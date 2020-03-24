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كُتّاب وآراء
سلطات ميدلت تحبط احتكار مواطن 19 "بوطة"
أحبطت السلطات المحلية بقيادة أحواز جبل العياشي ملوية، إقليم ميدلت، زوال الثلاثاء، عملية احتكار مواطن 19 قنينة غاز من وزن 12 كيلوغراما.
ووفق مصدر هسبريس، فإن السلطات المحلية بالقيادة نفسها، نظمت دورية في إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار "فيروس كورونا"، لتنتهي بتوقيف مواطن يرغب في احتكار قنينات الغاز، معية صاحب الشاحنة في الخلاء بعيدا عن التجمعات السكينة.
وزاد المصدر نفسه، في تصريح للجريدة، أن السلطات عينها استدعت اللجنة الإقليمية المهتمة بمراقبة الأسعار، علاوة على عناصر الدرك الملكي بتنسيق مع وكيل الملك، ليحرَّر لهما محضر قانوني، في انتظار إحالتهما على أنظار النيابة العامة لاتخاذ المتعين في حقهما.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، وجها دورية إلى ولاة الجهات وعمال أقاليم المملكة والمدراء الجهويين والإقليميين لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بخصوص تعبئة وتوزيع قنينات الغاز في نقاط البيع.
كما تنص الدورية المشتركة على إلزامية بيع القنينات المعبأة مقابل نفس عدد القنينات الفارغة، وإعادتها إلى سلسلة التعبئة من قبل الموزعين، وبيع قنينة واحدة لكل زبون عند كل مرحلة التزويد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
عقوبة لا قبل منها ولا بعد منها
عقوبة تطمئن المواطن على أن حقه مكفول
هذا المجرم أراد العيش على ألام المغاربة لذى نرجوا من الذين يمثلون ميزان العدالة أن يعاقبوه بلا رحمة.