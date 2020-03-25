24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:22
|13:38
|17:03
|19:46
|21:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "نقطة النهاية" .. نصائح ذهبية للإقلاع عن آفة التدخين
- مركز حقوقي يتضامن مع أسر معوزة في سوس
- إغلاق المدارس بسبب "كورونا" يقطع أرزاق مربيات التعليم الأولي
- دعوات إلى تشكيل لجان جهوية لدعم "أطباء العام"
- "شائعات كورونا" تحول فضاء الإنترنيت إلى "سوق رائجة سوداء"
إغلاق المدارس بسبب "كورونا" يقطع أرزاق مربيات التعليم الأولي (5.00)
"كورونا" يعمق عجز مخزون الدم .. وبنعجيبة يناشد المغاربة بالتبرع (5.00)
وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية (5.00)
- "الداخلية" تعتزم اعتماد وثيقة خروج إلكترونية لتفادي مشاكل التطبيق - (291)
- المغرب يسجل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 170 - (261)
- هذه كيفية نيل تعويضات التوقف المؤقت عن العمل بسبب "كورونا" - (135)
- أعوان السلطة في زمن "كورونا".. جيش يُبقي المغاربة في البيوت - (124)
- هل تتعارض "حالة الطوارئ" مع التزام دول العالم بحقوق الإنسان؟ - (110)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"فيديو تضليلي" يوقع بشاب في قبضة أمن الناظور
تمكنت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالناظور، الثلاثاء، من إيقاف شاب بالغ من العمر 29 سنة، للاشتباه في تورطه في نشر مقطع فيديو، يتضمن معطيات زائفة بخصوص وباء "كورونا" المستجد.
وحسب بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فإن المشبه فيه نشر على صفحةٍ يديرها بموقع التّواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، شريطَ فيديو قديمًا يوثق أحداث شغب شهدتها مدينة العيون في يوليوز السّنة الماضية في أعقاب مباراةٍ لكرة القدم، مع تذييله بتعليقات حول معطيات كاذبة تزعم أنها متعلقة بأعمال شغبٍ خرقتْ حالة الطّوارئ الصحية، التي سجلتها بعض الأحياء السكنية ليلة السبت الماضي بمدينة طنجة.
وبناءً على ذلك، وُضع المشتبه فيه، حسب بلاغ مديرية الأمن الوطني، تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه بإشرافٍ من النّيابة العامة المختصة، قصد تحديد الظروف والملابسات التي كانت وراء اقتراف هذا الفعل من طرف المعنيّ بالأمر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
شكرا للامن على القبض عليهم لاتخاذ العدالة في حقهم