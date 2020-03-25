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الرئيسية | حوادث | إقليم تنغير يسجّل حالتي انتحار شنقا في يوم واحد

إقليم تنغير يسجّل حالتي انتحار شنقا في يوم واحد

إقليم تنغير يسجّل حالتي انتحار شنقا في يوم واحد
هسبريس من تنغير
الأربعاء 25 مارس 2020 - 00:20

وضع رب أسرة، في عقده السادس، وأب لخمسة أبناء، حدا لحياته شنقا، صباح الثلاثاء، داخل منزله الكائن بدوار "تصويت"، التابع للجماعة الترابية قلعة مكونة بإقليم تنغير.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك، الذي نقلت جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى قلعة مكونة، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي، لم يكن يعاني قيد حياته من أي مشاكل عائلية أو اضطرابات نفسية أو مشاكل مادية.

وقد فتحت مصالح الدرك الملكي بقلعة مكونة تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وعلاقة بموضوع الانتحار، عثرت مصالح مفوضية الشرطة بمدينة تنغير، الليلة ما قبل الماضية، على جثة رجل خمسيني معلقة بسقف منزله الواقع بحي تجماصت بمدينة تنغير.

ووفق مصادر هسبريس، فإن المعني بالأمر، الذي يبلغ من العمر 52 سنة، غير متزوج ويسكن قيد حياته وحيدا في منزله، ولم يكن يعاني من اضطرابات نفسية.

وعاينت عناصر الأمن والسلطات المحلية جثة الضحية التي كانت معلقة بحبل ثبته بسقف منزله، وفتحت تحقيقا في شأن ملابسات الحادث الذي هز حي تجماصت بمدينة تنغير.

هذا وجرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى تنغير، قصد إخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - hajji الأربعاء 25 مارس 2020 - 00:27
الله اعلم بحالهم والهم اغفر لهم و ارحمهم.
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40
2 - محمد الزموري الأربعاء 25 مارس 2020 - 00:28
ماعسانا أن نقول لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ولهم
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36
3 - هشام العيون الأربعاء 25 مارس 2020 - 00:33
رحمة الله عليهم فالنفس لا يعلم ما بداخلها سوى بارئها ولكن ما يثير استغرابي هو الحكم المسبق كونهما لم يعانيا اي مشكل نفسية ههه و كان الكل دكتور نفسي
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25
4 - Hamza الأربعاء 25 مارس 2020 - 00:34
الله يحفظ من انتشار هاد الظاهرة بعد هاد الوباء
كل واحد فينا ايلا كان فعلا مومن خاصو يعرف بأن هاد الوباء فيه خير من عند الله الواحد مايكونش ضعيف الرزق مضمون فالسماء والله يحسن العون.
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35
5 - فاتن الأربعاء 25 مارس 2020 - 00:47
ما بقى مايعجب انتحار قتل زنا المحارم وزيد وزيد....... الله يلطف بنا عش نهار تسمع خبار
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3
6 - غيور على وطنه الأربعاء 25 مارس 2020 - 00:57
اقليم تنغير تحطيم الرقم القياسي في الانتحار الله اجعل السلامة ياااااااارب
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-1
7 - مواطنك الأربعاء 25 مارس 2020 - 01:07
ظاهرة الانتحار اصبحت تتكاثر في وطننا العزيز الله يحد الباس هذا ما يتطلب من الدولة المعنية وضع دراسة معمقة حول الاسباب وفتح نقاش واسع وايضا خلق مناصب مهمة للاخصائيين النفسانيين من تجل دراسة الحالات والاسباب المؤدية للانتحار. ومع هدا الوباء نطلب من الله ان يغلبنا عليه وان نبقى بمناعة نفسية قوية حتى تمر هذه الازمة على خير
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0
8 - Laoban الأربعاء 25 مارس 2020 - 01:16
الله اعلم! الاضطرابات النفسية كثرت لكثرة المشاكل وصعوبة العيش والضغوطات النفسية في ظل بيئة غير مساعدة على الصبر والايمان! على المسؤولين مراجعة الاوراق! كل من انيطت له مسؤولية قد تكون له يد من قريب او بعيد! رحمهم الله
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