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الرئيسية | حوادث | "فيديو تضليلي" يوقع بشاب في قبضة أمن الناظور

"فيديو تضليلي" يوقع بشاب في قبضة أمن الناظور

"فيديو تضليلي" يوقع بشاب في قبضة أمن الناظور
هسبريس من الناظور
الأربعاء 25 مارس 2020 - 00:10

تمكنت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالناظور، الثلاثاء، من إيقاف شاب بالغ من العمر 29 سنة، للاشتباه في تورطه في نشر مقطع فيديو، يتضمن معطيات زائفة بخصوص وباء "كورونا" المستجد.

وحسب بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فإن المشبه فيه نشر على صفحةٍ يديرها بموقع التّواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، شريطَ فيديو قديمًا يوثق أحداث شغب شهدتها مدينة العيون في يوليوز السّنة الماضية في أعقاب مباراةٍ لكرة القدم، مع تذييله بتعليقات حول معطيات كاذبة تزعم أنها متعلقة بأعمال شغبٍ خرقتْ حالة الطّوارئ الصحية، التي سجلتها بعض الأحياء السكنية ليلة السبت الماضي بمدينة طنجة.

وبناءً على ذلك، وُضع المشتبه فيه، حسب بلاغ مديرية الأمن الوطني، تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه بإشرافٍ من النّيابة العامة المختصة، قصد تحديد الظروف والملابسات التي كانت وراء اقتراف هذا الفعل من طرف المعنيّ بالأمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - يحيى الأربعاء 25 مارس 2020 - 00:37
ان فتك هؤلاء المضللين اشدفتكا من كورونا.
شكرا للامن على القبض عليهم لاتخاذ العدالة في حقهم
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29
2 - المغربي الحر جرف تافلالت الأربعاء 25 مارس 2020 - 01:02
يجب ان يكون عبرة لكل من سولت له نفسه المساس باستقرار وامن هذا البلد الامين
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9
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