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كُتّاب وآراء
إقليم تنغير يسجّل حالتي انتحار شنقا في يوم واحد
وضع رب أسرة، في عقده السادس، وأب لخمسة أبناء، حدا لحياته شنقا، صباح الثلاثاء، داخل منزله الكائن بدوار "تصويت"، التابع للجماعة الترابية قلعة مكونة بإقليم تنغير.
وحسب مصادر محلية، فإن الهالك، الذي نقلت جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى قلعة مكونة، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي، لم يكن يعاني قيد حياته من أي مشاكل عائلية أو اضطرابات نفسية أو مشاكل مادية.
وقد فتحت مصالح الدرك الملكي بقلعة مكونة تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وعلاقة بموضوع الانتحار، عثرت مصالح مفوضية الشرطة بمدينة تنغير، الليلة ما قبل الماضية، على جثة رجل خمسيني معلقة بسقف منزله الواقع بحي تجماصت بمدينة تنغير.
ووفق مصادر هسبريس، فإن المعني بالأمر، الذي يبلغ من العمر 52 سنة، غير متزوج ويسكن قيد حياته وحيدا في منزله، ولم يكن يعاني من اضطرابات نفسية.
وعاينت عناصر الأمن والسلطات المحلية جثة الضحية التي كانت معلقة بحبل ثبته بسقف منزله، وفتحت تحقيقا في شأن ملابسات الحادث الذي هز حي تجماصت بمدينة تنغير.
هذا وجرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى تنغير، قصد إخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
كل واحد فينا ايلا كان فعلا مومن خاصو يعرف بأن هاد الوباء فيه خير من عند الله الواحد مايكونش ضعيف الرزق مضمون فالسماء والله يحسن العون.