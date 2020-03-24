توقيف أشخاص بتطوان لمخالفة حالة الطوارئ

جمال سماحي من تطوان

أوقفت مصالح أمن تطوان، اليوم، ثلاثة أشخاص بالحي الإداري "الولاية"، لمخالفتهم تدابير حالة الطوارئ الصحية، التي اعتمدتها السلطات المختصة لمحاصرة انتشار جائحة فيروس "كورونا" بالبلاد، رغم عمليات التوجيه والإرشاد التي باشرتها السلطات في هذا الشأن.

مصدر أمني قال لهسبريس إن "عناصر أمن الدائرة السابعة بتطوان أوقفت الأشخاص الثلاثة، من أجل عرقلة تنفيذ تدابير وقائية صحية أمرت بها السلطات العمومية".

وأوضح المصدر ذاته، أن "الموقوفين احتُفظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة".