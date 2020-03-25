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كُتّاب وآراء
الشرطة توقف لصين اقتحما مركزا تجاريا في تمارة
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تمارة، اليوم الأربعاء، شخصين للاشتباه في تورطهما في اقتراف عملية سرقة بالتسلق من داخل مركز تجاري.
وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن المعلومات الأولية للبحث كشفت أن المشتبه فيهما، البالغين من العمر 23 و27 سنة، كانا قد ولجا أحد المراكز التجارية بمدينة تمارة باستعمال التسلق والكسر، واستوليا على ملابس ومعدات رياضية، قبل أن تسفر إجراءات البحث والتحري عن تشخيص هويتهما وإيقافهما.
إجراءات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهما، يقول البلاغ، مكنت من حجز مجموعة من الملابس والأحذية الرياضية المتحصلة من عملية السرقة، فضلا عن العثور بحوزة أحدهما على سكين يشتبه في استخدامه لأغراض إجرامية.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الشابين المعنيين.