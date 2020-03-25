"فيديو تضليلي" يوقع بشاب في قبضة أمن الناظور

هسبريس من الناظور

تمكنت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالناظور، الثلاثاء، من إيقاف شاب بالغ من العمر 29 سنة، للاشتباه في تورطه في نشر مقطع فيديو، يتضمن معطيات زائفة بخصوص وباء "كورونا" المستجد.

وحسب بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فإن المشبه فيه نشر على صفحةٍ يديرها بموقع التّواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، شريطَ فيديو قديمًا يوثق أحداث شغب شهدتها مدينة العيون في يوليوز السّنة الماضية في أعقاب مباراةٍ لكرة القدم، مع تذييله بتعليقات حول معطيات كاذبة تزعم أنها متعلقة بأعمال شغبٍ خرقتْ حالة الطّوارئ الصحية، التي سجلتها بعض الأحياء السكنية ليلة السبت الماضي بمدينة طنجة.

وبناءً على ذلك، وُضع المشتبه فيه، حسب بلاغ مديرية الأمن الوطني، تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه بإشرافٍ من النّيابة العامة المختصة، قصد تحديد الظروف والملابسات التي كانت وراء اقتراف هذا الفعل من طرف المعنيّ بالأمر.