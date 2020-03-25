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الرئيسية | حوادث | إلقاء أسرة إلى الشارع يوقف شخصين في خريبكة

إلقاء أسرة إلى الشارع يوقف شخصين في خريبكة

إلقاء أسرة إلى الشارع يوقف شخصين في خريبكة
هسبريس من خريبكة
الأربعاء 25 مارس 2020 - 13:15

أمرت النيابة العامة في محكمة خريبكة الابتدائية بفتح تحقيق حول طرد أسرة تتكون من أمّ وأبنائها الستّة من الشقّة التي كانت تقطنها على سبيل الكراء، تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد وما تفرضه المرحلة من ضرورة ملازمة المنازل في الوقت الراهن.

وأوضحت مصادر هسبريس أن صاحبة المنزل، الواقع بحي المبشور بخريبكة، استغلّت خروج مكترية الشقة لقضاء أغراضها لتعمد إلى تغيير قفل الباب الرئيسي، في الوقت الذي كان فيه الأطفال داخل الشقة في انتظار عودة والدتهم.

وأضافت المصادر ذاتها أنه فور بلوغ الخبر إلى السلطة المحلية، انتقل رئيس الملحقة الإدارية الخامسة وعدد من أعوان السلطة إلى مكان الواقعة، وفتحوا حوارا بين صاحبة المنزل والمكترية، انتهى بإعادة المياه إلى مجاريها بناء على وعد قطعه ممثل السلطة المحلية من أجل التدخل بكل جدية لحل المشاكل الحاصلة بين الطرفين.

وفي الوقت الذي استبشر فيه متتبعو الواقعة خيرا إثر تمكن أمّ الأطفال الستّة من ولوج شقتها والاحتماء داخلها من تهديد فيروس "كورونا" المستجد، لجأت صاحبة المنزل من جديد إلى طرد الأسرة بكاملها دون أن تأخذ الظرفية الراهنة بعين الاعتبار، مما دفع النيابة العامة إلى الدخول على الخط وإعطاء التعليمات للمصالح الأمنية قصد الاستماع إلى الطرفين.

وتكلل البحث التمهيدي حول القضية بوضع صاحبة المنزل، وهي امرأة في الخمسينات من عمرها، وابنها العشريني، رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الاحتجاز والترامي على ملك الغير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Hassan Sima الأربعاء 25 مارس 2020 - 13:22
أنا ضد ذالك التصرف من وقع له مشگل إلتجأ للقضاء وهـو يبحث في الموضوع لايمگن التصرف فوق القانون وأحذر گذالك ممن يرگبون على الموجة گيف گنقولو هـناك من ينصب بطرق گثيرة في ظل هـذه الأزمة إحذرو أگونو على يقين أن لا أحد يموت بالجوع في هـاذ البلاد
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2 - عابر سبيل الأربعاء 25 مارس 2020 - 13:28
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله المستعان على ما يفعلون هذا وقت التضامن لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله المستعان هذا مشي وقت جري على الكاري معندكش الحق تقيسوا الله كبير
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3 - حمدان الأربعاء 25 مارس 2020 - 13:28
الناس في ضل هذه الظروف تقدم يد العون والمساعدة بوصفها واجبا اتجاه مثل هذه الحالات، وهؤلاء يعتقدون انهم يملكون الدنيا. وتناسوا ان السيدة مكترية وللكاري حقوق كما له واجبات.دخول الحمام بحال خروجو.
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4 - خديجة الأربعاء 25 مارس 2020 - 13:32
لازم تنزل عليها اشد العقوبات عبرة لغيرها
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5 - إنسان الأربعاء 25 مارس 2020 - 13:32
أتمنى صادقا أن تزج بها النيابة العامة في السجن هؤلاء يمتصون دم المكترون و في النهاية يلقون بهم في الشارع بكل بساطة من عاش جائعا في قلبة و لا يخاف الله و يشكر نعمه سيبشره الله بالفقر و العجز لا محالة
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6 - جمال ادلارزك الأربعاء 25 مارس 2020 - 13:34
أشكر السيد الوكيل العام ، والسيد ممثل السلطة المحلية على المجهودات لحل مشكلة هذه القضية المؤلمة وخصوصا في هذه الظرفية الصعبة.
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