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كُتّاب وآراء
شرطة البيضاء توقف مبلغا عن جريمة تخريب وهمية
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، شخصا، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، للاشتباه في تورطه في التبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها.
وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الدار البيضاء كانت قد توصلت بمكالمة هاتفية من شخص مجهول، يزعم فيها أن ثلاثة أشخاص بصدد التحضير والإعداد لارتكاب عمليات تخريبية بواسطة مواد متفجرة، وهي المكالمة التي تعاملت معها مصالح الأمن بالجدية المطلوبة، قبل أن يتبين أن الأمر مجرد إشعار كاذب وتبليغ عن جريمة وهمية.
الأبحاث والتحريات المنجزة، يقول البلاغ، أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيه، البالغ من العمر 30 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية في السرقة، كما تم حجز الهاتف المحمول المستعمل في إجراء المكالمة الهاتفية التي تضمنت هذا البلاغ الكاذب.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الأسباب والخلفيات التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.