24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2213:3817:0319:4621:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "نقطة النهاية" .. نصائح ذهبية للإقلاع عن آفة التدخين (5.00)

  2. "كورونا" يعمق عجز مخزون الدم .. وبنعجيبة يناشد المغاربة بالتبرع (5.00)

  3. وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية (5.00)

  4. ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" (5.00)

  5. هذه كيفية نيل تعويضات التوقف المؤقت عن العمل بسبب "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شرطة البيضاء توقف مبلغا عن جريمة تخريب وهمية‎

شرطة البيضاء توقف مبلغا عن جريمة تخريب وهمية‎

شرطة البيضاء توقف مبلغا عن جريمة تخريب وهمية‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:15

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، شخصا، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، للاشتباه في تورطه في التبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها.

وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الدار البيضاء كانت قد توصلت بمكالمة هاتفية من شخص مجهول، يزعم فيها أن ثلاثة أشخاص بصدد التحضير والإعداد لارتكاب عمليات تخريبية بواسطة مواد متفجرة، وهي المكالمة التي تعاملت معها مصالح الأمن بالجدية المطلوبة، قبل أن يتبين أن الأمر مجرد إشعار كاذب وتبليغ عن جريمة وهمية.

الأبحاث والتحريات المنجزة، يقول البلاغ، أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيه، البالغ من العمر 30 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية في السرقة، كما تم حجز الهاتف المحمول المستعمل في إجراء المكالمة الهاتفية التي تضمنت هذا البلاغ الكاذب.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الأسباب والخلفيات التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.