريتين في الهواء لتفادي الاعتداء، لكن المشتبه فيه رفض الامتثال مما استدعى إطلاق ثلاث رصاصات تحذيرية أخرى بمحيط المشتبه فيه، كإجراء احترازي أخير، وهو الأمر الذي جعله يتخلى عن السلاح الأبيض وتحييد الخطر الصادر عنه.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وأسباب ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سطاتي حر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:38
يجب توجه رصاصات الى الارجل اوليدين لشل حركتهم والى الابد تحية تقدير واجلال الى كل القوات العمومية من امن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ورجال سلطه والقوات المسلحة الملكية ورجال الوقاية المدنية
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2 - عادل الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:39
أتمنى تطبيق أقصى العقوبات على المجرمين خاصة في هذه الفترة
و الله ما كرهت يعطيوهوم المؤبد بدون إمكانية الاستفادة من العفو
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3 - simo الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:39
حان الوقت لتنقية الوطن من المجرمين. فهذه فرصة رغم الصعاب والتضحية فهي نريدها أن تبعث لنا مغربا آخر خال من المجرمين الكبار والصغار.
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4 - محمد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:41
هؤلاء المجرمين يجب انزال أشد العقوبات عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم.انهم لا يقلون خطورة عن فيروس كورونا.
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5 - beny الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:46
اخلاء الشوارع من المواطنين معناها اعطاء المساحة وتسهيل الاشتغال .لمن اراد ان يشتغل سواء الامن والوقاية المدنية .او الاشغال العمومية، ....كثيرا ما نسمع ان معارضا دخل السجن فغير أفكاره . وهذا طبيعي لان الانسان المحتجز ليس له ما يضيع فيه وقته الا التفكير في مساره .وان كان مساره سلبيا فربما سيثبت ذلك ويغير مساره. لو كان الانسان يلزم بيته لأعطى لنفسه فرصة التفكير .وبذلك يتبين له طريق الصواب ، ويتبين له الخير لمستقبله ولاولاده والناس اجمعين. والحمد لله رب العالمين.
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